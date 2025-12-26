30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bu hafta BİM market rafları oldukça zengin ve her zevke hitap eden ürünlerle doluyor. Et ve şarküteri ve süt ürünlerinin yanı sıra milföy hamuru, lahmacun ve çeşitli tatlılar mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenler için öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım tarafında çok amaçlı temizleyiciler, bulaşık ürünleri, cilt ve saç bakım ürünleriyle birlikte makyaj ve hijyen ürünleri gelirken atıştırmalık kategorisinde cips, kuruyemiş ve mısır çerezleri haftanın keyifli eşlikçileri arasında bulunuyor. Kataloğun tamamı için hadi, içeriğe geçelim!

Party mısır cipsi çeşitleri 200 gr 33,50 TL

Lays patates cipsi çeşitleri 125 gr 45 TL

Züber nohut cipsi 55 gr 45 TL

Doritos storm mısır cipsi çeşitleri 346 gr 115 TL

Simbat ekonomik tuzlu yer fıstığı 500 gr 65 TL

Simbat mısır kavurgası 200 gr 29,50 TL

Patito incecik kabuklu patates cipsi 150 gr 32,50 TL

Star krak patlamış mısır 2x75 gr 34 TL

Simbat siirt fıstığı 300 gr 319 TL

Keyifçe çiğ karışık kuruyemiş 400 gr 284 TL

Keyifçe karışık kuruyemiş 300 gr 164 TL

Cipso patates cipsi 160 gr 47 TL

Cipso tube patates cipsi 90 gr 46,50 TL

Patos mısır cipsi 185 gr 46,50 TL

Derme makademya fındığı 250 gr 250 TL

Seyran karışık kuruyemiş 200 gr 129 TL

Nutfest kabak çekirdeği 200 gr 59 TL

Munchiz mısır çerezi 125 gr 34,50 TL

Rixy mısır çerezi çeşitleri 90 gr 22,50 TL

Nutties protein topu çeşitleri 72 gr 59 TL

Torku dana baton kavurma 1000 gr 875 TL

Torku dana kangal sucuk 500 gr 259 TL

Pasta 400 gr 299 TL

Alisya kıtır fıstık tanesi pasta 150 gr 159 TL

Pekfood cevizli & nar ekşili lahmacun 400 gr 169 TL

Banvit piliç izgara kanat 1000 gr 139 TL

Er piliç piliç kebap döner 1000 gr 219 TL

Coquette elmalı tart 550 gr 185 TL

Artmac makaron 135 gr 125 TL

Superfresh milföy hamuru 1 kg 99 TL

Gedik acılı çıtır piliç bonfile 700 gr 139 TL

Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg 179,50 TL

Dost ayran 2 litre 57,50 TL

Sek 0,5 yağlı süt 1 litre 27 TL

İçim çilekli kefir 1 litre 72,50 TL

Coşkun dana pastırma 80 gr 169 TL

Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gr 99,50 TL

Yeşilada izgara peynir 250 gr 74,50 TL

Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış kars kaşarı 250 gr 125 TL

Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gr 255 TL

Mövenpick meyveli yoğurt çeşitleri 100 gr 32,50 TL

İçim %18 yağlı krema 200 ml 37,50 TL

Eker dip sos çeşitleri 125 gr 29,50 TL

Bahçıvan labne 450 gr 99 TL

Urfarm tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peyniri 250 gr 119 TL

Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış edirne beyaz peyniri 425 gr 169 TL

Mr. green bitkisel çok amaçlı temizleyici 69 TL

The newlab yüz bakım serumu seti 2x30 ml 399 TL

Hop’s playtime ıslak havlu 29,50 TL

Family gözlük ve ekran temizleme mendili 29,50 TL

Queen desenli peçete 17,50 TL

Maylo çek al mendil 3x150’li 79 TL

Sofia tohum kartlı cep mendil 25 TL

Kotex hijyenik ped gece 69 TL

Miss soda plus çamaşır sodası 49 TL

Hypo jel lavabo açıcı 40 TL

Quick dish bulaşık süngeri 49 TL

Miss sıvı bulaşık deterjanı 1 litre 52,50 TL

Morfose fön suyu 240 ml 119 TL

Powerdent ince uçlu diş fırçası 2’li 39 TL

Laxe saç proteini 100 gr 99 TL

Cire aseptine vazelin 150 ml 69 TL

Neutrogena peeling jel 150 ml 109 TL

Neutrogena yüz temizleme jeli 200 ml 109 TL

Neutrogena sivilce karşıtı yağsız nemlendirici krem 50 ml 109 TL

Note bb krem set 149 TL

Note gözaltı kapatıcısı 129 TL

Note allık 169 TL

Note lip oil 169 TL

Dermokil diş macunu + fırça 75 ml 75 TL

Naturalove kurdele figürlü kare tarak çeşitleri 95 TL

Naturalove kurdele figürlü oval tarak çeşitleri 115 TL

Bolero kadın uyku çorabı 69 TL

Penti kadın külotlu çorap 89 TL

Penti pantolon çorabı 49 TL

Şimşek kız çocuk soket çorap 39 TL

Casilli kız çocuk kurdeleli külotlu çorap 159 TL

Casilli karma kurdele soket çorap 105 TL

Şirin şönil kadın soket çorap 45 TL

Casilli kadın simli slip 149 TL

