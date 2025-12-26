Ev Yaşam Ev Yaşam
30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!
30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz
BİM katalog güncellendi ve 30 Aralık Salı için açıklanan BİM aktüel ürünler, alışveriş listesini tamamlamak isteyenler için oldukça cazip seçenekler sunuyor. BİM’de bu hafta Torku, Züber, Milka ve daha pek çok gıda markasının ürünü geliyor. BİM salı katalog içerisindeki gıdadan atıştırmalıklara kadar geniş ürün yelpazesine sahip BİM market avantajlı fiyatlarını görmek için bizi takipte kalın!

Bu hafta BİM market rafları oldukça zengin ve her zevke hitap eden ürünlerle doluyor. Et ve şarküteri ve süt ürünlerinin yanı sıra milföy hamuru, lahmacun ve çeşitli tatlılar mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenler için öne çıkıyor. Temizlik ve kişisel bakım tarafında çok amaçlı temizleyiciler, bulaşık ürünleri, cilt ve saç bakım ürünleriyle birlikte makyaj ve hijyen ürünleri gelirken atıştırmalık kategorisinde cips, kuruyemiş ve mısır çerezleri haftanın keyifli eşlikçileri arasında bulunuyor. Kataloğun tamamı için hadi, içeriğe geçelim!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Party mısır cipsi çeşitleri 200 gr 33,50 TL

30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Party mısır cipsi çeşitleri 200 gr 33,50 TL
  • Lays patates cipsi çeşitleri 125 gr 45 TL
  • Züber nohut cipsi 55 gr 45 TL
  • Doritos storm mısır cipsi çeşitleri 346 gr 115 TL
  • Simbat ekonomik tuzlu yer fıstığı 500 gr 65 TL
  • Simbat mısır kavurgası 200 gr 29,50 TL
  • Patito incecik kabuklu patates cipsi 150 gr 32,50 TL
  • Star krak patlamış mısır 2x75 gr 34 TL
  • Simbat siirt fıstığı 300 gr 319 TL
  • Keyifçe çiğ karışık kuruyemiş 400 gr 284 TL
  • Keyifçe karışık kuruyemiş 300 gr 164 TL
  • Cipso patates cipsi 160 gr 47 TL
  • Cipso tube patates cipsi 90 gr 46,50 TL
  • Patos mısır cipsi 185 gr 46,50 TL
  • Derme makademya fındığı 250 gr 250 TL
  • Seyran karışık kuruyemiş 200 gr 129 TL
  • Nutfest kabak çekirdeği 200 gr 59 TL
  • Munchiz mısır çerezi 125 gr 34,50 TL
  • Rixy mısır çerezi çeşitleri 90 gr 22,50 TL
  • Nutties protein topu çeşitleri 72 gr 59 TL

Sizin için indirimli tatlı ve tuzlu atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Torku dana baton kavurma 1000 gr 875 TL

30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Torku dana baton kavurma 1000 gr 875 TL
  • Torku dana kangal sucuk 500 gr 259 TL
  • Pasta 400 gr 299 TL
  • Alisya kıtır fıstık tanesi pasta 150 gr 159 TL
  • Pekfood cevizli & nar ekşili lahmacun 400 gr 169 TL
  • Banvit piliç izgara kanat 1000 gr 139 TL
  • Er piliç piliç kebap döner 1000 gr 219 TL
  • Coquette elmalı tart 550 gr 185 TL
  • Artmac makaron 135 gr 125 TL
  • Superfresh milföy hamuru 1 kg 99 TL
  • Gedik acılı çıtır piliç bonfile 700 gr 139 TL
  • Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg 179,50 TL
  • Dost ayran 2 litre 57,50 TL
  • Sek 0,5 yağlı süt 1 litre 27 TL
  • İçim çilekli kefir 1 litre 72,50 TL
  • Coşkun dana pastırma 80 gr 169 TL
  • Yörükoğlu süzme yoğurt 750 gr 99,50 TL
  • Yeşilada izgara peynir 250 gr 74,50 TL
  • Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış kars kaşarı 250 gr 125 TL
  • Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 gr 255 TL
  • Mövenpick meyveli yoğurt çeşitleri 100 gr 32,50 TL
  • İçim %18 yağlı krema 200 ml 37,50 TL
  • Eker dip sos çeşitleri 125 gr 29,50 TL
  • Bahçıvan labne 450 gr 99 TL
  • Urfarm tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peyniri 250 gr 119 TL
  • Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış edirne beyaz peyniri 425 gr 169 TL

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Mr. green bitkisel çok amaçlı temizleyici 69 TL

30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Mr. green bitkisel çok amaçlı temizleyici 69 TL
  • The newlab yüz bakım serumu seti 2x30 ml 399 TL
  • Hop’s playtime ıslak havlu 29,50 TL
  • Family gözlük ve ekran temizleme mendili 29,50 TL
  • Queen desenli peçete 17,50 TL
  • Maylo çek al mendil 3x150’li 79 TL
  • Sofia tohum kartlı cep mendil 25 TL
  • Kotex hijyenik ped gece 69 TL
  • Miss soda plus çamaşır sodası 49 TL
  • Hypo jel lavabo açıcı 40 TL
  • Quick dish bulaşık süngeri 49 TL
  • Miss sıvı bulaşık deterjanı 1 litre 52,50 TL
  • Morfose fön suyu 240 ml 119 TL
  • Powerdent ince uçlu diş fırçası 2’li 39 TL
  • Laxe saç proteini 100 gr 99 TL
  • Cire aseptine vazelin 150 ml 69 TL
  • Neutrogena peeling jel 150 ml 109 TL
  • Neutrogena yüz temizleme jeli 200 ml 109 TL
  • Neutrogena sivilce karşıtı yağsız nemlendirici krem 50 ml 109 TL
  • Note bb krem set 149 TL
  • Note gözaltı kapatıcısı 129 TL
  • Note allık 169 TL
  • Note lip oil 169 TL
  • Dermokil diş macunu + fırça 75 ml 75 TL
  • Naturalove kurdele figürlü kare tarak çeşitleri 95 TL
  • Naturalove kurdele figürlü oval tarak çeşitleri 115 TL
  • Bolero kadın uyku çorabı 69 TL
  • Penti kadın külotlu çorap 89 TL
  • Penti pantolon çorabı 49 TL
  • Şimşek kız çocuk soket çorap 39 TL
  • Casilli kız çocuk kurdeleli külotlu çorap 159 TL
  • Casilli karma kurdele soket çorap 105 TL
  • Şirin şönil kadın soket çorap 45 TL
  • Casilli kadın simli slip 149 TL

Sizin için kişisel bakım ve kozmetik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

30 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı! 4

Bu içerik 26 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
