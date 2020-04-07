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Benzine indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş indirime gidilecek.

Benzine indirim! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim benzinin pompa fiyatına ortalama 5
kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre başkent Ankara'da ortalama 5,41 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,36 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,32 liradan 5,27 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,38 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

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benzin, indirim,

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
geçin dalganızı bakalım
çok büyük indirim.. yarında zam olur 15 krs kesin
5 kurus indirim 15 kurus zam bindirim
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