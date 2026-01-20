Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!
BİM'e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

20 Ocak Salı BİM kataloğu yayınlandı ve BİM aktüel fırsatları yine dopdolu içeriklerle karşımızda. BİM market raflarında yerini alacak BİM aktüel ürünler listesindeki uygun fiyatlı seçeneklerle alışverişinizi daha da uyguna getirebilirsiniz. Eğer “BİM’de bu hafta neler var?” ya da “BİM Salı aktüel ürünlerinde hangi fırsatlar bulunuyor?” diye merak ediyorsanız indirimli gıda seçeneklerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok alternatife göz atmak için hadi, içeriğe geçelim!

20 Ocak'ta BİM'e temizlikten gıdaya, atıştırmalıktan kişisel bakıma kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi geliyor. Temizlik grubunda Bingo pro bulaşık makinesi kapsülü, Familia tuvalet kağıdı ve çeşitli markaların deterjanları dikkat çekerken Dost yoğurt ve İçim kefir gibi süt ürünlerinin yanı sıra; Torku bisküvi, Ülker çikolata ve Cipso patates cipsi gibi pek çok atıştırmalık ile içecek çeşidi de raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bingo pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 215 TL

BİM e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Bingo pro bulaşık makinesi kapsülü 50'li 215 TL
  • Familia natural tuvalet kağıdı 48'li 319 TL
  • Familia natural kağıt havlu 16'lı 185 TL
  • Rinso toz deterjan 10 kg 339 TL
  • Yumoş extra konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2520 ml 209 TL
  • Abc sıvı çamaşır deterjanı 5 l 209 TL
  • Yumoş klasik çamaşır yumuşatıcısı 5 l 159 TL
  • Molfix bebek bezi premium oksijen 339 TL
  • Fakir ahşap temizleyici 1 l 59,50 TL
  • Senfoni sıvı bulaşık deterjanı 1500 ml 69 TL
  • Asperox yüzey temizleyici 2,5 l 99 TL
  • Ace klasik çamaşır suyu 5 l 179 TL
  • Deepfresh lovely babies ıslak havlu 27,50 TL
  • Molped pure&soft gece hijyenik ped 109 TL
  • Molped günlük ped ince 99 TL
  • Bingo ferah evim yüzey temizlik havlusu 79 TL
  • Bref power aktiv wc blok 4x50 g 149 TL
  • Aydın katı sabun mehmet 640 g 97,50 TL
  • Dalan şampuan 450 ml 45 TL
  • Dermokil saç maskesi 25 ml 22,50 TL
  • Pure korean şeffaf akne bandı 35 TL
  • Pure korean göz altı bakım maskesi 59 TL
  • Jkosmec kağıt yüz bakım maskesi 39 TL
  • Mr. green desenli mikrofiber temizlik bezi 75 TL
  • Ece çöp torbası çeşitleri 25 TL
  • Mikrofiber bulaşık altlığı 25x45 cm 45 TL
  • Derby lady kadın tıraş bıçağı 95 TL
  • Derby 3 tıraş bıçağı 135 TL
  • Bella natura organik hindistan cevizi yağı 150 ml 149 TL

Sizin için indirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Banvit piliç baget 1000 g 69,90 TL

BİM e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Banvit piliç baget 1000 g 69,90 TL
  • Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1500 g 299 TL
  • Beşler dana kangal sucuk 500 g 279 TL
  • Altınkaz kaz eti 1000 g 499 TL
  • Akşeker dana döner 500 g 249 TL
  • Lezita piliç döner 200 g 49,50 TL
  • Pek food soğanlı lahmacun 400 g 169 TL
  • Namet dana macar salam 2x50 g 49,50 TL
  • Pınar hindi uzun sosis 430 g 79,50 TL
  • Danette ikilim puding 4x70 g 50 TL
  • İff's böğürtlen 350 g 135 TL
  • Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 259 TL
  • Aknaz lor peyniri 1000 g 67,50 TL
  • Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 259 TL
  • Tahsildaroğlu çeçil peyniri 180 g 89,50 TL
  • Tahsildaroğlu dil peyniri 180 g 89,50 TL
  • Peysan az yağlı taze beyaz peynir 800 g 127 TL
  • İçim labne 3x180 g 129 TL
  • Dost yarım yağlı yoğurt 5 kg 179 TL
  • İçim %3 yağlı yoğurt 3 kg 139,50 TL
  • Dost ayran 2 l 57,50 TL
  • İçim orman meyveli kefir 1 l 74,50 TL
  • Torku %1 yağlı süt 1 l 32,50 TL
  • Yörükoğlu kakaolu süt 180 ml 9,75 TL
  • Yörükoğlu sade süt 180 ml 9,75 TL
  • Yörükoğlu çilekli süt 180 ml 9,75 TL

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Yaşam yulaflı bisküvi 3x125 g 35 TL

BİM e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Yaşam yulaflı bisküvi 3x125 g 35 TL
  • Torku bisküvi çeşitleri 3x61 g 19,50 TL
  • Sırma aromalı maden suyu 1 l 34,50 TL
  • Doğadan bitki çayı 18'li 49,50 TL
  • Züber buzlu çay 250 ml 49 TL
  • Zühre ana karadut özü 670 g 199 TL
  • Sarıyer gazlı içecek kola 4x1 l 95 TL
  • Cino sütlü çikolata kaplı bar çeşitleri 10'lu 59 TL
  • Mixim izmir bombası 220 g 65 TL
  • Ülker fındıklı & üzümlü sütlü çikolata 60 g 51 TL
  • Ülker şekersiz pastil çeşitleri 8'li 37,50 TL
  • Torku gala gold çikolata kaplamalı soslu kek 45 g 17,50 TL
  • Nestle lion yer fıstıklı çikolata kaplamalı gofret 41 g 25 TL
  • Marini krema dolgulu kurabiye çeşitleri 150 g 79 TL
  • Kinder pingui 4x30 g 89 TL
  • Papita kakao kaplamalı çikolatalı soslu donut 40 g 12 TL
  • Gold polmak fıstık ezmesi 340 g 87,50 TL
  • Bebeto party mix karışık meyve aromalı yumuşak şeker 400 g 75 TL
  • Osmaneli ayva lokumu 400 g 99 TL
  • Otto kurutulmuş mango 75 g 99 TL
  • Nesfit tam tahıllı bar 23,5 g 25 TL
  • Cipso patates cipsi 125 g 42,50 TL
  • Star krak mısır çerezi 150 g 32 TL
  • Simbat kuru erik 200 g 99 TL

Sizin için atıştırmalıklardan seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e çeşitli gıda ve atıştırmalıklar geliyor! 20 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı! 4

Bu içerik 20 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

