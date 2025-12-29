A101'e English Home ürünleri geliyor! 31Aralık 2025 A101katalog yayınlandı!

A101 markete teknolojiden ev tekstiline kadar pek çok kategorinin ürünü geliyor. Samsung Galaxy A16 cep telefonundan kış hazırlıkları için quartz ısıtıcılar, termal içlikler ve battaniye çeşitleri de raflardaki yerini alıyor. Mutfak tarafında cam ankastre setlerden pratik manuel doğrayıcılara, çocuklar içinse Hot Wheels araçlardan eğitici blok setlerine kadar her ihtiyaca hitap eden ekonomik seçenekler sunuluyor.
Aldın Aldın gıda fırsatları
Peros toz deterjan 10 kg 299 TL
- Superfresh dondurulmuş pizzaking extra 145 TL
- Superfresh dondurulmuş mantı 1 kg 149 TL
- Naturfoods chia tohumu / keten tohumu 140 g 77,50 TL
- Peros sıvı çamaşır deterjanı 3 l 149 TL
- Çiftçi mercimek 1 kg 49,50 TL
- Mendiva ıslak havlu 3x60 69 TL
- Fairy yüzey temizlik havlusu 100'lü 99 TL
- Cafex soğuk kahve 250 ml 35 TL
- Doğadan ayvalı ıhlamur çayı 20'li 89,50 TL
- Elidor şampuan 650 ml 149 TL
- Nivea aqua rose çift fazlı micellar makyaj temizleme suyu 400 ml 149,50 TL
- Nivea pürüzsüzleştirici el ve vücut kremi 400 ml 149,50 TL
- Nivea vücut losyonu / sütü 400 ml 149,50 TL
Onvo 50" frameless ultra hd qled google tv 13,999 TL
- Onvo 40" frameless fhd whale os 10 android qled tv 8.299 TL
- Piranha katlanabilir ayarlı dizüstü bilgisayar ve tablet standı 179 TL
- Trax bluetooth hoparlör 599 TL
- Thull thl-262 kulaküstü kulaklık 499 TL
- Samsung galaxy a16 4/128 gb cep telefonu 9,399 TL
Flavel beyaz cam ankastre 3'lü set 14,999 TL
- Seg cm 911 inv çamaşır makinesi 13,999 TL
- Seg cfw 4631 buzdolabı 20,999 TL
- Seg nf4831 no-frost buzdolabı 20,999 TL
- Vestel mb4001 mini buzdolabı 4,799 TL
- Kiwi kht-8407 quartz ısıtıcı 999 TL
- Kiwi ksm-2453 ızgara ve tost makinesi 1,999 TL
- Fakir pocket clean buharlı temizleyici 1,799 TL
- Pierre cardin elektrikli katlanabilir cezve 599 TL
- Kiwi kcj-1803 otomatik narenciye sıkacağı 449 TL
- Sinbo shd-1740 bldc saç kurutma makinesi 999 TL
- Homend 1261 h dustrider şarjlı dik süpürge 3,999 TL
- Fakir bestea cam çay makinesi 2,499 TL
- Onvo ovhym100 halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL
Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL
- Apec apm2 üç tekerlekli elektrikli moped 39,990 TL
- Volta rsx5 150 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
- Volta vsx elektrikli motorlu bisiklet 27,990 TL
- Volta vb4 elektrikli bisiklet 19,990 TL
Paşabahçe iconic kase 1100 cc 109 TL
- Cam pasta tabağı seti 6'lı 199 TL
- Lav rimli çay seti 12 parça 399 TL
- Lav rimli su bardağı 3'lü 169 TL
- Paşabahçe mercan kulplu bardak 2'li 79,50 TL
- Rimli cam kase 29,50 TL
- Lav rimli meşrubat bardağı 3'lü 179 TL
- Pipetli bambu kapaklı cam mug 249 TL
- Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 4'lü 179 TL
- Rakle lisanslı su bardağı seti 2'li 99,50 TL
- 12 parça porselen fincan takımı 399 TL
- Kristal kahvaltılık set 189 TL
- Shaker matara 59,50 TL
- Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 1 l 249 TL
- Borosilikat popcorn kabı 199 TL
- Cam motivasyon matarası 750 ml 99,50 TL
- Çelik termos bardak 470 ml 389 TL
- Ahşap saplı ölçü kaşığı 4'lü 399 TL
- Katlanabilir rende 89,50 TL
- Kulplu süzgeç ve badya seti 2'li 59,50 TL
- Manuel doğrayıcı 700 ml 199 TL
- Nehir döner stantlı 6 parça baharatlık seti 499 TL
- Mini muffin kek kalıbı 179 TL
- Saklama kabı seti 4'lü 99,50 TL
- Cam tuzluk 25 TL
- Trend saklama kabı 6 l 59,50 TL
- Ekmek ve meyve sepeti 39,50 TL
- Saklama kabı seti 5'li 109 TL
- Sığ saklama kabı 1350 ml 34,50 TL
- Kulplu sepet 7 l 65 TL
- 2 katlı organizer 139 TL
- 3 katlı çok amaçlı metal raf 249 TL
- Saklama kabı seti 3'lü 49,50 TL
- Badya seti 3'lü 69,50 TL
Evdemo çok amaçlı mutfak adası 3,999 TL
- Evdemo 4 raflı metal ayakkabılık 2,199 TL
- Evdemo 2 kapaklı erzak/kiler dolabı 5,999 TL
Hot wheels tekli araba 99,50 TL
- Oyuncak askeri araçlar seti 219 TL
- Oyuncak sepetli blok seti 58 parça 399 TL
- Oyuncak elektrikli süpürge 399 TL
- Oyuncak pilli robot 429 TL
- Oyuncak mutfak ürünleri 119 TL
- Oyuncak meyve sebze kesme seti 7'li 159 TL
- Çocuk akademi etkinlik seti 119 TL
- Oyuncak süper mak kamyon 279 TL
- Oyuncak canavar araçlar 179 TL
- Oyuncak kafeste sök tak dinozor 199 TL
- Oyuncak formula 1 taşıyıcı araç 259 TL
- Oyuncak yarış motoru 119 TL
- Oyuncak doktor çantası 129 TL
- Oyuncak almira bebek ve araç seti 129 TL
- Bee'star çelik matara 500 ml 149 TL
- Oyuncak piknik seti 149 TL
- Oyun hamuru seti 89 TL
- Bee'star alüminyum matara 500 ml 99,50 TL
English home tek kişilik battaniye 499 TL
- English home tv battaniyesi 349 TL
- Pierre cardin silikon yastık 199 TL
- English home çift kişilik alez 399 TL
- English home tek kişilik alez 279 TL
- Anahtarlık 29,50 TL
- Jakarlı wellsoft kırlent kılıfı 2'li 149 TL
- Silk&blue kadın/erkek termal üst içlik 179 TL
- Silk&blue kadın/erkek termal alt içlik 179 TL
- Ribana kız/erkek çocuk atlet 49,50 TL
- Karartma fon perde 249 TL
- Güneşlik perde 199 TL
- Düzenleyici kutu 25 TL
- Makyaj organizeri 169 TL
