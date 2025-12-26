BİM'e DeLonghi tam otomatik kahve makinesi geliyor! 2 Ocak 2026 BİM katalog yayınlandı!

Bu hafta market raflarında teknolojiden ev yaşamına, mutfaktan giyime kadar geniş bir ürün var. Büyük ekran google tv modelleri, tam otomatik kahve makinesi, şarjlı süpürge ve buharlı ütü gibi elektronik ürünler evini yenilemek isteyenler için dikkat çekerken; tencere, tava, saklama kapları, cam kaseler ve kahvaltı setleri mutfak alışverişini tamamlıyor. Masaj cihazları, makyaj aynası ve kişisel bakım ürünleriyle konforu ön plana çıkaran BİM katalog, oyuncak arabalar, robotlar ve kırtasiye ürünleriyle de çocuklara hitap ediyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Senna 55" frameless ultra hd qled google tv 16,900 TL

Senna 55" frameless ultra hd qled google tv 16,900 TL

Dijitsu 43' full hd google tv 9,290 TL

Delonghi tam otomatik kahve makinesi 14,900 TL

Kumtel yavaş sıkım katı meyve sıkacağı 2,450 TL

Range şarjlı telefon tutuculu makyaj aynası 950 TL

Philips dikey şarjlı süpürge 8,900 TL

Philips azur buharlı ütü 2,150 TL

Polosmart diz maşaj cihazı 890 TL

Polosmart vücut ve yüz masaj cihazı 549 TL

Polosmart sırt masaj cihazı 990 TL

Polosmart görüntü aktarım cihazı 399 TL

Polosmart masaj tabancası 490 TL

Parti topu 349 TL

Sizin için indirimli elektronik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Lav kilitli cam saklama kabı 800 cc 99 TL

Lav kilitli cam saklama kabı 800 cc 99 TL

Lav kilitli cam saklama kabı 1200 cc 129 TL

Lav kilitli cam saklama kabı 1900 cc 169 TL

Lav alinda saklama kabı 35 TL

Lav sera baharatlık 49 TL

Lav kase 6'lı 99 TL

Lav cube cam saklama seti 3'lü 179 TL

Lav odin renkli çerezlik 3'lü 129 TL

Cam yağlık 750 cc 35 TL

Colorina cam derin kase 32 cm 159 TL

Colorina cam derin kase 21 cm 79 TL

Colorina cam tatlı tabağı 4'lü 99 TL

Rakle bambu standlı desenli cam kahvaltı seti 4'lü 349 TL

Rakle mottolu cam kupa 65 TL

Porselen kahve fincan seti 4'lü 189 TL

Glass in love gravürlü cam kavanoz 1350 cc 59 TL

Glass in love romantik fiyonklu borosilikat kupa 189 TL

Glass in love cam tatlı kasesi / çerezlik 4'lü 199 TL

Bonera wok tava 219 TL

Solingen simli meyve bıçağı 3'lü 119 TL

Rooc yuvarlak uçlu dişli bıçak 59 TL

Bıçak çeşitleri 139 TL

Desenli çelik kesme panosu 329 TL

Matara 730 ml 129 TL

Süzgeç 17 cm 79 TL

Süzgeç 14 cm 59 TL

Bonera emaye kapaklı emaye tencere 259 TL

Çatal kaşıklı 2 katlı saklama kabı 2'li 75 TL

Kapaklı poşet klipsi 2'li 65 TL

Saklama kabı seti 7'li 169 TL

Şeffaf askı seti 6'lı 59 TL

Petek kurutmalık 169 TL

Desenli yuvarlak metal tepsi 69 TL

Ayarlanabilir çekmece içi kaşıklık 89 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kiğılı dynamic erkek triko kazak 579 TL

Kiğılı dynamic erkek triko kazak 579 TL

Erkek içi welsoft polar gömlek 489 TL

Kiğılı dynamic erkek peluş sweat 559 TL

Kadın / erkek eşofman altı 249 TL

Kadın / erkek bere 129 TL

Kadın ev botu 179 TL

Kaşmir halı coco paspas 40x60 cm 199 TL

Molinella welsoft kırlent kılıfı 159 TL

Çift kişilik battaniye 579 TL

Tek kişilik battaniye 525 TL

Çift taraflı tv battaniyesi 399 TL

North pacific büyük boy pp valiz 870 TL

North pacific orta boy pp valiz 750 TL

North pacific küçük boy pp valiz 680 TL

Stickerlı boyama seti 159 TL

Sticker kitabı 69 TL

Hatıra defteri 289 TL

Şeklli not defteri 79 TL

Metal yuvarlak kutu 59 TL

Lisanslı matara 500 ml 199 TL

Lisanslı kupa 109 TL

Kalemtıraş ve silgi seti 49 TL

Lisanslı balon 6'lı 49 TL

İndirimli televizyon battaniyelerindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Uzaktan kumandalı formula yarış arabası 1,799 TL

Uzaktan kumandalı formula yarış arabası 1,799 TL

Fast&furious tekli araba 169 TL

Dans eden robot robo beats 799 TL

Baykuş figürlü bebek uyku cihazı 279 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.