Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a cam silme robotu geliyor! 17 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a cam silme robotu geliyor! 17 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
17 Ocak ŞOK market fırsatları yayınlandı! Yeni ŞOK aktüel avantajlarının yer aldığı ŞOK katalog yine her bütçeye hitap eden ürünlerle dolu. ŞOK’ta bu hafta aradığınız pek çok üründe indirim var: ŞOK’ta hafta sonu indirimleri kapsamında ŞOK aktüel ürünler arasında mutfaktan elektroniğe, oyuncaktan hobi ürünlerine kadar birçok seçenek yer alıyor. ŞOK’ta hafta sonu kampanyalarıyla birlikte alışveriş listenizi daha hesaplı şekilde tamamlamak için bizi takipte kalmayı unutmayın!

Şok markette bu hafta Skytech markalı farklı boyutlarda akıllı televizyonlar ve Philips kulaklıklar öne çıkarken oyunseverler için de Piranha ve Torima markalı oyuncu aksesuarları ile nostaljik mini atariler raflardaki yerini alıyor. Mutfak ve ev temizliğinde kolaylık arayanlar için Yui markasının stand mikseri, buharlı temizlik makineleri ve akıllı cam silme robotu gibi teknolojik çözümler dikkat çekiyor. Çocuklar için Barbie, Disney Princess ve Hot Wheels gibi popüler markaların oyuncakları bulunurken kişisel bakımda da Yui lazer epilasyon cihazları ve saç şekillendirme setleri yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

