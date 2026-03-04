ŞOK'a Samsung akıllı çamaşır kurutma makinesi geliyor! 4 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK markette bu hafta 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde büyük fırsatlar öne çıkıyor; Elidor şampuanlar, Note makyaj ürünleri ve parfümlerde %50’ye varan indirimler dikkat çekiyor. Mutfak ve ev işleri için Arzum çay makinesi, tost makinesi ve Kiwi halı yıkama makinesi sunulurken Paşabahçe ve Borcam ürünleri sofralara zarafet katıyor. Ayrıca Omo deterjan ve Pril bulaşık sıvısı gibi temel temizlik malzemelerinin yanı sıra gardırop, kitaplık ve beyaz eşya gibi büyük ürünler de ŞOK'ta bu hafta yerini alıyor.

Haftanın gıda fırsatları

Mis dilimli yarım yağlı tost peyniri 1200 g 389 TL

Mis gurme klasik beyaz peynir 600 g 209 TL

Mis tulum peyniri 300 g 119 TL

Mis yoğurt yarım yağlı homojenize 2500 g 105 TL

Bizim paket margarin 250 g 31,50 TL

Deren çay harman 1000 g 189 TL

Chocomix mısır ve buğday gevreği 450 g 54,90 TL

Amigo yer fıstığı ezmesi 340 g 69 TL

Karmen kakaolu fındık kreması 400 g 89 TL

Dr. Oetker çikolatalı sos 2x50 g 36,50 TL

Anadolu Mutfağı iri kuru fasulye 1 kg 69,90 TL

Namet nam nam pişmiş dana döner 200 g 225 TL

Polonez zeytinyağlı otlu piliç füme et 150 g 47,50 TL

Levent Börek kıymalı 400 g 169 TL

Vatan közlenmiş biber 680 g 79 TL

Red Bull enerji içeceği / şekersiz 250 ml 49 TL

Fruko gazoz 2,5 l 49,90 TL

Pepsi kola 2,5 l 69 TL

Amigo süt mısır aromalı mısır çerezi 130 g 24,90 TL

Freselle antep fıstıklı / limon / mango pasta 520 g 139 TL

Amigo tuzlu / tuzsuz siyah çekirdek 1 kg 84 TL

Amigo dalından kuru üzüm 500 g 84 TL

Amigo dalından kuru kayısı / gün kurusu 200 g 149 TL

Amigo dalından kuru incir 250 g 123 TL

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Elidor onarıcı ve koruyucu / ışıltılı ve parlak şampuan 650 ml + 325 ml 199 TL

Note bb mini set 149 TL

Note bouncy blush allık çeşitleri 179 TL

Niche dairy kadın parfüm 100 ml 299 TL

Note likit kapatıcılar 149 TL

Note first class volüme maskara 229 TL

Note deep impact ruj 149 TL

Lady club vücut spreyi 160 ml 89 TL

Palette saç boyası çeşitleri 109 TL

Sinoz leke karşıtı / pink touch yüz güneş kremi 50 ml 299 TL

Pierre Cardin edp 30 ml parfüm + body mist 100 ml 549 TL

Miras yaşlanma karşıtı yüz kremi 100 ml 125 TL

Dermokil hidrojel göz altı maskesi 49 TL

Hobby enerji saç jölesi sert 250 ml 95 TL

Morfose milk therapy sıvı saç kremi 240 ml 149 TL

Morfose milk therapy saç maskesi 25 ml 19,90 TL

Gillette Venus Riviera kadın tıraş bıçağı 2'li 199 TL

Bebem doğal saç vitamini 6'lı 99 TL

Elidor 7/24 bakım kremi belirgin bukleler / anında onarıcı 300 ml 150 TL

Bioblas botanicals argan bakım yağı 100 ml 169 TL

Vyra kalpli saç fırçası 79 TL

Orkid / Molped / Kotex hijyenik pedlerde 1 alana 1 bedava

Pia makyaj çantası çeşitleri 249 TL

Gabrini derma fondöten 40 ml 129 TL

Makyaj süngeri 49 TL

Sleepy kişisel bakım havlusu floral / natural 100'lü 79,90 TL

Rexona çantalı deodorant seti 179 TL

Vaseline original 100 ml 110 TL

Papia Home asmalı havlu 250 yaprak 119 TL

Omo active deterjan beyazlar & renkliler 9 kg 439 TL

Vanish oxi action leke çıkarıcı renkliler 1 l 189 TL

Fairy yüzey temizlik havlusu lotus çiçeği 100'lü 89 TL

Vernel yumuşatıcı gülün büyüsü 5 l 149 TL

Pril klasik bulaşık deterjanı 4 kg 179 TL

Okka Minio Go Türk kahvesi makinesi 1,599 TL

Arzum AR3141 Tea Blend çay makinesi 1,799 TL

Arzum Mistost ızgara & tost makinesi AR2037 2,199 TL

Emsan cam kettle 1,8 l 999 TL

Arzum Clean Compacto süpürge 3,999 TL

Arzum AR695 Peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL

Arzum AR5130 Hairstar saç kurutma makinesi 999 TL

Aprilla AFM-2816 vakumlu siyah nokta temizleme cihazı 299 TL

Kiwi KHS-2043 iyonizerli saç düzleştirici 750 TL

Braun Silk-Epil 3 epilasyon aleti seti 1,699 TL

Braun Multiquick 5 Vario el blender MQ5251WHBL 1,799 TL

Kiwi KCC 4318 halı yıkama makinesi 2,999 TL

Petrix vantuzlu 4 ledli makyaj aynası ışığı 275 TL

Deniz kabuğu figürlü takı ve müzik kutusu 349 TL

Torima TSC-03 buharlı temizleyici 999 TL

Torima CB 902 A buharlı temizleyici 999 TL

2 kişilik istiridye porselen kahve fincan takımı 499 TL

Emsan yanmaz yapışmaz arya döküm kek kalıbı 24 cm 399 TL

Bambu kesme tahtası 2'li 199 TL

Hascevher cam kapaklı büyük derin tencere 30 cm 1,149 TL

Granit tava sahan seti 18 cm sahan + 24 cm tava 649 TL

Kristal renkli sürahi 1,5 l 129 TL

Lav cam kase 1880 cc 199 TL

Lav renkli su bardağı 345 cc 3'lü 169 TL

Cam vazo 25 cm 75 TL

Cam sürahi 1200 cc 75 TL

Renkli toprak kase 4'lü 8 cm 100 TL

Aynalı makyaj & takı organizeri 399 TL

Katlanabilir süzgeç 39,95 TL

Qlux Ideas saklama kabı seti 4'lü 700 ml 199 TL

Çift renkli süzgeç 2300 ml 100 TL

Çift renkli maxi kase 3000 ml 100 TL

Village cam kapaklı karaf 1300 cc 149 TL

Villa Patisserie kapaklı servis kasesi 229 TL

Kitchen cam kapaklı kavanoz 1130 cc 199 TL

Borcam kapaklı kare tencere 1870 cc 219 TL

Kitchen cam kapaklı kavanoz 860 cc 179 TL

Kitchen cam kapaklı kavanoz 575 cc 159 TL

Estrella ayaklı sunumluk 4'lü 235 cc 349 TL

Estrella meşrubat bardağı 4'lü 360 cc 329 TL

Estrella su bardağı 4'lü 290 cc 299 TL

Estrella kahve yanı su bardağı 6'lı 90 cc 249 TL

Borcam premium borcam seti kare 2'li 499 TL

Frigo saklama kabı 129 TL

Frezya kase 4'lü 225 cc 109 TL

Heybeli çay takımı 8 parça 160 cc 249 TL

Slazenger kadın kaşkorse tek alt 399 TL

Kadın omuz çantası 299 TL

Kadın para portföyü 169 TL

Kapaklı organizer çanta büyük boy 239 TL

Organizer çanta çapraz fermuarlı 229 TL

Organizer çanta küçük boy 129 TL

Kadın pijama takımı dantel yaka detaylı 449 TL

2'li ribanalı slip 89,95 TL

2'li ribanalı bato slip 100 TL

Kadın pijama takımı büyük beden 499 TL

2'li ribanalı bato slip büyük beden 119 TL

Kadın straplez sütyen 229 TL

3'lü kadın çiçek desenli soket çorap 100 TL

2'li simli kadın kurdele desenli soket çorap 69,95 TL

2'li kadın soket çorap saç örgü 69,95 TL

Kadın kaşkorse atlet dantel detaylı 129 TL

Punch işlemeli kırlent kılıfı 149 TL

Punch işlemeli runner 149 TL

2'li kurulama bezi seti nakışlı 119 TL

Kitap çeşitleri 79,95 TL

Altus AL 10123 D 1200 devir 10 kg çamaşır makinesi 20,399 TL

Altus AL 10123 D 1200 devir 10 kg çamaşır makinesi 20,399 TL

Dijitsu DB90 90 litre tezgah altı mini buzdolabı 6,499 TL

Hoover HODQ4T718EW çift kapaklı no frost buzdolabı 29,999 TL

Hot 3031 W beyaz ankastre fırın 8,999 TL

Samsung DF10A9500CG/AH AirDresser akıllı çamaşır kurutma makinesi 69,999 TL

Altus AL-89 GB siyah cam set üstü ocak 6,799 TL

Hoover HF 6C7F0W-17 8 programlı bulaşık makinesi 16,500 TL

Budva 4 kapak 2 çekmeceli gardırop beyaz 8,999 TL

Bali 5 raflı modern kitaplık beyaz 1,249 TL

Budva 3 kapaklı askılıklı portmanto atlantik çam / beyaz 4,199 TL

Arola 4 kapaklı raflı gardırop beyaz / barok 4,999 TL

Buse çekmeceli kapaklı aynalı makyaj masası beyaz / atlantik çam 3,699 TL

Dora kapaklı çekmeceli raflı kahve köşesi beyaz 5,999 TL

Senna mutfak masası ceviz / beyaz 2,499 TL

Suzi 4 katlı sepetli oyuncak dolabı renkli 999 TL

Budva 4 çekmeceli şifonyer atlantik çam / beyaz 2,399 TL

Budva 2 kapaklı ayakkabılık atlantik çam / beyaz 1,999 TL

