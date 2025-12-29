A101'e English Home ürünleri geliyor! 31Aralık 2025 A101katalog yayınlandı!

A101 markete teknolojiden ev tekstiline kadar pek çok kategorinin ürünü geliyor. Samsung Galaxy A16 cep telefonundan kış hazırlıkları için quartz ısıtıcılar, termal içlikler ve battaniye çeşitleri de raflardaki yerini alıyor. Mutfak tarafında cam ankastre setlerden pratik manuel doğrayıcılara, çocuklar içinse Hot Wheels araçlardan eğitici blok setlerine kadar her ihtiyaca hitap eden ekonomik seçenekler sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Peros toz deterjan 10 kg 299 TL

Peros toz deterjan 10 kg 299 TL

Superfresh dondurulmuş pizzaking extra 145 TL

Superfresh dondurulmuş mantı 1 kg 149 TL

Naturfoods chia tohumu / keten tohumu 140 g 77,50 TL

Peros sıvı çamaşır deterjanı 3 l 149 TL

Çiftçi mercimek 1 kg 49,50 TL

Mendiva ıslak havlu 3x60 69 TL

Fairy yüzey temizlik havlusu 100'lü 99 TL

Cafex soğuk kahve 250 ml 35 TL

Doğadan ayvalı ıhlamur çayı 20'li 89,50 TL

Elidor şampuan 650 ml 149 TL

Nivea aqua rose çift fazlı micellar makyaj temizleme suyu 400 ml 149,50 TL

Nivea pürüzsüzleştirici el ve vücut kremi 400 ml 149,50 TL

Nivea vücut losyonu / sütü 400 ml 149,50 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Onvo 50" frameless ultra hd qled google tv 13,999 TL

Onvo 50" frameless ultra hd qled google tv 13.999 TL

Onvo 40" frameless fhd whale os 10 android qled tv 8.299 TL

Piranha katlanabilir ayarlı dizüstü bilgisayar ve tablet standı 179 TL

Trax bluetooth hoparlör 599 TL

Thull thl-262 kulaküstü kulaklık 499 TL

Samsung galaxy a16 4/128 gb cep telefonu 9,399 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Flavel beyaz cam ankastre 3'lü set 14,999 TL

Flavel beyaz cam ankastre 3'lü set 14,999 TL

Seg cm 911 inv çamaşır makinesi 13,999 TL

Seg cfw 4631 buzdolabı 20,999 TL

Seg nf4831 no-frost buzdolabı 20,999 TL

Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL

Kiwi kht-8407 quartz ısıtıcı 999 TL

Kiwi ksm-2453 ızgara ve tost makinesi 1,999 TL

Fakir pocket clean buharlı temizleyici 1,799 TL

Pierre cardin elektrikli katlanabilir cezve 599 TL

Kiwi kcj-1803 otomatik narenciye sıkacağı 449 TL

Sinbo shd-1740 bldc saç kurutma makinesi 999 TL

Homend 1261 h dustrider şarjlı dik süpürge 3,999 TL

Fakir bestea cam çay makinesi 2,499 TL

Onvo ovhym100 halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinde ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL

Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL

Apec apm2 üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL

Volta rsx5 150 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Volta vsx elektrikli motorlu bisiklet 27,990 TL

Volta vb4 elektrikli bisiklet 19,990 TL

Motor kasklarında fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe iconic kase 1100 cc 109 TL

Paşabahçe iconic kase 1100 cc 109 TL

Cam pasta tabağı seti 6'lı 199 TL

Lav rimli çay seti 12 parça 399 TL

Lav rimli su bardağı 3'lü 169 TL

Paşabahçe mercan kulplu bardak 2'li 79,50 TL

Rimli cam kase 29,50 TL

Lav rimli meşrubat bardağı 3'lü 179 TL

Pipetli bambu kapaklı cam mug 249 TL

Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 4'lü 179 TL

Rakle lisanslı su bardağı seti 2'li 99,50 TL

12 parça porselen fincan takımı 399 TL

Kristal kahvaltılık set 189 TL

Shaker matara 59,50 TL

Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 1 l 249 TL

Borosilikat popcorn kabı 199 TL

Cam motivasyon matarası 750 ml 99,50 TL

Çelik termos bardak 470 ml 389 TL

Ahşap saplı ölçü kaşığı 4'lü 399 TL

Katlanabilir rende 89,50 TL

Kulplu süzgeç ve badya seti 2'li 59,50 TL

Manuel doğrayıcı 700 ml 199 TL

Nehir döner stantlı 6 parça baharatlık seti 499 TL

Mini muffin kek kalıbı 179 TL

Saklama kabı seti 4'lü 99,50 TL

Cam tuzluk 25 TL

Trend saklama kabı 6 l 59,50 TL

Ekmek ve meyve sepeti 39,50 TL

Saklama kabı seti 5'li 109 TL

Sığ saklama kabı 1350 ml 34,50 TL

Kulplu sepet 7 l 65 TL

2 katlı organizer 139 TL

3 katlı çok amaçlı metal raf 249 TL

Saklama kabı seti 3'lü 49,50 TL

Badya seti 3'lü 69,50 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Evdemo çok amaçlı mutfak adası 3,999 TL

Evdemo çok amaçlı mutfak adası 3,999 TL

Evdemo 4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL

Evdemo 2 kapaklı erzak/kiler dolabı 5,999 TL

Sizin için indirimli mobilya ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Hot wheels tekli araba 99,50 TL

Hot wheels tekli araba 99,50 TL

Oyuncak askeri araçlar seti 219 TL

Oyuncak sepetli blok seti 58 parça 399 TL

Oyuncak elektrikli süpürge 399 TL

Oyuncak pilli robot 429 TL

Oyuncak mutfak ürünleri 119 TL

Oyuncak meyve sebze kesme seti 7'li 159 TL

Çocuk akademi etkinlik seti 119 TL

Oyuncak süper mak kamyon 279 TL

Oyuncak canavar araçlar 179 TL

Oyuncak kafeste sök tak dinozor 199 TL

Oyuncak formula 1 taşıyıcı araç 259 TL

Oyuncak yarış motoru 119 TL

Oyuncak doktor çantası 129 TL

Oyuncak almira bebek ve araç seti 129 TL

Bee'star çelik matara 500 ml 149 TL

Oyuncak piknik seti 149 TL

Oyun hamuru seti 89 TL

Bee'star alüminyum matara 500 ml 99,50 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

English home tek kişilik battaniye 499 TL

English home tek kişilik battaniye 499 TL

English home tv battaniyesi 349 TL

Pierre cardin silikon yastık 199 TL

English home çift kişilik alez 399 TL

English home tek kişilik alez 279 TL

Anahtarlık 29,50 TL

Jakarlı wellsoft kırlent kılıfı 2'li 149 TL

Silk&blue kadın/erkek termal üst içlik 179 TL

Silk&blue kadın/erkek termal alt içlik 179 TL

Ribana kız/erkek çocuk atlet 49,50 TL

Karartma fon perde 249 TL

Güneşlik perde 199 TL

Düzenleyici kutu 25 TL

Makyaj organizeri 169 TL

English Home ürünleri için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.