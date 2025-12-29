ŞOK'a Braun blender setleri geliyor! 31 Aralık 2025 ŞOK Aktüel katalog yayınlandı!

Şok Market'in yeni kataloğu, mutfakta hayatı kolaylaştıran Braun ve Arzum elektroniklerinden şık bambu sunumluklara, kışlık Sarar battaniye ve oduncu gömleklerinden çocukların favorisi Barbie ve Marvel figürlerine kadar her zevke hitap eden bir çeşitlilik sunuyor. Ayrıca banyo dolabı ve mutfak modülü gibi Fly mobilya çözümleri ile ev tekstili ürünlerinin bir arada gelmesi, hem dekorasyon hem de temel ihtiyaçlar için kapsamlı bir alışveriş fırsatı sağlıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL

Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL

Sarar çift kişilik pamuklu battaniye 279 TL

Sarar tek kişilik pamuklu battaniye 259 TL

Erkek oduncu gömlek 279 TL

Erkek flanel gömlek 279 TL

Kadın terlik 64,95 TL

Erkek terlik 64,95 TL

Chantale külotlu çorap lycra fit 45 TL

Chantale pantolon çorabı 2'li 30 TL

Kadın bambu sneaker çorap 2'li 44,95 TL

Erkek bambu patik çorap 2'li 44,95 TL

Erkek bambu çorap 42,50 TL

Bambu kadın patik çorap 27,95 TL

Bambu kadın soket çorap 27,95 TL

Bambu çocuk çorap 24,95 TL

Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Borcam fırın tepsisi 249 TL

Borcam fırın tepsisi 249 TL

Dantel çay takımı 6'lı 249 TL

Balık figürlü tabak 75 TL

4'lü frezya kase 175 cc 75 TL

4'lü frezya kase 225 cc 75 TL

Bambu peynir kesme sunum tahtası 169 TL

Bambu çerezlik yuvarlak 75 TL

Bambu çerezlik kalpli 75 TL

Figürlü bambu kesme tahtası 149 TL

Balık/Salyangoz figürlü bambu sunumluk 100 TL

Diamond kek fanusu 119,95 TL

Yoğurt süzme kabı 269 TL

Desenli kulplu borosilikat cam kupa 50 TL

2'li borosilikat cam tuzluk 100 TL

Sahil büyük çay bardağı 6'lı 89,50 TL

Sahil çay bardağı 6'lı 51 TL

Sahil su bardağı 6'lı 65 TL

Sahil fincan/kupa 24 TL

Sahil kapaklı kase 26 TL

Schafer seramik baharatlık & saklama kabı 50 TL

3'lü servis seti 9,99 TL

Silikon tencere kapağı 29,95 TL

Dekoratif mum feneri 75 TL

Dekoratif metal sunumluk 149 TL

Bambu kapaklı saklama kabı 3'lü set 169 TL

Manuel su pompası 59,95 TL

Hazneli rende 75 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Arzum clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL

Arzum clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL

Arzum steampro ütü 1,750 TL

Arzum practical 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge 1,750 TL

Arzum rosy epilasyon cihazı 699 TL

Arzum starry el blender seti 1,699 TL

Arzum monomix çubuk blender 999 TL

Arzum superstar touch saç düzleştirici fırça 799 TL

Arzum linda saç kurutma makinesi 899 TL

Arzum lisa saç maşası 899 TL

Arzum ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL

Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL

Barbie balerin bebek 249 TL

Star Wars darth vader / the child / mandalorian figür 399 TL

Marvel figürler 299 TL

Toysun sürpriz ufo 50 TL

Hot Wheels beşli araba seti 449 TL

Hot Wheels monster trucks arabalar 249 TL

Matchbox tekli araba 100 TL

Cars karakterli tekli araba 149 TL

Harry Potter / Uno kart oyunu 199 TL

Molmo monster jeep 159 TL

Lisanslı su halka oyunu 119 TL

Fil necati kitap çeşitleri 69,95 TL

Dollyland luvlie davet şıklığı 179 TL

Dollyland luvlie moda perisi 100 TL

Dollyland luvlie çiçek şenliği 199 TL

Dollyland minkie prensesin rüya şatosu 299 TL

Gokidy çek bırak araba 129 TL

Sıcak su torbası 59,95 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Lavina banyo dolabı boy dolabı hediyeli 8,899 TL

Lavina banyo dolabı boy dolabı hediyeli 8,899 TL

Aren banyo dolabı boy dolabı hediyeli 9,699 TL

Bazca katlanır masalı çok amaçlı kiler dolabı 7,999 TL

Ice çamaşır kurutma makinesi dolabı 3,599 TL

Ice banyo boy dolabı 2,999 TL

Ekin çok amaçlı dolap 3,799 TL

Davin çok amaçlı ankastre modülü 4,099 TL

Göcek mutfak 220 cm beyaz melamin 9,999 TL

Sizin için mobilyalardaki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Braun multiquick 7 el blender seti 3.799 TL

Braun multiquick 7 el blender seti 3,799 TL

Braun multiquick 5 el blender seti 2,599 TL

Braun multiquick 5 vario el blender seti 2,299 TL

Braun multiquick 3 el blender seti 2,999 TL

Braun citrusquick 1 narenciye sıkacağı 999 TL

Braun multiquick 5 vario mq5245wh el blender seti 2,999 TL

Braun multiquick 5 pro el blender seti 3,250 TL

Sizin için Braun ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.