Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması 'Dezenflasyon genele yayıldı'

Türkiye'nin merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre; 2025 yıl sonu enflasyonu ve aralık ayı enflasyonu netleşerek maaş zamlarında ödemelere kadar pek çok kalemi etkiledi. Enflasyon verileri sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı.

Hande Dağ

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 0,89 artarken yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Türkiye'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yıllık bazda yüzde 30,89 ile 49 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi.

Bakan Şimşek ten enflasyon açıklaması Dezenflasyon genele yayıldı 1

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.

Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta olmak üzere tüm ana hizmet gruplarındaki gerilemeyle birlikte yıllık hizmetler enflasyonu 21,7 puan düşerek yüzde 44 gerçekleşti.

2026 yılında destekleyici küresel finansal koşullar ve ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, güçlenen mali disiplin, enflasyon hedefleriyle uyumlu yönetilen/yönlendirilen fiyat artışları, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak.

Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

