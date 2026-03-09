FİNANS

Bakan Şimşek'ten 'petrol' mesajı 'Geçici olabileceğine işaret ediyor'

Orta Doğu'daki savaş sürerken yeni haftada piyasalar da çalkalandı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş pek çok gelişmeyi beraberinden getirirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enerji fiyatları ile ilgili açıklama geldi. Bakan Şimşek açıklamasında "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda Orta Doğu'da çatışma ortamı devam ederken yeni haftada yaşanan gelişmelerle beraber piyasalar çalkalandı. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş piyasalar tarafından yakından takip edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de açıklama geldi.

"GEÇMİŞ TECRÜBELER BU TÜR ŞOKLARIN KALICI OLMADIĞINI GÖSTERİYOR"

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

"VATANDAŞLARIMIZIN, YATIRIMCILARIN VE FİRMALARIMIZIN BU SÜRECİ RASYONEL BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMESİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Petrol enerji fiyat hazine ve maliye bakanı
