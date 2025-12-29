Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
BİM'e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

BİM'e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ocak Salı BİM kataloğu yayınlandı! Haftanın fırsatlarını merak edenler için BİM aktüel kataloğunda pek çok bütçe dostu seçenekler bulabilirsiniz. BİM aktüel ürünler listesinde hem uygun fiyat arayanlar hem de yeni gelecek ürünleri incelemek isteyenler için seçenekler var: Bu salı kişisel bakımdan atıştırmalığa herkese hitap eden BİM market ürünlerine göz atmak ve daha fazla kataloğu incelemek için bizi takip etmeyi unutmayın. İşte, BİM Salı aktüel kataloğu!

BİM markete hem ev ekonomisini hem de kişisel bakımı hedefleyen pek çok ürün gelecek. Temizlikte Peros, Persil ve ABC gibi markaların büyük boyutlu deterjanları dikkat çekerken kişisel bakım tarafında Nivea yüz bakım setleri, çeşitli deodorantlar ve diş bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca Toblerone, Snickers ve Milka gibi sevilen markaların atıştırmalıkları da tatlı severler için raflardaki yerini alacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

 ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

 BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

 Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

 BİM'e Kigılı kazak geliyor!

BİM'e Kigılı kazak geliyor!

Jenny & Willy bebek bezi 169 TL

BİM e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı! 1

  • Jenny & Willy bebek bezi 169 TL
  • Peros Pratik çamaşır kapsülü 199 TL
  • Bulut çamaşır yumuşatıcısı 5 l 95 TL
  • Persil sıvı çamaşır deterjanı 1690 ml 119 TL
  • Doa sıvı çamaşır deterjanı 1500 ml 75 TL
  • Abc toz deterjan 12 kg 325 TL
  • Omo çamaşır makinesi temizleyici 2'li 109 TL
  • Güldal klasik çamaşır suyu 4 l 66,50 TL
  • Domestos ultra çamaşır suyu 5 l 199 TL
  • Yumoş comfort sprey 430 ml 109 TL
  • Mr. Green sıvı beyaz sabun 1 l 59 TL
  • Mr. Oxy maxima yüzey temizlik havlusu 59 TL
  • Solo çek al mendil 26,50 TL
  • Solo ıslak havlu 3x52'li 49,50 TL
  • Blume kağıt havlu 16'lı 139 TL
  • Blume tuvalet kağıdı 40'lı 199 TL
  • Blume lale tasarımlı peçete 39 TL
  • Nivea yüz temizleyici krem peeling 150 ml 109 TL
  • Nivea nemlendirici yüz bakım kremi 100 ml 109 TL
  • Nivea micellar water 400 ml 159 TL
  • Emotion deodorant 150 ml 99 TL
  • Blade deodorant 150 ml 99 TL
  • Difaş çocuk diş fırçası 49 TL
  • Difaş baby med bebek diş fırçası 45 TL
  • Dp şampuan 800 ml 109 TL
  • Newgen yüz bakım serumu 50 ml 129 TL
  • Cire aseptine lip balm 59 TL
  • Kocostar eriyen yüz maskesi 125 TL
  • Signal diş macunu 2x75 ml 85 TL

Sizin için indirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Toblerone sütlü çikolata 100 g 98 TL

BİM e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı! 2

  • Toblerone sütlü çikolata 100 g 98 TL
  • Snickers 3x50 g 79 TL
  • Mars çikolata kaplı nuga bar 3x45 g 79 TL
  • Emsal yer fıstığı ezmesi 1000 g 169 TL
  • Alpella kakaolu fındıklı krema 1000 g 179 TL
  • Çotonak fındık parçacıklı kakaolu fındık ezmesi 350 g 159 TL
  • Aktürk vanilyalı gofret 1 kg 115 TL
  • Kurabiyecizade kurabiye çeşitleri 150 g 65 TL
  • Milka çikolata kaplı çubuk bisküvi 112 g 65 TL
  • Milka çikolatalı mini kurabiye 110 g 89 TL
  • Konak Hanımefendi dolgulu çikolata çeşitleri 85 g 65 TL
  • Eti Karam gurme gofret 3x50 g 59 TL
  • Eti Hoşbeş hindistan cevizli kremalı kakaolu gofret 142 g 44 TL
  • Cosby Fun oyuncaklı sürpriz yumurta 4x20 g 69 TL
  • Eti Paykek mozaik kek 200 g 39 TL
  • Papita kakao kaplamalı çilekli soslu donut 40 g 11 TL
  • Ülker Luna çikolata kaplamalı pirinç patlaklı ve karamelli gofret 28 g 11,50 TL
  • Eti Burçak çörek otlu tuzlu bisküvi 3x91 g 51 TL
  • Haribo Şirinler meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 115 g 29 TL
  • Fiskobirlik Nuga kakaolu fındık kreması 700 g 245 TL
  • Ülker Kekstra Cremio kakaolu kaplı çilekli soslu kremalı kek 33 g 9,50 TL
  • Konak bon bon şeker çeşitleri 350 g 75 TL
  • Flipperz Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 10 g 69 TL
  • Tipitip karışık meyve ve mentol aromalı sakız 2x27 g 29 TL

Tatlı ve tuzlu atıştırmalıklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Namet dana kangal sucuk 500 g 279 TL

BİM e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı! 3

  • Namet dana kangal sucuk 500 g 279 TL
  • Banvit piliç çıtır göğüs kuşbaşı 1000 g 219 TL
  • Superfresh pizza tost 200 g 55 TL
  • Porsi10 Gurme içli köfte 320 g 92,50 TL
  • Maret soslu dana döner 300 g 149 TL
  • Lezita piliç kalçalı but 1000 g 49,90 TL
  • Pınar hindi salam 900 g 119 TL
  • Banvit piliç uzun sosis 1000 g 89 TL
  • Akpınar tam yağlı tel peyniri 250 g 87,50 TL
  • Akpınar tam yağlı olgunlaştırılmış inek peyniri 525 g 189,50 TL
  • Akpınar labne 3x180 g 99,50 TL
  • Bahçıvan peynir mixi 200 g 99,50 TL
  • Dost az yağlı yoğurt 3 kg 99,50 TL
  • Maret hindi füme 110 g 45 TL
  • İçim yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 279 TL
  • Teksüt tam yağlı beyaz peynir 900 g 179 TL
  • Kaanlar tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 299 TL
  • Aknaz lor peyniri 1000 g 57,50 TL
  • Dost ballı kaymak 200 g 67,50 TL
  • Otat gurme ayran 250 ml 13,50 TL
  • Dost şeftalili pastörize süt 1 l 44,50 TL
  • Sana %20 yağlı bitkisel krema 200 ml 21,50 TL
  • Pınar kefir 1 l 59,50 TL
  • Peysan tam yağlı krem peynir 300 g 59 TL

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

BİM e Nivea bakım ürünleri geliyor! 6 Ocak 2025 BİM katalog yayınlandı! 4

Bu içerik 29 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

 Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

 Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

 Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

 CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

 Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

 Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Gardırobunuzun eksik parçası: Camper Smith'te büyük fırsat

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

Bu hafta sonu ŞOK'ta The North Face montlar var!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

BİM'e gıdadan kişisel bakıma birçok ürün geliyor!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

CAMPER botta kışa özel fiyatı kaçırmayın!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Ayaklarınızın bir numaralı dostu GoWith çoraplarda indirim var!

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Kullanıcıların favori Gillette ürünleri burada

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

Tchibo'daki indirimler hafta sonuna özel devam ediyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Kışın en şık fırsatı CAMPER botta!

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Fiyatlar yarın aynı olmayacak: Brita indiriminde bugün son gün

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Markalardaki büyük indirim bugün sona eriyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Yılbaşında unutulmaz bir hediye vermek için doğru adres: SEİKO saat

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Hafiflikte zirve sıcaklıkta lider Helly Hansen montta son saatler

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

Konforu ertelemeyin: Camper ayakkabıda indirimi kaçırmayın!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirimi kaçırmayın!

CAMPER ayakkabıda 4000 TL'lik dev indirimi kaçırmayın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

A101'e English Home ürünleri geliyor! 31Aralık 2025 A101katalog yayınlandı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

ŞOK'a Braun blender setleri geliyor! 31 Aralık 2025 ŞOK Aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

Türkiye ile Ermenistan'dan ortak karar! 1 Ocak 2026'da başlıyor: e-vize geliyor

Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylaştırma kararı!

44 binden 44 milyona! Sabiha Gökçen 'en hızlı büyüyen havalimanı' oldu

44 binden 44 milyona! Sabiha Gökçen 'en hızlı büyüyen havalimanı' oldu

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

İran'da döviz alarmı! Esnaf kepenk kapattı, hükümet aleyhine sloganlar atıldı

İran'da döviz alarmı! Esnaf kepenk kapattı, hükümet aleyhine sloganlar atıldı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.