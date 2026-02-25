3 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’in 03 Mart kataloğunda, temel gıdadan atıştırmalıklara kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Yudum 5 l ayçiçek yağı, Sinangil 10 kg un ve Efsane 5 kg baldo pirinç gibi mutfakların vazgeçilmezi olan temel gıdalar uygun fiyatlarıyla öne çıkarken şarküteri bölümünde Bonfilet dana-kuzu kıyma ve çeşitli peynir seçenekleri dikkat çekiyor. Atıştırmalık olarak Pepsi ve Lipton çeşitleri ile Torku Banada fındık kreması, Eti ve Ülker’in sevilen bisküvi grupları raflardaki yerini alacak.

Pepsi-Lipton 1 l içecek çeşitleri 45 TL

Torku Banada kakaolu fındık kreması 920 g 239 TL

Sırma tuzlu yeşil erik aromalı maden suyu 6x250 ml 79 TL

Cafe Crown karışım kahve cappuccino 20x25 g 169 TL

Pin Reyhanlı aromalı içecek 1 l 44,50 TL

Siri tahıllı içecek çeşitleri 250 ml 39 TL

Çotonak ballı fındık ezmesi 200 g 239 TL

Trabzon Tarım fındık parçacıklı kakaolu fındık kreması 320 g 159 TL

Eti Burçak Kurabi yer fıstıklı tahinli tam buğday unlu kurabiye 75 g 17,50 TL

Fix To Zero kraker çeşitleri 90 g 59 TL

Nestle Cinnamon Roll tarçınlı çörek parçacıklı beyaz çikolata 60 g 45 TL

Luppo Lup Lup brownie ıslak kek 40 g 9,75 TL

Ülker Magma hindistan cevizli ve vişneli kek 65 g 9,75 TL

Ülker Çizi Big Bang taco aromalı mısır parçacıklı çubuk kraker 50 g 16,50 TL

Tadelle fındıklı bar çikolata 3x30 g 89 TL

Ülker Haylayf hindistan cevizli kremalı sandviç bisküvi 3x84 g 48 TL

Ülker Hanımeller hindistan cevizli ve çikolatalı kurabiye 276 g 69 TL

Ozmo Kornet fındıklı krema dolgulu drajeli gofret 23 TL

Ülker Yıldız şekersiz sakız çeşitleri 3x7 g 22 TL

Züber nohut cipsi 55 g 55 TL

Çerezza mısır çerezi 117 g 42,50 TL

Lays patates cipsi 125 g 44 TL

Keyifçe çiğ karışık kuruyemiş 300 g 189 TL

Seyran tuzlu yer fıstığı 160 g 32,50 TL

Torku %1 yağlı süt 1 l 39,75 TL

Bonfilet dana-kuzu kıyma 500 g 289 TL

Banvit piliç uzun sosis 1000 g 97,50 TL

Aytaç piliç kangal sucuk 450 g 89 TL

Akşeker soslu dana döner 300 g 139 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 87,50 TL

Bonfes piliç döner 1000 g 249 TL

Lezita piliç pirzola 1000 g 69,50 TL

Porsi10 Gurme içli köfte 320 g 99 TL

Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 159 TL

Yörükoğlu yarım yağlı yoğurt 5 kg 219 TL

Yörükoğlu süzme yoğurt 750 g 119 TL

Peysan tam yağlı tava peyniri 600 g 139 TL

Dost italyan karameli aromalı pastörize süt 1 l 59,50 TL

Sek kakaolu proteinli süt 330 ml 49,50 TL

İçim mangolu & portakallı kefir 1 l 89,50 TL

Torku ayran 1 l 45 TL

Yörükoğlu ayran 6x250 ml 99 TL

Sek acılı ayran 285 ml 19,50 TL

Otat probiyotik içecek 250 ml 29,50 TL

Peysan tam yağlı olgunlaştırılmış Edirne beyaz peyniri 425 g 169 TL

Taraklı yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 329 TL

Yörükoğlu yarım yağlı dilimli tost peyniri 1000 g 329 TL

Köylüm yarım yağlı tost peyniri 1500 g 369 TL

Kiri labne 3x150 g 129 TL

Danone %20 yağlı bitkisel krema 200 ml 26,50 TL

Yudum ayçiçek yağı 5 l 429 TL

Sinangil Alpa buğday unu 10 kg 229 TL

Safya mısır yağı 5 l 379 TL

Efsane baldo pirinç 5 kg 369 TL

Saban kırmızı mercimek 2,5 kg 110 TL

Saban nohut 2,5 kg 139 TL

Torku Çatalhöyük bulgur çeşitleri 1 kg 37,50 TL

Söke ekmek lavaş 360 g 30 TL

Filiz yumurtalı bukle makarna 350 g 33,50 TL

Barilla makarna çeşitleri 500 g 39,50 TL

Tat meksika fasulyesi 820 g 59,50 TL

Becel margarin paket tereyağı keyfi & kase klasik 500 g 95 TL

Dr.Oetker 2'li tavuk göğsü + 1 vanilyalı puding 57,50 TL

Dr.Oetker 2'li sakızlı muhallebi + 1 muzlu puding 57,50 TL

Tamek domates salçası 1500 g 129 TL

Lokman ikili set üzüm pekmezi 500 g + tahin 400 g 165 TL

Marmarabirlik siyah zeytin 1 kg 259 TL

İnci yeşil zeytin çeşitleri 400 g 89,50 TL

Aç süzme çiçek balı 480 g 189 TL

Güneybağ pancar turşusu 680 g 34,50 TL

Lokman çilek reçeli 1 kg 99 TL

Nesquik kakaolu tahıl gevreği 2x700 g 169 TL

Salina iyotlu tuz 1500 g 16,50 TL

Güzin değirmenli çeşni çeşitleri 80 g - 90 g 49 TL

Destan baharat çeşitleri 250 g 69 TL

Calve sarımsaklı mayonez 245 g 64,50 TL

