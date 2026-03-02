10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

BİM’in bu haftaki kataloglarında özellikle mutfak ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Şarküteri ve süt ürünleri kategorisinde Torku, Aknaz ve İçim’in şarküteri ve süt ürünleri ön plana çıkıyor. Atıştırmalık tarafında ise Ülker ve Tadelle ile Fiskobirlik’in tatlı alternatifleri bulunuyor. Temizlik ve kişisel bakım kategorisinde ise Domestos, Omo ve Peros gibi markaların ekonomik boy deterjan ve temizlik ürünlerinin yanı sıra L'oreal Paris ve Pantene gibi markaların cilt ve saç bakım ürünleri raflardaki yerini alıyor.

Dana kangal sucuk Torku 500 g 299 TL

Dana baton kavurma Torku 1000 g 999 TL

Tereyağı Torku 500 g 349 TL

Dana pastırma Torku 100 g 219 TL

Piliç bonfile Banvit 1000 g 149 TL

%3 Yağlı yoğurt İçim 3000 g 169 TL

Yarım yağlı yoğurt Dost 5000 g 229 TL

%10 Yağlı yoğurt Dost 1000 g 99,50 TL

Çilekli quark Sek 140 g 44,50 TL

Dana soslu köfte Namet 250 g 99 TL

Dana kokteyl sosis Maret 200 g 115 TL

Hindi salam Pınar 50 g 12,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 349 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 359 TL

Tam yağlı süzme peynir İçim 900 g 189 TL

Ayran Dost 2 L 69,50 TL

Ayran İçim 200 ml 9,75 TL

Naneli ayran Dost 300 ml 14,50 TL

Lor peyniri Aknaz 1000 g 69,50 TL

Yarım yağlı taze beyaz peynir Aknaz 2000 g 349 TL

Orman meyveli süt İçimino 6x180 ml 79,50 TL

Çikolatalı süt İçimino 6x180 ml 79,50 TL

Sade kefir Torku 1 L 75 TL

Kara mürverli & yaban mersinli probiyotik içecek İçim 250 ml 39,50 TL

%20 Yağlı bitkisel krema Dost 200 ml 16,50 TL

Zühre Ana macun çeşitleri 240 g 194 TL

Tadelle king size 52 g 49 TL

Mısır çerezi Party 130 g 45 TL

Mısır cipsi Doritos 125 g 44 TL

Protein bar Trio Move 50 g 55 TL

Granola bar Züber 3x25 g 79 TL

Yulaflı kurabiye Züber 80 g 119 TL

Sütlü kremalı tam tahıllı bisküvi Ülker Saklıköy 3x88 g 49 TL

Kakao kaplamalı muzlu soslu kek Ülker 28x18 g 119 TL

Sütlü çikolata kaplamalı bisküvi Original Gourmet 102 g 69 TL

Fındıklı bitter bar çikolata Tadelle 3x30 g 89 TL

Browni intense Eti 3x50 g 62 TL

Fındık kreması çeşitleri Fiskobirlik 1500 g 215 TL

Sade çubuk kraker Ülker 195 g 22,50 TL

Fındık kremalı sütlü çikolatalı gofret Nestle 1927 28x8 g 89 TL

Kakaolu yer fıstığı kreması Emsal 1000 g 199 TL

Kakaolu fındık ezmesi Fiskobirlik 300 g 249 TL

Vişneli sandviç kek Luppo 182 g 69 TL

Bitter çikolatalı kaplamalı kakaolu çubuk bisküvi Biscolata Stix 38 g 26 TL

Sütlü çikolata kaplı pirinç patlaklı çubuk bisküvi Biscolata Stix 34 g 26 TL

Sütlü çikolata kaplamalı gofret Torku Nober 35 g 12,50 TL

Antep fıstıklı baklava aromalı marshmallow Bebeto 250 g 49 TL

Şeker kaplamalı kayısı soslu milföy Bonomi 200 g 79 TL

Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 199 TL

Sıvı çamaşır deterjanı Omo Express Fresh 1480 ml 189 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 345 TL

Hijyenik ped Sleepy Bio Natural 85 TL

Islak havlu Sleepy Sensitive 3x90'lı 89 TL

Tuvalet kağıdı Queen Bambu 24'lü 159 TL

Kağıt havlu Queen Bambu 6'lı 89 TL

El yüz havlusu Queen 100'lü 39 TL

Yüzey temizlik havlusu Mr.Oxy Maxima 65 TL

Çamaşır yumuşatıcısı Peros 5 L 125 TL

Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Bingo 1440 ml 119 TL

Toz deterjan Peros 10 kg 319 TL

Klasik çamaşır suyu Abc 4 L 99 TL

Bulaşık makinesi kapsül Bingo Pro 50'li 215 TL

Sıvı bulaşık deterjanı Mr.Oxy Maxima 3,5 L + 0,5 L 139 TL

Sıvı sabun Peros 2,94 L 89 TL

Bitkisel çok amaçlı temizleyici Mr.Green 1 L 69 TL

Katı sabun Duru 1000 g 109 TL

Duş jeli Urbancare 500 ml 79 TL

Şampuan onarıcı koruyucu Pantene 625 ml 149 TL

Saç kremi onarıcı koruyucu Pantene 275 ml 99 TL

Ağız bakım suyu Listerine 250 ml 109 TL

Yedek başlıklı diş fırçası Naturalove 99 TL

Makyaj temizleme sütü L'oreal Paris 200 ml 159 TL

Yüz bakım toniği L'oreal Paris 200 ml 159 TL

Yüz temizleme jeli L'oreal Paris 150 ml 239 TL

Yüz bakım kremi L'oreal Paris 50 ml 249 TL

Elektrikli oda kokusu kit Airwick 179 TL

Elektrikli oda kokusu yedek Airwick 129 TL

Oda kokusu Decosphere Airwick 199 TL

Stick up Airwick 109 TL

Pişirme kağıdı Protex 39,50 TL

Temalı baskılı peçete Naturalove 20'li 49 TL

