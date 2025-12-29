BİM'e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı!

BİM markete hem ev ekonomisini hem de kişisel bakımı hedefleyen pek çok ürün gelecek. Temizlikte Peros, Persil ve ABC gibi markaların büyük boyutlu deterjanları dikkat çekerken kişisel bakım tarafında Nivea yüz bakım setleri, çeşitli deodorantlar ve diş bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca Toblerone, Snickers ve Milka gibi sevilen markaların atıştırmalıkları da tatlı severler için raflardaki yerini alacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Jenny & Willy bebek bezi 169 TL

Jenny & Willy bebek bezi 169 TL

Peros Pratik çamaşır kapsülü 199 TL

Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 95 TL

Persil sıvı çamaşır deterjanı 1690 ml 119 TL

Doa sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 75 TL

Abc toz deterjan 12 kg 325 TL

Omo çamaşır makinesi temizleyici 2'li 109 TL

Güldal klasik çamaşır suyu 4 l 66,50 TL

Domestos ultra çamaşır suyu 5 l 199 TL

Yumoş comfort sprey 430 ml 109 TL

Mr. Green sıvı beyaz sabun 1 l 59 TL

Mr. Oxy maxima yüzey temizlik havlusu 59 TL

Solo çek al mendil 26,50 TL

Solo ıslak havlu 3x52'li 49,50 TL

Blume kağıt havlu 16'lı 139 TL

Blume tuvalet kağıdı 40'lı 199 TL

Blume lale tasarımlı peçete 39 TL

Nivea yüz temizleyici krem peeling 150 ml 109 TL

Nivea nemlendirici yüz bakım kremi 100 ml 109 TL

Nivea micellar water 400 ml 159 TL

Emotion deodorant 150 ml 99 TL

Blade deodorant 150 ml 99 TL

Difaş çocuk diş fırçası 49 TL

Difaş baby med bebek diş fırçası 45 TL

Dp şampuan 800 ml 109 TL

Newgen yüz bakım serumu 50 ml 129 TL

Cire aseptine lip balm 59 TL

Kocostar eriyen yüz maskesi 125 TL

Signal diş macunu 2x75 ml 85 TL

Sizin için indirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Toblerone sütlü çikolata 100 g 98 TL

Toblerone sütlü çikolata 100 g 98 TL

Snickers 3x50 g 79 TL

Mars çikolata kaplı nuga bar 3x45 g 79 TL

Emsal yer fıstığı ezmesi 1000 g 169 TL

Alpella kakaolu fındıklı krema 1000 g 179 TL

Çotonak fındık parçacıklı kakaolu fındık ezmesi 350 g 159 TL

Aktürk vanilyalı gofret 1 kg 115 TL

Kurabiyecizade kurabiye çeşitleri 150 g 65 TL

Milka çikolata kaplı çubuk bisküvi 112 g 65 TL

Milka çikolatalı mini kurabiye 110 g 89 TL

Konak Hanımefendi dolgulu çikolata çeşitleri 85 g 65 TL

Eti Karam gurme gofret 3x50 g 59 TL

Eti Hoşbeş hindistan cevizli kremalı kakaolu gofret 142 g 44 TL

Cosby Fun oyuncaklı sürpriz yumurta 4x20 g 69 TL

Eti Paykek mozaik kek 200 g 39 TL

Papita kakao kaplamalı çilekli soslu donut 40 g 11 TL

Ülker Luna çikolata kaplamalı pirinç patlaklı ve karamelli gofret 28 g 11,50 TL

Eti Burçak çörek otlu tuzlu bisküvi 3x91 g 51 TL

Haribo Şirinler meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 115 g 29 TL

Fiskobirlik Nuga kakaolu fındık kreması 700 g 245 TL

Ülker Kekstra Cremio kakaolu kaplı çilekli soslu kremalı kek 33 g 9,50 TL

Konak bon bon şeker çeşitleri 350 g 75 TL

Flipperz Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g 69 TL

Tipitip karışık meyve ve mentol aromalı sakız 2x27 g 29 TL

Tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Namet dana kangal sucuk 500 g 279 TL

Namet dana kangal sucuk 500 g 279 TL

Banvit piliç çıtır göğüs kuşbaşı 1000 g 219 TL

Superfresh pizza tost 200 g 55 TL

Porsi10 Gurme içli köfte 320 g 92,50 TL

Maret soslu dana döner 300 g 149 TL

Lezita piliç kalçalı but 1000 g 49,90 TL

Pınar hindi salam 900 g 119 TL

Banvit piliç uzun sosis 1000 g 89 TL

Akpınar tam yağlı tel peyniri 250 g 87,50 TL

Akpınar tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 525 g 189,50 TL

Akpınar labne 3x180 g 99,50 TL

Bahçıvan peynir mixi 200 g 99,50 TL

Dost az yağlı yoğurt 3 kg 99,50 TL

Maret hindi füme 110 g 45 TL

İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL

Teksüt tam yağlı beyaz peynir 900 g 179 TL

Kaanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 299 TL

Aknaz lor peyniri 1000 g 57,50 TL

Dost ballı kaymak 200 g 67,50 TL

Otat gurme ayran 250 ml 13,50 TL

Dost şeftalili pastörize süt 1 l 44,50 TL

Sana %20 yağlı bitkisel krema 200 ml 21,50 TL

Pınar kefir 1 l 59,50 TL

Peysan tam yağlı krem peynir 300 g 59 TL

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.