'Bakan Şimşek istemiyor' iddiası ortaya atılmıştı! Bakanlıktan "Masa başı, uydurma haber" açıklaması: Yatırımcılarla toplantının içeriği...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in yatırımcılarla yaptığı toplantının içeriğine ilişkin haberi yalanladı. Açıklamada Bakan Şimşek'in KKM stopaj desteğinin yıl sonuna kadar uzatılmasına yönelik karara ilişkin sözleri hatırlatıldı.

"TOPLANTININ İÇERİĞİNE İLİŞKİN HABERİN TÜM UNSURLARI UYDURMA"

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bloomberg International Londra muhabiri Kerim Karakaya imzası ile dün akşam saatlerinde yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin haberin tüm unsurları masa başı, uydurma bir haberdir.

BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMASI HATIRLATILDI

Aksine; Kur Korumalı Mevduata ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz." açıklaması yapmıştı.

"BİLGİLERİN DOĞRU OLMADIĞINI BİLDİRDİK"

Ancak, ilgili muhabire haberin yazım sürecinde bilgilerin doğru olmadığını bildirmemize rağmen "Bakanlık yorum yapmadı." ifadeleri ile gerçek dışı, yalan haberini ısrarla yayımladığı görülmüştür.

"DEDİKODU TARZI ART NİYETLİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bu çerçevede; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten bizzat duymadığınız yönlendirmeli, dedikodu tarzı, masa başı kurgulanan, art niyetli haberlere lütfen itibar etmeyiniz."

BLOOMBERG'DEN 'BAKAN ŞİMŞEK İSTEMİYOR' İDDİASI

Bloomberg International Muhabiri Kerim Karakaya, sosyal medyadan da paylaştığı haberinde KKM ile ilgili karara değinirken şu iddiayı ortaya atmıştı:

"TCMB Meclis'i dün yaptığı toplantıda aldığı karar göre: Özel bankalar artık KKM ödemeleri için döviz ihtiyaçlarını TCMB'den karşılayabilecek. (Önceden kamu bankalarından alıyorlardı) Karar kamu bankalarının dün toplamda 2.3 milyar dolar satması sonrasında alındı.

Mehmet Şimşek ve ekibi, Hazine ile Merkez Bankası arasında imzalanan ve kamu bankalarına döviz satma olanağı veren protokolün uygulanmasını istemiyor. Ancak henüz iptal edilmiş değil."