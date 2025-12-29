ŞOK'a Braun blender setleri geliyor! 31 Aralık 2025 ŞOK Aktüel katalog yayınlandı!

Şok Market'in yeni kataloğu, mutfakta hayatı kolaylaştıran Braun ve Arzum elektroniklerinden şık bambu sunumluklara, kışlık Sarar battaniye ve oduncu gömleklerinden çocukların favorisi Barbie ve Marvel figürlerine kadar her zevke hitap eden bir çeşitlilik sunuyor. Ayrıca banyo dolabı ve mutfak modülü gibi Fly mobilya çözümleri ile ev tekstili ürünlerinin bir arada gelmesi, hem dekorasyon hem de temel ihtiyaçlar için kapsamlı bir alışveriş fırsatı sağlıyor.
Haftanın gıda fırsatları
Çift kişilik flanel nevresim seti 799 TL
- Sarar çift kişilik pamuklu battaniye 279 TL
- Sarar tek kişilik pamuklu battaniye 259 TL
- Erkek oduncu gömlek 279 TL
- Erkek flanel gömlek 279 TL
- Kadın terlik 64,95 TL
- Erkek terlik 64,95 TL
- Chantale külotlu çorap lycra fit 45 TL
- Chantale pantolon çorabı 2'li 30 TL
- Kadın bambu sneaker çorap 2'li 44,95 TL
- Erkek bambu patik çorap 2'li 44,95 TL
- Erkek bambu çorap 42,50 TL
- Bambu kadın patik çorap 27,95 TL
- Bambu kadın soket çorap 27,95 TL
- Bambu çocuk çorap 24,95 TL
Borcam fırın tepsisi 249 TL
- Dantel çay takımı 6'lı 249 TL
- Balık figürlü tabak 75 TL
- 4'lü frezya kase 175 cc 75 TL
- 4'lü frezya kase 225 cc 75 TL
- Bambu peynir kesme sunum tahtası 169 TL
- Bambu çerezlik yuvarlak 75 TL
- Bambu çerezlik kalpli 75 TL
- Figürlü bambu kesme tahtası 149 TL
- Balık/Salyangoz figürlü bambu sunumluk 100 TL
- Diamond kek fanusu 119,95 TL
- Yoğurt süzme kabı 269 TL
- Desenli kulplu borosilikat cam kupa 50 TL
- 2'li borosilikat cam tuzluk 100 TL
- Sahil büyük çay bardağı 6'lı 89,50 TL
- Sahil çay bardağı 6'lı 51 TL
- Sahil su bardağı 6'lı 65 TL
- Sahil fincan/kupa 24 TL
- Sahil kapaklı kase 26 TL
- Schafer seramik baharatlık & saklama kabı 50 TL
- 3'lü servis seti 9,99 TL
- Silikon tencere kapağı 29,95 TL
- Dekoratif mum feneri 75 TL
- Dekoratif metal sunumluk 149 TL
- Bambu kapaklı saklama kabı 3'lü set 169 TL
- Manuel su pompası 59,95 TL
- Hazneli rende 75 TL
Arzum clean compacto cyclone filtreli elektrikli süpürge 3,999 TL
- Arzum steampro ütü 1,750 TL
- Arzum practical 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge 1,750 TL
- Arzum rosy epilasyon cihazı 699 TL
- Arzum starry el blender seti 1,699 TL
- Arzum monomix çubuk blender 999 TL
- Arzum superstar touch saç düzleştirici fırça 799 TL
- Arzum linda saç kurutma makinesi 899 TL
- Arzum lisa saç maşası 899 TL
Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL
- Barbie bebek eğlenceli saçlar 699 TL
- Barbie balerin bebek 249 TL
- Star Wars darth vader / the child / mandalorian figür 399 TL
- Marvel figürler 299 TL
- Toysun sürpriz ufo 50 TL
- Hot Wheels beşli araba seti 449 TL
- Hot Wheels monster trucks arabalar 249 TL
- Matchbox tekli araba 100 TL
- Cars karakterli tekli araba 149 TL
- Harry Potter / Uno kart oyunu 199 TL
- Molmo monster jeep 159 TL
- Lisanslı su halka oyunu 119 TL
- Fil necati kitap çeşitleri 69,95 TL
- Dollyland luvlie davet şıklığı 179 TL
- Dollyland luvlie moda perisi 100 TL
- Dollyland luvlie çiçek şenliği 199 TL
- Dollyland minkie prensesin rüya şatosu 299 TL
- Gokidy çek bırak araba 129 TL
- Sıcak su torbası 59,95 TL
Lavina banyo dolabı boy dolabı hediyeli 8,899 TL
- Lavina banyo dolabı boy dolabı hediyeli 8,899 TL
- Aren banyo dolabı boy dolabı hediyeli 9,699 TL
- Bazca katlanır masalı çok amaçlı kiler dolabı 7,999 TL
- Ice çamaşır kurutma makinesi dolabı 3,599 TL
- Ice banyo boy dolabı 2,999 TL
- Ekin çok amaçlı dolap 3,799 TL
- Davin çok amaçlı ankastre modülü 4,099 TL
- Göcek mutfak 220 cm beyaz melamin 9,999 TL
Braun multiquick 7 el blender seti 3.799 TL
- Braun multiquick 7 el blender seti 3,799 TL
- Braun multiquick 5 el blender seti 2,599 TL
- Braun multiquick 5 vario el blender seti 2,299 TL
- Braun multiquick 3 el blender seti 2,999 TL
- Braun citrusquick 1 narenciye sıkacağı 999 TL
- Braun multiquick 5 vario mq5245wh el blender seti 2,999 TL
- Braun multiquick 5 pro el blender seti 3,250 TL
