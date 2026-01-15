BİM'e Philips süpürge geliyor! 16 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM kataloğunda Tcl televizyon ve Philips marka süpürge, kahve makinesi gibi küçük ev aletleri karşımıza çıkıyor. Bebek bekleyen veya çocuk sahibi olan aileler için Fisher-Price ve Winfun markalı eğitici oyuncaklardan bebek tekstiline, katlanır banyodan mama takımlarına kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Ayrıca ev ihtiyaçları kapsamında Paşabahçe markasının şık sunum tabakları, kaseleri ve bardak takımları ile kışlık tekstil ürünlerinden eldiven, bere ve çocuk çantaları da raflardaki yerini alacak.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Tcl 65 inç 4k hdr google tv 29,500 TL
- Tcl 65 inç 4k hdr google tv 29,500 TL
- Heifer Quiclean pro şarjlı kablosuz süpürge 4,990 TL
- Philips süpürge fc9330/07 5,490 TL
- Philips ekmek kızartma makinesi hd2510/90 990 TL
- Philips doğrayıcı hr1393/90 1,350 TL
- Philips filtre kahve makinesi hd7430/90 1,990 TL
- Philips su ısıtıcı hd9314/90 1,190 TL
- Via X45 cep telefonu 8gb/256gb 9,990 TL
- Casper Via M45 cep telefonu 6gb/128gb 6,990 TL
- Via S40 tablet 4,990 TL
- Range Home kablolu dikey süpürge 1,250 TL
- Gaming tws kulaklık pgm41 799 TL
- Gaming klavye pgm36 549 TL
- Şarjlı tüy toplayıcı hlrc-05 249 TL
- Kumtel tüy toplama cihazı 149 TL
- Gameboy pgm35 475 TL
- Retro konsol pgm620 749 TL
- Gaming mouse pad ışıklı pgm40 275 TL
- Gaming mouse ve mouse pad pgm39 299 TL
- Polosmart retro radyo fs108 999 TL
Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Winfun yürüme arkadaşım sevimli fil 799 TL
- Winfun yürüme arkadaşım sevimli fil 799 TL
- Winfun sesli hareketli pelüş fil 990 TL
- Fisher-Price tamamlamalı magnet puzzle 139 TL
- Fisher-Price manyetik figürler 79 TL
- Fisher-Price ilk kitaplarım 109 TL
- Fisher-Price tak çıkar puzzle 129 TL
- Fisher-Price tablet oyun seti 185 TL
- Fisher-Price hayvan dostlar keşif serisi 369 TL
- Dönen tekerlekli bebek yürüme oyuncağı 199 TL
- Dönen bebek oyuncağı 199 TL
- Eğlenceli bebek arabaları 109 TL
- Bebek oyuncakları 79 TL
- Diytoy ilk kütüphanem 129 TL
- Diytoy bebeğimin ilk zeka kartları 99 TL
- Diytoy ilk 100 sözcük 129 TL
- Lc eğitici akıllı telefonum 269 TL
- Lc eğitici ilk tablet 399 TL
- Gökkuşağı pelüş lama 559 TL
- Piccolo Mondi sevimli mamut montessori oyuncağı 499 TL
- Piccolo Mondi sevimli dinozor ksilofon 429 TL
- Winfun sesli ilk telefonum 429 TL
- Piccolo Mondi fil bebek oyuncağı 279 TL
- Sevimli pelüş oyuncak kaz 239 TL
- Winfun hareketli ilk oyuncağım 749 TL
- Zeka kutusu 16-24 ay 249 TL
- Eolo hareketli sürgülü karma kitaplar 99 TL
- Kuklalı hikaye kitapları 179 TL
Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Sweet baby batik yumak 3'lü 139 TL
- Sweet baby batik yumak 3'lü 139 TL
- Lux baby yumak 3'lü 209 TL
- Babyco tekli bebek body 49 TL
- Cotton Collection bebek flanel nevresim seti 329 TL
- Cotton Collection bebek flanel yastık kılıfı 69 TL
- Cotton Collection bebek flanel lastikli çarşaf 199 TL
- Sesli Home pamuklu bebek battaniyesi 139 TL
- Babyco welsoft bebek kundak 349 TL
- Welsoft bere erkek çocuk 219 TL
- Pelüş figürlü eldiven 129 TL
- Pelüş kulaklık çocuk 119 TL
- Pelüş sırt çantası 219 TL
- Babyco bebek mama önlüğü 79 TL
- Bere kız bebek 189 TL
- Örme eldiven çocuk 49 TL
- Babyco figürlü oyuncak sepeti 219 TL
- Figürlü şemsiye çocuk 179 TL
- North Pacific baskılı termo yemek çantası 159 TL
- Çift Kaplan bato külot kadın 3'lü 199 TL
- Polo Club boxer erkek 2'li 199 TL
- Polo Club lastikli slip kadın 3'lü 179 TL
- Comfort Family külotlu çorap kadın 39 TL
- Hobby Life katlanır çocuk küveti 579 TL
- Hobby Life katlanır çamaşır selesi 329 TL
- Hobby Life katlanır maşrapa 79 TL
- Hobby Life katlanır su kovası 219 TL
- Dinozor şekilli bölmeli mama kabı 189 TL
- Desenli bebek basamağı 165 TL
- Babyjem bebek banyo/mama oturağı 399 TL
- Babyco desenli çocuk çatal kaşık seti 129 TL
- Kapaklı desenli oyuncak/saklama kutusu 249 TL
- Desenli mama takımı 109 TL
- Melamin mama tabağı 139 TL
- Desenli çöp kovası 39 TL
- Desenli çamaşır/oyuncak sepeti 149 TL
- Babyco desenli çerezlik 59 TL
- Babyco kaşıklı bebek termosu 319 TL
- Cam vazo 289 TL
- Bambu kesme tahtası 3'lü 249 TL
- Renkli çocuk askı seti 6'lı 39 TL
- Bambu şekilli pipet seti 4'lü 59 TL
Sizin için bebek ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Paşabahçe Petite patisserie kapaklı servis tabağı 299 TL
- Paşabahçe Petite patisserie kapaklı servis tabağı 299 TL
- Paşabahçe Elysia sürahi 145 TL
- Paşabahçe Leafy su şişesi 159 TL
- Paşabahçe Borcam baton kek kalıbı 179 TL
- Paşabahçe kapaklı borcam fırın tepsisi 349 TL
- Paşabahçe Bouquet kase 149 TL
- Paşabahçe 2'li leafy tuzluk/biberlik seti 95 TL
- Paşabahçe 6'lı bouquet kase 159 TL
- Paşabahçe Petite patisserie servis tabağı 159 TL
- Paşabahçe kapaklı borcam fırın tepsisi kare 249 TL
- Paşabahçe 2'li mezze servis tabağı 69 TL
- Paşabahçe 6'lı tokio kase/reçellik 149 TL
- Paşabahçe Iconic kase 55 TL
- Paşabahçe 4'lü bouquet tatlı tabağı 199 TL
- Paşabahçe 6'lı dantel çay bardağı 179 TL
- Paşabahçe 6'lı ramekin kase 159 TL
- Paşabahçe 6'lı İstanbul kulplu bardak 299 TL
- Paşabahçe 3'lü bouquet su bardağı 79 TL
- Paşabahçe 3'lü bouquet meşrubat bardağı 99 TL
Sizin için indirimli Paşabahçe ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 15 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.