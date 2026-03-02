Ev Yaşam Ev Yaşam
10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!

Sultan Oğuz
Bim aktüel listeleri yayınlandı! Bim de bu hafta hangi fırsatların yer alacağını merak edenler için Bim katalog, temel gıdadan temizlik malzemelerine kadar pek çok ürünü kapsıyor. Bim market raflarında yerini alan Bim salı kampanyaları, bütçe dostu fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı Bim salı aktüel ürünler listesine göz atmak için okumaya devam edin!

BİM’in bu haftaki kataloglarında özellikle mutfak ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünler dikkat çekiyor. Şarküteri ve süt ürünleri kategorisinde Torku, Aknaz ve İçim’in şarküteri ve süt ürünleri ön plana çıkıyor. Atıştırmalık tarafında ise Ülker ve Tadelle ile Fiskobirlik’in tatlı alternatifleri bulunuyor. Temizlik ve kişisel bakım kategorisinde ise Domestos, Omo ve Peros gibi markaların ekonomik boy deterjan ve temizlik ürünlerinin yanı sıra L'oreal Paris ve Pantene gibi markaların cilt ve saç bakım ürünleri raflardaki yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Dana kangal sucuk Torku 500 g 299 TL

10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 1

  • Dana kangal sucuk Torku 500 g 299 TL
  • Dana baton kavurma Torku 1000 g 999 TL
  • Tereyağı Torku 500 g 349 TL
  • Dana pastırma Torku 100 g 219 TL
  • Piliç bonfile Banvit 1000 g 149 TL
  • %3 Yağlı yoğurt İçim 3000 g 169 TL
  • Yarım yağlı yoğurt Dost 5000 g 229 TL
  • %10 Yağlı yoğurt Dost 1000 g 99,50 TL
  • Çilekli quark Sek 140 g 44,50 TL
  • Dana soslu köfte Namet 250 g 99 TL
  • Dana kokteyl sosis Maret 200 g 115 TL
  • Hindi salam Pınar 50 g 12,50 TL
  • Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 349 TL
  • Tam yağlı taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 359 TL
  • Tam yağlı süzme peynir İçim 900 g 189 TL
  • Ayran Dost 2 L 69,50 TL
  • Ayran İçim 200 ml 9,75 TL
  • Naneli ayran Dost 300 ml 14,50 TL
  • Lor peyniri Aknaz 1000 g 69,50 TL
  • Yarım yağlı taze beyaz peynir Aknaz 2000 g 349 TL
  • Orman meyveli süt İçimino 6x180 ml 79,50 TL
  • Çikolatalı süt İçimino 6x180 ml 79,50 TL
  • Sade kefir Torku 1 L 75 TL
  • Kara mürverli & yaban mersinli probiyotik içecek İçim 250 ml 39,50 TL
  • %20 Yağlı bitkisel krema Dost 200 ml 16,50 TL

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Zühre Ana macun çeşitleri 240 g 194 TL

10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 2

Zühre Ana macun çeşitleri 240 g 194 TL
Tadelle king size 52 g 49 TL
Mısır çerezi Party 130 g 45 TL
Mısır cipsi Doritos 125 g 44 TL
Protein bar Trio Move 50 g 55 TL
Granola bar Züber 3x25 g 79 TL
Yulaflı kurabiye Züber 80 g 119 TL
Sütlü kremalı tam tahıllı bisküvi Ülker Saklıköy 3x88 g 49 TL
Kakao kaplamalı muzlu soslu kek Ülker 28x18 g 119 TL
Sütlü çikolata kaplamalı bisküvi Original Gourmet 102 g 69 TL
Fındıklı bitter bar çikolata Tadelle 3x30 g 89 TL
Browni intense Eti 3x50 g 62 TL
Fındık kreması çeşitleri Fiskobirlik 1500 g 215 TL
Sade çubuk kraker Ülker 195 g 22,50 TL
Fındık kremalı sütlü çikolatalı gofret Nestle 1927 28x8 g 89 TL
Kakaolu yer fıstığı kreması Emsal 1000 g 199 TL
Kakaolu fındık ezmesi Fiskobirlik 300 g 249 TL
Vişneli sandviç kek Luppo 182 g 69 TL
Bitter çikolatalı kaplamalı kakaolu çubuk bisküvi Biscolata Stix 38 g 26 TL
Sütlü çikolata kaplı pirinç patlaklı çubuk bisküvi Biscolata Stix 34 g 26 TL
Sütlü çikolata kaplamalı gofret Torku Nober 35 g 12,50 TL
Antep fıstıklı baklava aromalı marshmallow Bebeto 250 g 49 TL
Şeker kaplamalı kayısı soslu milföy Bonomi 200 g 79 TL

Sizin için atıştırmalık kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 199 TL

10 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı! 3

  • Ultra çamaşır suyu Domestos 5 L 199 TL
  • Sıvı çamaşır deterjanı Omo Express Fresh 1480 ml 189 TL
  • Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 345 TL
  • Hijyenik ped Sleepy Bio Natural 85 TL
  • Islak havlu Sleepy Sensitive 3x90'lı 89 TL
  • Tuvalet kağıdı Queen Bambu 24'lü 159 TL
  • Kağıt havlu Queen Bambu 6'lı 89 TL
  • El yüz havlusu Queen 100'lü 39 TL
  • Yüzey temizlik havlusu Mr.Oxy Maxima 65 TL
  • Çamaşır yumuşatıcısı Peros 5 L 125 TL
  • Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Bingo 1440 ml 119 TL
  • Toz deterjan Peros 10 kg 319 TL
  • Klasik çamaşır suyu Abc 4 L 99 TL
  • Bulaşık makinesi kapsül Bingo Pro 50'li 215 TL
  • Sıvı bulaşık deterjanı Mr.Oxy Maxima 3,5 L + 0,5 L 139 TL
  • Sıvı sabun Peros 2,94 L 89 TL
  • Bitkisel çok amaçlı temizleyici Mr.Green 1 L 69 TL
  • Katı sabun Duru 1000 g 109 TL
  • Duş jeli Urbancare 500 ml 79 TL
  • Şampuan onarıcı koruyucu Pantene 625 ml 149 TL
  • Saç kremi onarıcı koruyucu Pantene 275 ml 99 TL
  • Ağız bakım suyu Listerine 250 ml 109 TL
  • Yedek başlıklı diş fırçası Naturalove 99 TL
  • Makyaj temizleme sütü L'oreal Paris 200 ml 159 TL
  • Yüz bakım toniği L'oreal Paris 200 ml 159 TL
  • Yüz temizleme jeli L'oreal Paris 150 ml 239 TL
  • Yüz bakım kremi L'oreal Paris 50 ml 249 TL
  • Elektrikli oda kokusu kit Airwick 179 TL
  • Elektrikli oda kokusu yedek Airwick 129 TL
  • Oda kokusu Decosphere Airwick 199 TL
  • Stick up Airwick 109 TL
  • Pişirme kağıdı Protex 39,50 TL
  • Temalı baskılı peçete Naturalove 20'li 49 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 2 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
bim aktuel bim aktüel katalog bim aktüel kataloğu bim aktüel ürünler bim aktüel ürünler katalogu bim aktüel ürünleri bim bu hafta bim de bu hafta BİM salı günü aktüel ürünleri
