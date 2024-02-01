Belediye başkanlarını omuzlara alıyorlardı! Ekrem İmamoğlu da beklenen haberi duyurdu: İBB çalışanlarına yüzde 69 zam ve ikramiye

Asgari ücret, memur maaşı derken belediyeler de çalışanlarına yaptıkları zam oranlarını tek tek duyurmaya başladı. Ancak bu durum adeta bir yarışa dönüştü. Bazıları yüzde 120 zam yaparak rekora koştu bazıları ise en düşük maaşı 25 bin liraya yükseltti. Çalışanlar ise sevinçlerini davullu zurnalı gösteriler düzenleyerek, belediye başkanlarını omuzlarına alarak kutladı.

İBB ÇALIŞANLARINA YÜZDE 69’LUK ZAM

Tüm bunlar yaşanırken bir maaşa zam haberi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi. İmamoğlu İBB çalışanlarına 6 ay boyunca yüzde 51-69 arasında zam yaptığını duyurdu.

HEM MAAŞA ZAM HEM İKRAMİYE

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında İmamoğlu, “Çalışanlarımıza hayırlı olsun. Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da yüzde 10 iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle, Ocak ayı artışlı personelimizin 6 aylık zam oranı yüzde 51-69 arasında gerçekleşmiştir. Mart ayı artışlı personelimiz de iyileştirilmiş ücretleri üzerinden 1 Mart'ta ücret artışlarını alacaklardır. Ayrıca, 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık” ifadelerini kullandı.







