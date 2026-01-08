Ev Yaşam Ev Yaşam
BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı
BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
13 Ocak Salı BİM kataloğu yayınlandı ve BİM aktüel fırsatları yine dopdolu ürünlerle karşımızda. BİM market raflarında yerini alacak BİM aktüel ürünler listesindeki uygun fiyatlı seçeneklerle alışverişinizi daha da uyguna getirebilirsiniz. Eğer “BİM’de bu hafta neler var?” ya da “BİM Salı aktüel ürünlerinde hangi fırsatlar bulunuyor?” diye merak ediyorsanız indirimli gıda seçeneklerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok alternatife göz atmak için hadi, içeriğe geçelim!

BİM 13 Ocak kataloğunda her evin ihtiyacına yönelik oldukça geniş bir ürün yelpazesi bizleri bekliyor. Mutfak alışverişi için zeytinyağından pirince, un ve bakliyat çeşitlerinden kuruyemiş, çikolata ve bisküvilere kadar pek çok ürün öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım kategorisinde ise bulaşık deterjanı, yumuşatıcı ve Garnier cilt bakım serisi gibi çeşitli markaların avantajlı paketleri bu hafta BİM'e geliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Orkide mısır yağı 5 L 375 TL

BİM e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı 1

  • Orkide mısır yağı 5 L 375 TL
  • Efsane osmancık pirinç 5 kg 330 TL
  • Orkide natürel sızma zeytinyağı 1 L 270 TL
  • Saban nohut 2,5 kg 140 TL
  • Saban bulgur çeşitleri 2,5 kg 65 TL
  • Âlâ Çiftçi yaprak kırmızı mercimek 2 kg 82,50 TL
  • İpekköy domates salçası 1650 g 135 TL
  • Efsane tam buğday unu 2 kg 59,50 TL
  • Mutlu makarna çeşitleri 500 g 20 TL
  • Fit ekmek çeşitleri 300 g 69 TL
  • Becel paket margarin 250 g 42,50 TL
  • Marbir siyah zeytin 1000 g 225 TL
  • Sofra kaya tuzu 1500 g 17,50 TL
  • Kilikya beyaz sirke 5 L 69 TL
  • Pek Food sebzeli erişte çeşitleri 400 g 39 TL
  • Gesaş üzüm pekmezi 1000 g 149 TL
  • Gesaş tahin 500 g 75 TL
  • Tukaş sos çeşitleri 335 g 39 TL
  • Kellogg's cocopops jumbos kakaolu mısır gevreği 2x700 g 130 TL
  • Mutlu irmik 500 g 27,50 TL
  • Kent Boringer köfte & mangal harcı 85-37 g 15 TL
  • Destan baharat çeşitleri 250 g 69 TL
  • Kent zencefil & zerdeçal 75 g 25 TL
  • Superfresh ton balığı 2x140 g & mısır 200 g 149 TL

Star Krak mısır çerezi çeşitleri 90 g 23,50 TL

BİM e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı 2

  • Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 199 TL
  • Star Krak mısır çerezi çeşitleri 90 g 23,50 TL
  • Meray kabuklu yer fıstığı 1000 g 129 TL
  • Meray tuzlu leblebi 160 g 39 TL
  • Simbat antep fıstığı 300 g 349 TL
  • Simbat kavrulmuş kaju 300 g 169 TL
  • Züber nohut cipsi çeşitleri 55 g 49 TL
  • Twix 3'lü 3x50 g 79 TL
  • Fiskobirlik fındık kreması çeşitleri 1500 g 215 TL
  • Nestle Kitkat Chunky bitter çikolatalı gofret 38 g 23,50 TL
  • Konak çikolata kaplı karamel 80 g 49 TL
  • Torku Miniki sütlü çikolatalı nuga bar 25 g 7 TL
  • Milka tablet çikolata çeşitleri 100 g 58 TL
  • Eti limonlu mini popkek 10x18 g 45 TL
  • Saklıköy fındık kremalı tam buğdaylı bisküvi 3x100 g 44,50 TL
  • Eti Gong peynir ve acı aroma çeşnili mısır ve pirinç patlağı 34 g 13 TL
  • Bonart kakaolu kremalı oyuncaklı yumurta 20 g x 3 59 TL
  • Protelnocean protein bar 50 g 49,50 TL
  • Delly çikolata kaplı meyve bar 35 g 37,50 TL
  • Rice Up çikolatalı kaplı pirinç patlaklı bar çeşitleri 18 g 23 TL
  • Perfect Delights kuru meyve çeşitleri 100 g 89,50 TL

Mr.Oxy Maxima sıvı bulaşık deterjanı 3,5 L + 0,5 L 129 TL

BİM e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı 3

  • Mr.Oxy Maxima sıvı bulaşık deterjanı 3,5 L + 0,5 L 129 TL
  • Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 139 TL
  • Güleş genel temizlik sıvısı 4 L 105 TL
  • Perwoll sıvı çamaşır deterjanı 2 L 94,50 TL
  • Cif lavabo fayans temizleyici 750 + 750 ml 129 TL
  • Hypo köpük çamaşır suyu 750 ml 46,50 TL
  • Mr.Muscle süper güç mutfak yağ çözücü 750 ml 47,50 TL
  • Hobby sıvı sabun 3000 ml 89 TL
  • Miss arap sabunu 1000 ml 52,50 TL
  • Miss sirke özlü kireç giderici 1000 ml 52,50 TL
  • Hobby şampuan 850 ml 99 TL
  • Hobby duş jeli 750 ml 69 TL
  • Pofu kağıt havlu 12'li 99 TL
  • Soft mini sunum peçete 50'li 39,50 TL
  • Ivory ıslak mendil 3x20'li 25 TL
  • Quickdish çift katlı ovma telli temizlik bezi 52 TL
  • Sera pişirme kağıdı 16'lı 39TL
  • Sera buzdolabı poşeti 49 TL
  • Oral-B diş macunu 75 ml 99 TL
  • Difaş Pro Clinic diş fırçası 49 TL
  • Elidor saç yağı 80 ml 135 TL
  • Elidor sıvı saç kremi 200 ml 119 TL
  • Nivea Derma Control deodorant 150 ml 119 TL
  • Naturalove 4'lü makyaj fırçası + puf sünger seti 229 TL
  • Vaseline vücut losyonu 200 ml 129 TL
  • Vaseline vazelin 100 ml 139 TL
  • Dorty yaş kedi maması 100 g 30 TL
  • Garnier kağıt yüz maskesi 89 TL
  • Garnier micellar water 400 ml 189 TL
  • Garnier aydınlatıcı yüz bakım serumu 30 ml 299 TL
  • Garnier nemlendirici yüz bakım kremi 50 ml 179 TL
  • Garnier parlaklık etkili tonik 120 ml 179 TL

BİM e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı 4

Bu içerik 8 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta bime yarın neler geliyor
Diğer Haberler

BİM'e beyaz eşya geliyor! 14 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'e beyaz eşya geliyor!

Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede

Ülker, sürdürülebilirlikte üçüncü kez zirvede

THY'nin dev havacılık yatırımının temeli atıldı! Bakan Uraloğlu: 'İddialı bir başlangıç yapıyoruz'

THY'nin dev havacılık yatırımının temeli atıldı!

Çalışanların maaşından kesilecek! Murat Bal’dan BES kararı sonrası TES detayı

Çalışanların maaşında kesilecek!

Son dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

Son dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Ocak 2026)

Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Ocak 2026)

