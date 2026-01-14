A101'e fondü makinesi geliyor! 15 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı

Bu hafta A101'e ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar pek çok ürün geliyor. Mutfak için Kütahya porselen tabaklar ve küçük ev aletleri öne çıkarken tekstil tarafında halılar ve pijama takımları dikkat çekiyor. Ayrıca oyun tutkunları için bilgisayar aksesuarları ve ulaşım için elektrikli moped seçenekleri de A101'e geliyor.

A101 Aldın Aldın gıda fırsatları

Fobem ml43ew4000 43" fhd android led tv 9,499 TL

Hi-level hl32hmln-a14s 32" frameless hd ready android 14 smart tv 5,999 TL

Piranha 2350 gaming klavye 499 TL

Piranha 7880 kablosuz hoparlör 599 TL

Piranha sese duyarlı ambiyans aydınlatma 399 TL

Piranha 2146 oyuncu kulaklığı 499 TL

Piranha 2070 bluetooth gaming kulaklık 499 TL

Piranha 8880 ambiyans ışık 479 TL

Piranha gaming mouse 239 TL

Ovion v15 lite cep telefonu 5,499 TL

Seg bm 4001 4 programlı bulaşık makinesi 11,799 TL

Seg cm 12121 inv çamaşır makinesi 18,499 TL

Seg lf 2831 buzdolabı 12,999 TL

Arzum ar1188 crust mix joy stand mikser 4,399 TL

Fakir thailand maxi çay makinesi 2,399 TL

Kiwi kcf-5940 fondü makinesi 799 TL

English home tkm6002 türk kahve makinesi 1,599 TL

Sunny merlin blender seti 1,599 TL

Pierre cardin buharlı kırışıklık giderici 999 TL

Kiwi kcw-1112 kahve köpürtücü 219 TL

English home kablolu dik süpürge 1,499 TL

Hometech ht-54 akıllı tartı 349 TL

Arzum ar4115 cyclone süpürge 3,999 TL

Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL

Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL

Revolt rt3 125 cc benzinli motosiklet 49,990 TL

Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL

Oyuncak top yuvarlama kulesi 219 TL

Pilsan oyuncak aynalı bultak küp 169 TL

Oyuncak çıngıraklı araba 89,50 TL

Bingit ilk arabam 549 TL

Oyuncak hedefli soft atış oyuncağı 229 TL

Oyuncak ikili kaya davul seti 439 TL

Babycim hışırtılı bez kitap seti 4'lü 279 TL

Oyuncak presli hamur şekillendirme seti 95 TL

Bebek puzzle 89,50 TL

Babycim sesli çıngırak 55 TL

Oyuncak çıngıraklı top 99,50 TL

Oyuncak spor arabalar 129 TL

Oyuncak tanker tır 179 TL

Oyuncak çalışma masası 189 TL

Pilsan oyuncak ilk trenim 279 TL

Kutulu lastik toka 59,50 TL

Moki çocuk emniyet kemeri yastığı 299 TL

Çocuk akademi kes boya yapıştır 69,50 TL

Radyatör antifrizi 3 l 155 TL

Antifrizli cam suyu 5 l (-21 derece) 95 TL

Antifrizli cam suyu 5 l (-30 derece) 125 TL

Kütahya porselen servis tabağı 99,50 TL

Kütahya porselen yemek tabağı 94,50 TL

Kütahya porselen pasta tabağı 89,50 TL

Kütahya porselen kase 89,50 TL

Timeless çay bardağı 6'lı 249 TL

Mila kulplu çay bardağı 3'lü 79,50 TL

Frezya saklama kabı 4'lü 149 TL

Ahşap servis gereçleri 29,50 TL

Borosilikat tencere 399 TL

Borosilikat baharatlık 3'lü 159 TL

Seramik basık tencere 599 TL

Seramik tava 399 TL

Mantar kapaklı sürahi 189 TL

Renkli oval kase 49,50 TL

Renkli cam kase 39,50 TL

Seramik kapaklı sahan 399 TL

Bölmeli saklama kabı 39,50 TL

Nehir silindir tuzluk-biberlik 2'li 149 TL

Saklama kabı 4'lü 59,50 TL

Süzgeçli saklama kabı seti 7'li 199 TL

Rooc çok amaçlı makas 3'lü 109 TL

Salata maşası 39,50 TL

Rendeli karıştırma ve saklama kabı 179 TL

Pratik basmalı el rondosu 249 TL

Vip ahmet saklama kabı 119 TL

Vip ahmet kapaklı hamur leğeni 2'li 249 TL

Jwin sdp-110 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano 11,599 TL

Jwin jdd-507t tabureli dijital bateri seti 6,999 TL

Jwin vl-800s 4/4 tam boy keman 2,499 TL

Felix avantajlı paket sığır etli & tavuklu kedi maması 4x85 g 57,50 TL

Felix yaş kedi maması çeşitleri 85 g 17,50 TL

Gourmet gold konserve kedi maması 85 g 29,75 TL

Friskies yetişkin kümes hayvanlı kuru mama 300 g 48,50 TL

Friskies tavuk etli kedi yaş mama 85 g 15,50 TL

Kadın/erkek şemsiye 219 TL

Ece mega paket buzdolabı poşeti 49,50 TL

Pamuklu desenli halı 899 TL

Erkek uzun kollu pijama takımı 299 TL

Kadın kadife pijama takımı 449 TL

Kadın uzun kollu pijama takımı 299 TL

Erkek çocuk uzun kollu pijama takımı 219 TL

Kız çocuk uzun kollu pijama takımı 219 TL

Pamuklu desenli 2 parça banyo klozet takımı 349 TL

Trekking erkek bot 649 TL

Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 5'li 79,50 TL

Çocuk termal bot çorabı 49,50 TL

Erkek/kadın termal bot çorabı 59,50 TL

Juno kids çocuk desenli havuz taban bot 199 TL

Kadın ters havlu soket çorap 25 TL

Kadın polar ev patiği 61,50 TL

Juno kadın çizgili havuz taban terlik 229 TL

Montessori çok amaçlı kitaplık 999 TL

Montessori minderli kitaplık 1,749 TL

3 çekmeceli şifonyer 3,999 TL

2 katlı bebek basamak 149 TL

Bebek banyo oturağı 269 TL

Bebek askısı 6'lı 49,50 TL

Plastik askı 6'lı 54,50 TL

Pipetli tritan matara 99,50 TL

Kase seti 4'lü 39,50 TL

3 bölmeli toz mama kabı 49,50 TL

Pipetli bardak 64,50 TL

Ev kumbara 199 TL

Mama kavanozu 29,50 TL

Fil mama tabağı 25 TL

Metal kutu 39,50 TL

Şeffaf kova 85 TL

Şeffaf maşrapa 20 TL

Mini saklama kabı 3'lü 39,50 TL

Çok amaçlı saklama kabı 139 TL

Mikrofiberli el mopu 169 TL

Sıvı sabunluk 129 TL

Vantuzlu depolama filesi 69,50 TL

Mop temizlik kova seti 569 TL

Bamboo bebek yatağı 899 TL

Bu içerik 14 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

