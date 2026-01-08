BİM'e gıda ve kişisel bakım ürünleri geliyor! 13 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı

BİM 13 Ocak kataloğunda her evin ihtiyacına yönelik oldukça geniş bir ürün yelpazesi bizleri bekliyor. Mutfak alışverişi için zeytinyağından pirince, un ve bakliyat çeşitlerinden kuruyemiş, çikolata ve bisküvilere kadar pek çok ürün öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım kategorisinde ise bulaşık deterjanı, yumuşatıcı ve Garnier cilt bakım serisi gibi çeşitli markaların avantajlı paketleri bu hafta BİM'e geliyor.

Orkide mısır yağı 5 L 375 TL

Efsane osmancık pirinç 5 kg 330 TL

Orkide natürel sızma zeytinyağı 1 L 270 TL

Saban nohut 2,5 kg 140 TL

Saban bulgur çeşitleri 2,5 kg 65 TL

Âlâ Çiftçi yaprak kırmızı mercimek 2 kg 82,50 TL

İpekköy domates salçası 1650 g 135 TL

Efsane tam buğday unu 2 kg 59,50 TL

Mutlu makarna çeşitleri 500 g 20 TL

Fit ekmek çeşitleri 300 g 69 TL

Becel paket margarin 250 g 42,50 TL

Marbir siyah zeytin 1000 g 225 TL

Sofra kaya tuzu 1500 g 17,50 TL

Kilikya beyaz sirke 5 L 69 TL

Pek Food sebzeli erişte çeşitleri 400 g 39 TL

Gesaş üzüm pekmezi 1000 g 149 TL

Gesaş tahin 500 g 75 TL

Tukaş sos çeşitleri 335 g 39 TL

Kellogg's cocopops jumbos kakaolu mısır gevreği 2x700 g 130 TL

Mutlu irmik 500 g 27,50 TL

Kent Boringer köfte & mangal harcı 85-37 g 15 TL

Destan baharat çeşitleri 250 g 69 TL

Kent zencefil & zerdeçal 75 g 25 TL

Superfresh ton balığı 2x140 g & mısır 200 g 149 TL

Star Krak mısır çerezi çeşitleri 90 g 23,50 TL

Zühre Ana bromelain şurubu 250 ml 199 TL

Meray kabuklu yer fıstığı 1000 g 129 TL

Meray tuzlu leblebi 160 g 39 TL

Simbat antep fıstığı 300 g 349 TL

Simbat kavrulmuş kaju 300 g 169 TL

Züber nohut cipsi çeşitleri 55 g 49 TL

Twix 3'lü 3x50 g 79 TL

Fiskobirlik fındık kreması çeşitleri 1500 g 215 TL

Nestle Kitkat Chunky bitter çikolatalı gofret 38 g 23,50 TL

Konak çikolata kaplı karamel 80 g 49 TL

Torku Miniki sütlü çikolatalı nuga bar 25 g 7 TL

Milka tablet çikolata çeşitleri 100 g 58 TL

Eti limonlu mini popkek 10x18 g 45 TL

Saklıköy fındık kremalı tam buğdaylı bisküvi 3x100 g 44,50 TL

Eti Gong peynir ve acı aroma çeşnili mısır ve pirinç patlağı 34 g 13 TL

Bonart kakaolu kremalı oyuncaklı yumurta 20 g x 3 59 TL

Protelnocean protein bar 50 g 49,50 TL

Delly çikolata kaplı meyve bar 35 g 37,50 TL

Rice Up çikolatalı kaplı pirinç patlaklı bar çeşitleri 18 g 23 TL

Perfect Delights kuru meyve çeşitleri 100 g 89,50 TL

Mr.Oxy Maxima sıvı bulaşık deterjanı 3,5 L + 0,5 L 129 TL

Peros konsantre çamaşır yumuşatıcısı 2x960 ml 139 TL

Güleş genel temizlik sıvısı 4 L 105 TL

Perwoll sıvı çamaşır deterjanı 2 L 94,50 TL

Cif lavabo fayans temizleyici 750 + 750 ml 129 TL

Hypo köpük çamaşır suyu 750 ml 46,50 TL

Mr.Muscle süper güç mutfak yağ çözücü 750 ml 47,50 TL

Hobby sıvı sabun 3000 ml 89 TL

Miss arap sabunu 1000 ml 52,50 TL

Miss sirke özlü kireç giderici 1000 ml 52,50 TL

Hobby şampuan 850 ml 99 TL

Hobby duş jeli 750 ml 69 TL

Pofu kağıt havlu 12'li 99 TL

Soft mini sunum peçete 50'li 39,50 TL

Ivory ıslak mendil 3x20'li 25 TL

Quickdish çift katlı ovma telli temizlik bezi 52 TL

Sera pişirme kağıdı 16'lı 39TL

Sera buzdolabı poşeti 49 TL

Oral-B diş macunu 75 ml 99 TL

Difaş Pro Clinic diş fırçası 49 TL

Elidor saç yağı 80 ml 135 TL

Elidor sıvı saç kremi 200 ml 119 TL

Nivea Derma Control deodorant 150 ml 119 TL

Naturalove 4'lü makyaj fırçası + puf sünger seti 229 TL

Vaseline vücut losyonu 200 ml 129 TL

Vaseline vazelin 100 ml 139 TL

Dorty yaş kedi maması 100 g 30 TL

Garnier kağıt yüz maskesi 89 TL

Garnier micellar water 400 ml 189 TL

Garnier aydınlatıcı yüz bakım serumu 30 ml 299 TL

Garnier nemlendirici yüz bakım kremi 50 ml 179 TL

Garnier parlaklık etkili tonik 120 ml 179 TL

