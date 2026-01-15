BİM'e Philips süpürge geliyor! 16 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM kataloğunda Tcl televizyon ve Philips marka süpürge, kahve makinesi gibi küçük ev aletleri karşımıza çıkıyor. Bebek bekleyen veya çocuk sahibi olan aileler için Fisher-Price ve Winfun markalı eğitici oyuncaklardan bebek tekstiline, katlanır banyodan mama takımlarına kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Ayrıca ev ihtiyaçları kapsamında Paşabahçe markasının şık sunum tabakları, kaseleri ve bardak takımları ile kışlık tekstil ürünlerinden eldiven, bere ve çocuk çantaları da raflardaki yerini alacak.

Tcl 65 inç 4k hdr google tv 29,500 TL

Heifer Quiclean pro şarjlı kablosuz süpürge 4,990 TL

Philips süpürge fc9330/07 5,490 TL

Philips ekmek kızartma makinesi hd2510/90 990 TL

Philips doğrayıcı hr1393/90 1,350 TL

Philips filtre kahve makinesi hd7430/90 1,990 TL

Philips su ısıtıcı hd9314/90 1,190 TL

Via X45 cep telefonu 8gb/256gb 9,990 TL

Casper Via M45 cep telefonu 6gb/128gb 6,990 TL

Via S40 tablet 4,990 TL

Range Home kablolu dikey süpürge 1,250 TL

Gaming tws kulaklık pgm41 799 TL

Gaming klavye pgm36 549 TL

Şarjlı tüy toplayıcı hlrc-05 249 TL

Kumtel tüy toplama cihazı 149 TL

Gameboy pgm35 475 TL

Retro konsol pgm620 749 TL

Gaming mouse pad ışıklı pgm40 275 TL

Gaming mouse ve mouse pad pgm39 299 TL

Polosmart retro radyo fs108 999 TL

Winfun yürüme arkadaşım sevimli fil 799 TL

Winfun sesli hareketli pelüş fil 990 TL

Fisher-Price tamamlamalı magnet puzzle 139 TL

Fisher-Price manyetik figürler 79 TL

Fisher-Price ilk kitaplarım 109 TL

Fisher-Price tak çıkar puzzle 129 TL

Fisher-Price tablet oyun seti 185 TL

Fisher-Price hayvan dostlar keşif serisi 369 TL

Dönen tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 199 TL

Dönen bebek oyuncağı 199 TL

Eğlenceli bebek arabaları 109 TL

Bebek oyuncakları 79 TL

Diytoy ilk kütüphanem 129 TL

Diytoy bebeğimin ilk zeka kartları 99 TL

Diytoy ilk 100 sözcük 129 TL

Lc eğitici akıllı telefonum 269 TL

Lc eğitici ilk tablet 399 TL

Gökkuşağı pelüş lama 559 TL

Piccolo Mondi sevimli mamut montessori oyuncağı 499 TL

Piccolo Mondi sevimli dinozor ksilofon 429 TL

Winfun sesli ilk telefonum 429 TL

Piccolo Mondi fil bebek oyuncağı 279 TL

Sevimli pelüş oyuncak kaz 239 TL

Winfun hareketli ilk oyuncağım 749 TL

Zeka kutusu 16-24 ay 249 TL

Eolo hareketli sürgülü karma kitaplar 99 TL

Kuklalı hikaye kitapları 179 TL

Sweet baby batik yumak 3'lü 139 TL

Lux baby yumak 3'lü 209 TL

Babyco tekli bebek body 49 TL

Cotton Collection bebek flanel nevresim seti 329 TL

Cotton Collection bebek flanel yastık kılıfı 69 TL

Cotton Collection bebek flanel lastikli çarşaf 199 TL

Sesli Home pamuklu bebek battaniyesi 139 TL

Babyco welsoft bebek kundak 349 TL

Welsoft bere erkek çocuk 219 TL

Pelüş figürlü eldiven 129 TL

Pelüş kulaklık çocuk 119 TL

Pelüş sırt çantası 219 TL

Babyco bebek mama önlüğü 79 TL

Bere kız bebek 189 TL

Örme eldiven çocuk 49 TL

Babyco figürlü oyuncak sepeti 219 TL

Figürlü şemsiye çocuk 179 TL

North Pacific baskılı termo yemek çantası 159 TL

Çift Kaplan bato külot kadın 3'lü 199 TL

Polo Club boxer erkek 2'li 199 TL

Polo Club lastikli slip kadın 3'lü 179 TL

Comfort Family külotlu çorap kadın 39 TL

Hobby Life katlanır çocuk küveti 579 TL

Hobby Life katlanır çamaşır selesi 329 TL

Hobby Life katlanır maşrapa 79 TL

Hobby Life katlanır su kovası 219 TL

Dinozor şekilli bölmeli mama kabı 189 TL

Desenli bebek basamağı 165 TL

Babyjem bebek banyo/mama oturağı 399 TL

Babyco desenli çocuk çatal kaşık seti 129 TL

Kapaklı desenli oyuncak/saklama kutusu 249 TL

Desenli mama takımı 109 TL

Melamin mama tabağı 139 TL

Desenli çöp kovası 39 TL

Desenli çamaşır/oyuncak sepeti 149 TL

Babyco desenli çerezlik 59 TL

Babyco kaşıklı bebek termosu 319 TL

Cam vazo 289 TL

Bambu kesme tahtası 3'lü 249 TL

Renkli çocuk askı seti 6'lı 39 TL

Bambu şekilli pipet seti 4'lü 59 TL

Paşabahçe Petite patisserie kapaklı servis tabağı 299 TL

Paşabahçe Elysia sürahi 145 TL

Paşabahçe Leafy su şişesi 159 TL

Paşabahçe Borcam baton kek kalıbı 179 TL

Paşabahçe kapaklı borcam fırın tepsisi 349 TL

Paşabahçe Bouquet kase 149 TL

Paşabahçe 2'li leafy tuzluk/biberlik seti 95 TL

Paşabahçe 6'lı bouquet kase 159 TL

Paşabahçe Petite patisserie servis tabağı 159 TL

Paşabahçe kapaklı borcam fırın tepsisi kare 249 TL

Paşabahçe 2'li mezze servis tabağı 69 TL

Paşabahçe 6'lı tokio kase/reçellik 149 TL

Paşabahçe Iconic kase 55 TL

Paşabahçe 4'lü bouquet tatlı tabağı 199 TL

Paşabahçe 6'lı dantel çay bardağı 179 TL

Paşabahçe 6'lı ramekin kase 159 TL

Paşabahçe 6'lı İstanbul kulplu bardak 299 TL

Paşabahçe 3'lü bouquet su bardağı 79 TL

Paşabahçe 3'lü bouquet meşrubat bardağı 99 TL

