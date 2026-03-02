10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’in bu haftaki kataloglarında özellikle mutfak ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Şarküteri ve süt ürünleri kategorisinde Torku, Aknaz ve İçim’in şarküteri ve süt ürünleri ön plana çıkıyor. Atıştırmalık tarafında ise Ülker ve Tadelle ile Fiskobirlik’in tatlı alternatifleri bulunuyor. Temizlik ve kişisel bakım kategorisinde ise Domestos, Omo ve Peros gibi markaların ekonomik boy deterjan ve temizlik ürünlerinin yanı sıra L'oreal Paris ve Pantene gibi markaların cilt ve saç bakım ürünleri raflardaki yerini alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Zühre Ana macun çeşitleri 240 g 194 TL
Tadelle king size 52 g 49 TL
Mısır çerezi Party 130 g 45 TL
Mısır cipsi Doritos 125 g 44 TL
Protein bar Trio Move 50 g 55 TL
Granola bar Züber 3x25 g 79 TL
Yulaflı kurabiye Züber 80 g 119 TL
Sütlü kremalı tam tahıllı bisküvi Ülker Saklıköy 3x88 g 49 TL
Kakao kaplamalı muzlu soslu kek Ülker 28x18 g 119 TL
Sütlü çikolata kaplamalı bisküvi Original Gourmet 102 g 69 TL
Fındıklı bitter bar çikolata Tadelle 3x30 g 89 TL
Browni intense Eti 3x50 g 62 TL
Fındık kreması çeşitleri Fiskobirlik 1500 g 215 TL
Sade çubuk kraker Ülker 195 g 22,50 TL
Fındık kremalı sütlü çikolatalı gofret Nestle 1927 28x8 g 89 TL
Kakaolu yer fıstığı kreması Emsal 1000 g 199 TL
Kakaolu fındık ezmesi Fiskobirlik 300 g 249 TL
Vişneli sandviç kek Luppo 182 g 69 TL
Bitter çikolatalı kaplamalı kakaolu çubuk bisküvi Biscolata Stix 38 g 26 TL
Sütlü çikolata kaplı pirinç patlaklı çubuk bisküvi Biscolata Stix 34 g 26 TL
Sütlü çikolata kaplamalı gofret Torku Nober 35 g 12,50 TL
Antep fıstıklı baklava aromalı marshmallow Bebeto 250 g 49 TL
Şeker kaplamalı kayısı soslu milföy Bonomi 200 g 79 TL
Bu içerik 2 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.