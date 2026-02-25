Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Mart BİM kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM market raflarında temel gıdadan atıştırmalıklara kadar pek çok ürün geliyor. BİM aktüel listelerini takip edenler için BİM de bu hafta süt ürünleri ve kahvaltılıklar öne çıkıyor. Merakla beklenen BİM salı fırsatları arasında mutfak ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Siz de BİM aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek BİM salı aktüel kampanyalarını değerlendirebilirsiniz.

BİM’in 03 Mart kataloğunda, temel gıdadan atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Yudum 5 l ayçiçek yağı, Sinangil 10 kg un ve Efsane 5 kg baldo pirinç gibi mutfakların vazgeçilmezi olan temel gıdalar uygun fiyatlarıyla öne çıkarken şarküteri bölümünde Bonfilet dana-kuzu kıyma ve çeşitli peynir seçenekleri dikkat çekiyor. Atıştırmalık olarak Pepsi ve Lipton çeşitleri ile Torku Banada fındık kreması, Eti ve Ülker’in sevilen bisküvi grupları raflardaki yerini alacak.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İlginizi Çekebilir

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

 A101'e elektronik para kasası geliyor!

A101'e elektronik para kasası geliyor!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Pepsi-Lipton 1 l içecek çeşitleri 45 TL

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Pepsi-Lipton 1 l içecek çeşitleri 45 TL
  • Torku Banada kakaolu fındık kreması 920 g 239 TL
  • Sırma tuzlu yeşil erik aromalı maden suyu 6x250 ml 79 TL
  • Cafe Crown karışım kahve cappuccino 20x25 g 169 TL
  • Pin Reyhanlı aromalı içecek 1 l 44,50 TL
  • Siri tahıllı içecek çeşitleri 250 ml 39 TL
  • Çotonak ballı fındık ezmesi 200 g 239 TL
  • Trabzon Tarım fındık parçacıklı kakaolu fındık kreması 320 g 159 TL
  • Eti Burçak Kurabi yer fıstıklı tahinli tam buğday unlu kurabiye 75 g 17,50 TL
  • Fix To Zero kraker çeşitleri 90 g 59 TL
  • Nestle Cinnamon Roll tarçınlı çörek parçacıklı beyaz çikolata 60 g 45 TL
  • Luppo Lup Lup brownie ıslak kek 40 g 9,75 TL
  • Ülker Magma hindistan cevizli ve vişneli kek 65 g 9,75 TL
  • Ülker Çizi Big Bang taco aromalı mısır parçacıklı çubuk kraker 50 g 16,50 TL
  • Tadelle fındıklı bar çikolata 3x30 g 89 TL
  • Ülker Haylayf hindistan cevizli kremalı sandviç bisküvi 3x84 g 48 TL
  • Ülker Hanımeller hindistan cevizli ve çikolatalı kurabiye 276 g 69 TL
  • Ozmo Kornet fındıklı krema dolgulu drajeli gofret 23 TL
  • Ülker Yıldız şekersiz sakız çeşitleri 3x7 g 22 TL
  • Züber nohut cipsi 55 g 55 TL
  • Çerezza mısır çerezi 117 g 42,50 TL
  • Lays patates cipsi 125 g 44 TL
  • Keyifçe çiğ karışık kuruyemiş 300 g 189 TL
  • Seyran tuzlu yer fıstığı 160 g 32,50 TL

Sizin için indirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Torku %1 yağlı süt 1 l 39,75 TL

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

  • Torku %1 yağlı süt 1 l 39,75 TL
  • Bonfilet dana-kuzu kıyma 500 g 289 TL
  • Banvit piliç uzun sosis 1000 g 97,50 TL
  • Aytaç piliç kangal sucuk 450 g 89 TL
  • Akşeker soslu dana döner 300 g 139 TL
  • Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 87,50 TL
  • Bonfes piliç döner 1000 g 249 TL
  • Lezita piliç pirzola 1000 g 69,50 TL
  • Porsi10 Gurme içli köfte 320 g 99 TL
  • Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 159 TL
  • Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg 219 TL
  • Yörükoğlu süzme yoğurt 750 g 119 TL
  • Peysan tam yağlı tava peyniri 600 g 139 TL
  • Dost italyan karameli aromalı pastörize süt 1 l 59,50 TL
  • Sek kakaolu proteinli süt 330 ml 49,50 TL
  • İçim mangolu & portakallı kefir 1 l 89,50 TL
  • Torku ayran 1 l 45 TL
  • Yörükoğlu ayran 6x250 ml 99 TL
  • Sek acılı ayran 285 ml 19,50 TL
  • Otat probiyotik içecek 250 ml 29,50 TL
  • Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 169 TL
  • Taraklı yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 329 TL
  • Yörükoğlu yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL
  • Köylüm yarım yağlı tost peyniri 1500 g 369 TL
  • Kiri labne 3x150 g 129 TL
  • Danone %20 yağlı bitkisel krema 200 ml 26,50 TL

3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Yudum ayçiçek yağı 5 l 429 TL
  • Sinangil Alpa buğday unu 10 kg 229 TL
  • Safya mısır yağı 5 l 379 TL
  • Efsane baldo pirinç 5 kg 369 TL
  • Saban kırmızı mercimek 2,5 kg 110 TL
  • Saban nohut 2,5 kg 139 TL
  • Torku Çatalhöyük bulgur çeşitleri 1 kg 37,50 TL
  • Söke ekmek lavaş 360 g 30 TL
  • Filiz yumurtalı bukle makarna 350 g 33,50 TL
  • Barilla makarna çeşitleri 500 g 39,50 TL
  • Tat meksika fasulyesi 820 g 59,50 TL
  • Becel margarin paket tereyağı keyfi & kase klasik 500 g 95 TL
  • Dr.Oetker 2'li tavuk göğsü + 1 vanilyalı puding 57,50 TL
  • Dr.Oetker 2'li sakızlı muhallebi + 1 muzlu puding 57,50 TL
  • Tamek domates salçası 1500 g 129 TL
  • Lokman ikili set üzüm pekmezi 500 g + tahin 400 g 165 TL
  • Marmarabirlik siyah zeytin 1 kg 259 TL
  • İnci yeşil zeytin çeşitleri 400 g 89,50 TL
  • Aç süzme çiçek balı 480 g 189 TL
  • Güneybağ pancar turşusu 680 g 34,50 TL
  • Lokman çilek reçeli 1 kg 99 TL
  • Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 g 169 TL
  • Salina iyotlu tuz 1500 g 16,50 TL
  • Güzin değirmenli çeşni çeşitleri 80 g - 90 g 49 TL
  • Destan baharat çeşitleri 250 g 69 TL
  • Calve sarımsaklı mayonez 245 g 64,50 TL

Gıda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 25 Şubat 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

 Ramazan'ın bereketini paylaşmanızı sağlayacak Ramazan kolileri

Ramazan'ın bereketini paylaşmanızı sağlayacak Ramazan kolileri

 Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Telefondan ustaca çekimlerin sırrı: DJI Osmo Mobile 7P

Telefondan ustaca çekimlerin sırrı: DJI Osmo Mobile 7P

 İftara beş kala mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler listesi

İftara beş kala mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler listesi

 Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna almak isteyenler buraya!

Ramazan ayı ihtiyaçlarını uyguna almak isteyenler buraya!

 Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Güvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimde

Güvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimde

 PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bim bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri bime yarın neler geliyor
İş birliği İçerikleri
BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Ramazan'ın bereketini paylaşmanızı sağlayacak Ramazan kolileri

Ramazan'ın bereketini paylaşmanızı sağlayacak Ramazan kolileri

İftara beş kala mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler listesi

İftara beş kala mutfakta işleri kolaylaştıracak ürünler listesi

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Telefondan ustaca çekimlerin sırrı: DJI Osmo Mobile 7P

Telefondan ustaca çekimlerin sırrı: DJI Osmo Mobile 7P

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

Uzun yürüyüşlerde ilk tercih: adidas Terrex Anylander

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

BRITA indirimlerindeki avantajlı fiyatları kaçırmayın!

Pikniklerin vazgeçilmezi mangalda kaçırılmayacak fırsat

Pikniklerin vazgeçilmezi mangalda kaçırılmayacak fırsat

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

CAMPER erkek ayakkabılarda büyük fırsat var!

Güvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimde

Güvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimde

PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

PUMA ayakkabıda 3271 TL indirim var!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Fotoğraf çekmek hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Sahur ve iftar sofralarınıza lezzet katacak yiyecekler

Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

Klora elveda! Duş keyfinizi ikiye katlayacak viral olan duş filtresi burada

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Tommy Hillfiger kol saatleri geliyor!

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Evinizin havasını değiştiren cihaz: Nemlendirici difüzör

Tümünü Gör

Diğer Haberler

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor! 27 Şubat 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM'e Philips tam otomatik kahve makinesi geliyor!

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi, mobilyaya büyük zam geliyor

Evlenecek herkesi ilgilendiriyor! Tarih verildi, mobilyaya büyük zam geliyor

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor! Şifalı bitki pazara indi, bağı 150 TL'ye satılıyor

Halk arasında 'acı ot' diye biliniyor! Şifalı bitki pazara indi, bağı 150 TL'ye satılıyor

Muğla'da salatalık rekor fiyata ulaştı! Sebebi ise...

Muğla'da salatalık rekor fiyata ulaştı! Sebebi ise...

İstanbul'dan Ankara'ya kaç TL tuttu? Taksimetrede çıkan rakama taksici itiraz etti

Taksimetrede çıkan rakama bu kez taksici itiraz etti

Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma: Fiyatlar mercek altında! İşte liste

Rekabet Kurumu'ndan 19 özel okula soruşturma: Fiyatlar mercek altında! İşte liste

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.