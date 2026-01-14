A101'e fondü makinesi geliyor! 15 Ocak 2026 A101 katalog yayınlandı

Bu hafta A101'e ev ihtiyaçlarından teknolojiye kadar pek çok ürün geliyor. Mutfak için Kütahya porselen tabaklar ve küçük ev aletleri öne çıkarken tekstil tarafında halılar ve pijama takımları dikkat çekiyor. Ayrıca oyun tutkunları için bilgisayar aksesuarları ve ulaşım için elektrikli moped seçenekleri de A101'e geliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
A101 Aldın Aldın gıda fırsatları
Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Fobem ml43ew4000 43" fhd android led tv 9,499 TL
- Fobem ml43ew4000 43" fhd android led tv 9,499 TL
- Hi-level hl32hmln-a14s 32" frameless hd ready android 14 smart tv 5,999 TL
- Piranha 2350 gaming klavye 499 TL
- Piranha 7880 kablosuz hoparlör 599 TL
- Piranha sese duyarlı ambiyans aydınlatma 399 TL
- Piranha 2146 oyuncu kulaklığı 499 TL
- Piranha 2070 bluetooth gaming kulaklık 499 TL
- Piranha 8880 ambiyans ışık 479 TL
- Piranha gaming mouse 239 TL
- Ovion v15 lite cep telefonu 5,499 TL
Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Seg bm 4001 4 programlı bulaşık makinesi 11,799 TL
- Seg bm 4001 4 programlı bulaşık makinesi 11,799 TL
- Seg cm 12121 inv çamaşır makinesi 18,499 TL
- Seg lf 2831 buzdolabı 12,999 TL
- Arzum ar1188 crust mix joy stand mikser 4,399 TL
- Fakir thailand maxi çay makinesi 2,399 TL
- Kiwi kcf-5940 fondü makinesi 799 TL
- English home tkm6002 türk kahve makinesi 1,599 TL
- Sunny merlin blender seti 1,599 TL
- Pierre cardin buharlı kırışıklık giderici 999 TL
- Kiwi kcw-1112 kahve köpürtücü 219 TL
- English home kablolu dik süpürge 1,499 TL
- Hometech ht-54 akıllı tartı 349 TL
- Arzum ar4115 cyclone süpürge 3,999 TL
Sizin için ev aletleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
- Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
- Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL
- Revolt rt3 125 cc benzinli motosiklet 49,990 TL
- Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL
Sizin için indirimli motorsiklet kasklarından seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Oyuncak top yuvarlama kulesi 219 TL
- Oyuncak top yuvarlama kulesi 219 TL
- Pilsan oyuncak aynalı bultak küp 169 TL
- Oyuncak çıngıraklı araba 89,50 TL
- Bingit ilk arabam 549 TL
- Oyuncak hedefli soft atış oyuncağı 229 TL
- Oyuncak ikili kaya davul seti 439 TL
- Babycim hışırtılı bez kitap seti 4'lü 279 TL
- Oyuncak presli hamur şekillendirme seti 95 TL
- Bebek puzzle 89,50 TL
- Babycim sesli çıngırak 55 TL
- Oyuncak çıngıraklı top 99,50 TL
- Oyuncak spor arabalar 129 TL
- Oyuncak tanker tır 179 TL
- Oyuncak çalışma masası 189 TL
- Pilsan oyuncak ilk trenim 279 TL
- Kutulu lastik toka 59,50 TL
- Moki çocuk emniyet kemeri yastığı 299 TL
- Çocuk akademi kes boya yapıştır 69,50 TL
- Radyatör antifrizi 3 l 155 TL
- Antifrizli cam suyu 5 l (-21 derece) 95 TL
- Antifrizli cam suyu 5 l (-30 derece) 125 TL
Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kütahya porselen servis tabağı 99,50 TL
- Kütahya porselen servis tabağı 99,50 TL
- Kütahya porselen yemek tabağı 94,50 TL
- Kütahya porselen pasta tabağı 89,50 TL
- Kütahya porselen kase 89,50 TL
- Timeless çay bardağı 6'lı 249 TL
- Mila kulplu çay bardağı 3'lü 79,50 TL
- Frezya saklama kabı 4'lü 149 TL
- Ahşap servis gereçleri 29,50 TL
- Borosilikat tencere 399 TL
- Borosilikat baharatlık 3'lü 159 TL
- Seramik basık tencere 599 TL
- Seramik tava 399 TL
- Mantar kapaklı sürahi 189 TL
- Renkli oval kase 49,50 TL
- Renkli cam kase 39,50 TL
- Seramik kapaklı sahan 399 TL
- Bölmeli saklama kabı 39,50 TL
- Nehir silindir tuzluk-biberlik 2'li 149 TL
- Saklama kabı 4'lü 59,50 TL
- Süzgeçli saklama kabı seti 7'li 199 TL
- Rooc çok amaçlı makas 3'lü 109 TL
- Salata maşası 39,50 TL
- Rendeli karıştırma ve saklama kabı 179 TL
- Pratik basmalı el rondosu 249 TL
- Vip ahmet saklama kabı 119 TL
- Vip ahmet kapaklı hamur leğeni 2'li 249 TL
Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Jwin sdp-110 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano 11,599 TL
- Jwin sdp-110 88 tuşlu çekiç aksiyonlu dijital piyano 11,599 TL
- Jwin jdd-507t tabureli dijital bateri seti 6,999 TL
- Jwin vl-800s 4/4 tam boy keman 2,499 TL
- Felix avantajlı paket sığır etli & tavuklu kedi maması 4x85 g 57,50 TL
- Felix yaş kedi maması çeşitleri 85 g 17,50 TL
- Gourmet gold konserve kedi maması 85 g 29,75 TL
- Friskies yetişkin kümes hayvanlı kuru mama 300 g 48,50 TL
- Friskies tavuk etli kedi yaş mama 85 g 15,50 TL
- Kadın/erkek şemsiye 219 TL
- Ece mega paket buzdolabı poşeti 49,50 TL
Sizin için indirimli müzik aletlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Pamuklu desenli halı 899 TL
- Pamuklu desenli halı 899 TL
- Erkek uzun kollu pijama takımı 299 TL
- Kadın kadife pijama takımı 449 TL
- Kadın uzun kollu pijama takımı 299 TL
- Erkek çocuk uzun kollu pijama takımı 219 TL
- Kız çocuk uzun kollu pijama takımı 219 TL
- Pamuklu desenli 2 parça banyo klozet takımı 349 TL
- Trekking erkek bot 649 TL
- Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 5'li 79,50 TL
- Çocuk termal bot çorabı 49,50 TL
- Erkek/kadın termal bot çorabı 59,50 TL
- Juno kids çocuk desenli havuz taban bot 199 TL
- Kadın ters havlu soket çorap 25 TL
- Kadın polar ev patiği 61,50 TL
- Juno kadın çizgili havuz taban terlik 229 TL
Pijamalarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Montessori çok amaçlı kitaplık 999 TL
- Montessori çok amaçlı kitaplık 999 TL
- Montessori minderli kitaplık 1,749 TL
- 3 çekmeceli şifonyer 3,999 TL
- 2 katlı bebek basamak 149 TL
- Bebek banyo oturağı 269 TL
- Bebek askısı 6'lı 49,50 TL
- Plastik askı 6'lı 54,50 TL
- Pipetli tritan matara 99,50 TL
- Kase seti 4'lü 39,50 TL
- 3 bölmeli toz mama kabı 49,50 TL
- Pipetli bardak 64,50 TL
- Ev kumbara 199 TL
- Mama kavanozu 29,50 TL
- Fil mama tabağı 25 TL
- Metal kutu 39,50 TL
- Şeffaf kova 85 TL
- Şeffaf maşrapa 20 TL
- Mini saklama kabı 3'lü 39,50 TL
- Çok amaçlı saklama kabı 139 TL
- Mikrofiberli el mopu 169 TL
- Sıvı sabunluk 129 TL
- Vantuzlu depolama filesi 69,50 TL
- Mop temizlik kova seti 569 TL
- Bamboo bebek yatağı 899 TL
Sizin için bebek ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 14 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.