ŞOK'a cam silme robotu geliyor! 17 Ocak 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Şok markette bu hafta Skytech markalı farklı boyutlarda akıllı televizyonlar ve Philips kulaklıklar öne çıkarken oyunseverler için de Piranha ve Torima markalı oyuncu aksesuarları ile nostaljik mini atariler raflardaki yerini alıyor. Mutfak ve ev temizliğinde kolaylık arayanlar için Yui markasının stand mikseri, buharlı temizlik makineleri ve akıllı cam silme robotu gibi teknolojik çözümler dikkat çekiyor. Çocuklar için Barbie, Disney Princess ve Hot Wheels gibi popüler markaların oyuncakları bulunurken kişisel bakımda da Yui lazer epilasyon cihazları ve saç şekillendirme setleri yer alıyor.

Skytech 50st4105 4k uhd 50" 126 cm android smart led tv 12,999 TL

Skytech 55st4105 4k uhd 55" 139 cm android smart led tv 15,499 TL

Skytech 65st4105 4k uhd 65" 164 cm android smart led tv 20,999 TL

Philips Tah2005bk kulaklık 799 TL

Philips Dlc3541u micro usb hızlı şarj kablosu 100 TL

Philips Dlc6541cb/00 usb-c to usb-c şarj kablosu 199 TL

S-link Çok fonksiyonlu masa lambası 799 TL

Piranha 2065 rgb oyuncu tws kulaklık 429 TL

Kidmic-02 Wireless karaoke mikrofon 399 TL

Torima Gc-01 mini atari 349 TL

Torima Jx-035 tablet tutucu 149 TL

Hd-90 Kablosuz kulaklık 249 TL

Wireless K9 yaka mikrofonu 2'li 349 TL

Acc-20 Oyuncu telefon soğutucu 349 TL

D04 1+1 ışıklı bilgisayar hoparlörü 299 TL

Tm-15 Rgb aydınlatmalı oyuncu mouse 129 TL

Mikado Md-68bt telefon tutuculu hoparlör 599 TL

Kreuzer Bluetooth pikap su yeşili 599 TL

Everest Dijital yazı tahtası 90 TL

Rakle Looney tunes lisanslı meşrubat bardağı 59,95 TL

Rakle Harry potter lisanslı cam kapaklı başucu sürahisi 149 TL

Rakle Harry potter lisanslı cam kupa 100 TL

Rakle Harry potter lisanslı seramik kupa 129 TL

Barbie Moda ikonu ken 399 TL

Dc Mini karakterler 69,95 TL

Disney princess Moda ikonu bebekler 449 TL

Figürlü Kadın panduf 199 TL

Star wars Darth vader figür 399 TL

Hot wheels Enerji pisti yarış seti 999 TL

Lisanslı Abaküslü eva yazı tahtası 75 TL

Barbie / Tom & jerry 100 parça puzzle 75 TL

Lisanslı Taşıyıcı tır 249 TL

Büyük Spor araba 249 TL

Kahve dünyası Tambol bol sütlü çikolata 45 TL

Palmolive Duş jeli çeşitleri 125 TL

Tchibo Gold selection çözünebilir kahve kavanoz 179 TL

Peros Soft konsantre yumuşatıcı 60 TL

Koska Helva sade/kakaolu 79 TL

Yui Iplv15 pro buz lazer epilasyon cihazı beyaz 2,199 TL

Yui Cx1 tüy ve yün temizleme makinesi 399 TL

Yui Cs16 pro 2024 2800 pa akıllı cam silme robotu 5,699 TL

Yui Nv602 antibakteriyel buhar basınçlı mop beyaz 3,150 TL

Yui Nv6000 max dikey buharlı temizlik makinesi 1,799 TL

Yui Su dalgası saç maşası beyaz 749 TL

Yui Easy chef pro 1800w alüminyum stand mikser m-122 siyah 6,199 TL

Yui K22 dokunmatik 20 litre taşınabilir mini buzdolabı 6,199 TL

Yui Y1 walkingpad akıllı yürüyüş bandı 5,499 TL

Yui M-38 2l cam hazneli 4 bıçaklı rondo pembe 1,299 TL

Yui Tzc-001 yağ ölçer fonksiyonlu akıllı bluetooth şarjlı tartı beyaz 399 TL

Yui Xv12 pro max buharlı koltuk ve halı yıkama makinesi 6,219 TL

Yui Iplv15 pro buz lazer epilasyon cihazı siyah 2,399 TL

Yui Kb302 otomatik saç şekillendirici maşa 999 TL

