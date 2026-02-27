Ev Yaşam Ev Yaşam
A101'e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!
A101'e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101 market, bu hafta da evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla buluşturuyor. A101 aktüel kataloğunda 5 Mart’tan itibaren pek çok sürpriz fırsatlar yer alıyor. A101 katalog bu hafta ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar zengin bir içerik sunarken, A101 bu hafta evcil hayvan ürünleriyle de dikkat çekiyor. Güncel A101 aktüel ürünler ve tüm detaylar için A101 online ve A101 aktüel ürünler kataloğu afişlerini takip etmeyi unutmayın!

A101'e 5 Mart Perşembe günü teknolojiden ev yaşamına kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Teknoloji tarafında Samsung 4K QLED ve Simfer Smart TV modelleri ile iPhone 14, Samsung Galaxy S25 Ultra ve Xiaomi cihazlar satışa sunulurken ulaşım için Revolt ve Apec markalı benzinli motosikletler dikkat çekiyor. Ev işlerini kolaylaştıracak Altus beyaz eşya setleri, Dyson ve Philips dikey süpürgeler ile DeWalt ve Bosch marka profesyonel el aletleri de katalogda yer alıyor. Ayrıca mutfak için Fissler ve Tefal tencere/tava setleri, Stanley termoslar ve Adidas ile New Balance marka spor ayakkabılar da bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Aldın Aldın gıda fırsatları

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 1

Sizin için indirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 2

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Nordmende 50" 50nm1105 4k whale tv 14,799 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 3

  • Nordmende 50" 50nm1105 4k whale tv 14,799 TL
  • Onvo 43" 43vq80f2fa frameless fhd whale os 10 qled tv 10,799 TL
  • Onvo 32" 32vq80f2ha frameless hd whale os 10 qled tv 6,899 TL
  • Piranha 7848 kablosuz oyuncu hoparlörü 599 TL
  • Go mobile kablosuz mouse 99,50 TL
  • Piranha 2071 bluetooth gaming kulaklık 649 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 4

  • Samsung 65q7f5 4k ultra hd uydu alıcılı smart qled tv 47,999 TL
  • Simfer 43sfsv4n fhd vidaa smart led tv 9,199 TL
  • iPhone 14 512 gb cep telefonu 52,499 TL
  • Samsung Galaxy s25 ultra 12/512 gb cep telefonu 81,499 TL
  • Samsung Galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 49,999 TL
  • Samsung Galaxy s24 fe 8/256 gb cep telefonu 28,999 TL
  • Samsung Galaxy a17 8/256 gb 5g cep telefonu 13,499 TL
  • Samsung Galaxy a36 8/128 gb 5g cep telefonu 17,999 TL
  • Samsung Galaxy a36 8/128 gb cep telefonu 16,499 TL
  • Tecno spark 40 8/256 gb cep telefonu 12,999 TL
  • Tecno spark 30 pro 8/256 gb cep telefonu 10,999 TL
  • Tecno spark go 2 4/128 gb cep telefonu 7,999 TL
  • Xiaomi 15t 12/256 gb cep telefonu 33,299 TL
  • Xiaomi redmi note 14 8/128 gb cep telefonu 12,199 TL
  • Oppo a6 pro 8/256 gb cep telefonu 15,999 TL
  • Vivo y04 6/256 gb cep telefonu 8,499 TL
  • Realme c65 8/128 gb dual cep telefonu 7,999 TL
  • Omix x400 4/128 gb cep telefonu 6,499 TL

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kiwi kwp-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7,999 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 5

  • Kiwi kwp-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7,999 TL
  • Kiwi kc-8217 doğrayıcı 599 TL
  • Akel af380 midi fırın 38 l 2,299 TL
  • Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,199 TL
  • Aprilla ahs 2013 saç düzleştirici 329 TL
  • Piranha pvc-4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL
  • Sinbo katı meyve sıkacağı / blender seti 1,799 TL
  • Singer 14sh654 overlok makinesi 8,499 TL
  • Kiwi kcc 4322 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,199 TL
  • Fantom carbon dc500 dikey süpürge 1,849 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 6

  • Altus al cm 101254 d çamaşır makinesi 20,799 TL
  • Altus al cm 91050 d çamaşır makinesi 19,499 TL
  • Altus al 93 yb çamaşır kurutma makinesi 15,499 TL
  • Altus ala 189 dw doğalgazlı ankastre ocak 7,799 TL
  • Altus 570 w ala eğimli davlumbaz 7,299 TL
  • Altus 322 w ala fırın 11,499 TL
  • Altus al 380 xe buzdolabı 30,499 TL
  • Altus al 511 m derin dondurucu 15,499 TL
  • Altus al 434p bulaşık makinesi 12,499 TL
  • Altus al 1127 su sebili 5,799 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 7

  • Delonghi magnifica evo ecam290.21.b tam otomatik espresso makinesi 19,999 TL
  • Altus al 799 türk kahvesi makinesi 4,999 TL
  • Tefal pro express protect gv9230 buhar kazanlı ütü 10,499 TL
  • Russell Hobbs elegance 23370-56 filtre kahve makinesi 4,999 TL
  • Tefal sense tt693110 ekmek kızartma makinesi 1,799 TL
  • Delonghi brillante ctj2103.w ekmek kızartma makinesi 3,799 TL
  • Boum dbd150 buzdolabı 6,799 TL
  • Tefal ko261810 kettle 1,499 TL
  • Tefal ty6983tr x-pert 3.60 kablosuz şarjlı dikey süpürge 5,999 TL
  • Electrolux ultraflex eufc81db toz torbasız süpürge 4,499 TL
  • Electrolux ultraone euoc94db 850 w toz torbalı elektrikli süpürge 8,299 TL
  • Philips speedpro max xc7043/01 şarjlı dikey süpürge 13,499 TL
  • LG as9-ultra cordzero otomatik toz boşaltma özellikli dikey süpürge 29,999 TL
  • Philips marathon ultimate xb9155/07 toz torbasız elektrikli süpürge 13,699 TL
  • Philips marathon ultimate xb9125/07 toz torbasız elektrikli süpürge 11,999 TL
  • Philips marathon ultimate xb9185/07 toz torbasız süpürge + azur 7000 serisi dst7040/80 buharli ütü seti 20,749 TL

Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 8

  • Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL
  • Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL
  • Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Weigo pelüş koala 499 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 9

  • Weigo pelüş koala 499 TL
  • Oyuncak fincanlı çay vakti seti 319 TL
  • Pilsan oyuncak eğlenceli uçaklar 429 TL
  • Oyuncak sevimli puset 199 TL
  • Oyuncak çift konteynırlı tır 179 TL
  • Oyuncak almira banyolu yatak odası 189 TL
  • Oyuncak funny baby hamburger 399 TL
  • Oyuncak ksilofonlu bultak araba 279 TL
  • Oyuncak doktor çantası 129 TL
  • Birlikte oynayalım kitapları 35 TL
  • Tetra tower tetris denge oyunu 129 TL
  • Kutu oyunu buz kırma 149 TL
  • Oyun hamuru ve çiftlik şekilleri seti 99,50 TL
  • Çocuk akademi 7'den 70'e türkiye atlası 379 TL

Oyuncaklarda fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Paşabahçe harvest kavanoz 149 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 10

  • Paşabahçe harvest kavanoz 149 TL
  • Paşabahçe bistro sürahi 149 TL
  • Paşabahçe invitation oval tabak 69,50 TL
  • Borcam cam kapaklı kare borcam 219 TL
  • Paşabahçe rain kase 4'lü 149 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 600 cc 74,50 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 880 cc 99,50 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 1500 cc 129 TL
  • Lav tokyo saklama kabı 2600 cc 189 TL
  • Borosilikat mantar şekilli bardak 4'lü 199 TL
  • Borosilikat fincan 6'lı 149 TL
  • Figürlü matara 199 TL
  • Borosilikat popcorn kabı 219 TL
  • Borosilikat kase 3'lü 139 TL
  • Bambu tabaklı borosilikat 4 parça kupa seti 159 TL
  • Topkapı 12 parça porselen fincan takımı 469 TL
  • Kare saklama kabı 3,6 l 89,50 TL
  • Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL
  • Desenli sunum tepsisi 29,50 TL
  • Ahşap kek fanusu 199 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 11

  • Vip ahmet saklama kabı 500 ml 22,50 TL
  • Deco trend saklama kabı 3x2,2 l 99,50 TL
  • Saklama kabı seti 8'li 99,50 TL
  • Ayran sürahisi 119 TL
  • Kapaklı mikser kabı 99,50 TL
  • Kase 4 l 69,50 TL
  • 7 parça saklama kabı 135 TL
  • 2'si 1 arada kapaklı termos bardak 449 TL
  • Tutmalı termos bardak 900 ml 399 TL
  • Pipetli figürlü bardak 99,50 TL
  • Beslenme kabı 24,50 TL
  • Süzgeç 3'lü 189 TL
  • Nehir süzgeçli maşa 139 TL
  • Bulaşıklık 119 TL
  • Sürgülü erzak kabı 109 TL
  • Metal matara 149 TL
  • Hobi kutusu 40 TL
  • 2 katlı organizer 139 TL
  • Plastik askı 5'li 69,50 TL
  • Plastik çocuk elbise askısı 6'lı 49,50 TL
  • Erkek ayakkabı saklama kutusu 64,50 TL
  • Kadın ayakkabı saklama kutusu 54,50 TL
  • Yapay gül buketi 199 TL
  • Plastik organizerler 25 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 12

  • Fissler servis tavalı 9 parça tencere seti 17,999 TL
  • Fissler cenit induction tava seti 2'li 5,499 TL
  • Fissler san francisco 5 parça tencere seti 8,499 TL
  • Fissler original profi collection 6 parça tencere seti 26,999 TL
  • Fissler san francisco 4 parça tencere seti 7,599 TL
  • Tefal Jamie Oliver seri krep tavası 1,299 TL
  • Tefal titanium family dağ tava 799 TL
  • Tefal titanium 6x excellence tava 1,999 TL
  • Tefal black stone yapışmaz tava 1,299 TL
  • Tefal alle herdarten 2x yemek ve ızgara tavası 1,999 TL
  • Korkmaz a2989 nora jr. 6 parça tencere seti 3,499 TL
  • Wmf perfect plus düdüklü tencere 6,5 l 9,499 TL
  • Wmf perfect düdüklü tencere 4,5 l 6,999 TL
  • Tefal virtuoso 7 parça tencere seti 5,399 TL
  • Tefal 6737sd 13 parça mutfak seti 5,999 TL
  • Wmf function 5 parça tencere seti 17,499 TL

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 13

  • 5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL
  • Puflu aynalı makyaj masası 4,999 TL
  • Metal ayaklı 3'lü zigon sehpa 999 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 14

  • Homedius palace full ortopedik lüks paket yatak 5,999 TL
  • Homedius mocca tek kişilik katlanır yatak 4,999 TL
  • Homedius flexi bonel yaylı ortopedik çift kişilik yatak 4,499 TL
  • Homedius voyage full ortopedik sünger tek kişilik yatak 2,199 TL
  • Wood'n Love hestia 4 kapaklı metal ayaklı çok amaçlı dolap konsol 4,399 TL
  • Wood'n Love lina desenli metal ayaklı dolaplı vitrin - konsol 3,399 TL
  • Wood'n Love vega premium geniş dolaplı metal ayaklı tv ünitesi 3,699 TL
  • Wood'n Love mia metal ayaklı tv ünitesi 3,699 TL
  • Sezeray dicle çok amaçlı raflı kahve köşesi 5,999 TL
  • Sezeray serni 4 katlı sepetli oyuncak dolabı 899 TL
  • Side 3 kapaklı raflı konsol 3,999 TL
  • Sevgi raflı oyun aktivite masası 1,799 TL

Sizin için mobilyalarda seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dijital baskılı salon halısı 4 m² 1,149 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 15

  • Dijital baskılı salon halısı 4 m² 1,149 TL
  • Dijital baskılı halı 120x180 cm 699 TL
  • Dijital baskılı yolluk 80x300 cm 749 TL
  • Dijital baskılı yolluk 80x150 cm 399 TL
  • Yastık alezi 2'li 249 TL
  • Silikon yastık 219 TL
  • Pierre cardin çift kişilik alez 579 TL
  • Pierre cardin tek kişilik alez 479 TL
  • Kadın/erkek yarım konç tenis çorabı 3'lü 59,50 TL
  • Para çantası 229 TL
  • Paketli perma ve lastik toka 34,50 TL
  • Saç tokası 2'li 89 TL

Sizin için indirimli ev ve yaşam ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Taş saksı kaktüs/sukulent 59,50 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 16

  • Taş saksı kaktüs/sukulent 59,50 TL
  • Canlı çiçek kalanchoe 119 TL
  • Canlı çiçek büyük boy sümbül 129 TL
  • Askılı balkon saksısı 57,50 TL
  • Balkon saksısı 6 l 52,50 TL
  • Yuvarlak saksı 9,5 l 67,50 TL
  • Yuvarlak saksı 3,75 l 32,50 TL
  • Felix kedi maması çeşitleri 85 g 19,50 TL
  • Felix sığır etli & tavuklu kedi maması 4x85 g 69,50 TL
  • Enjoy multi color tavuklu yetişkin kedi maması 10 kg 849 TL
  • Gourmet gold kedi maması çeşitleri 85 g 39,50 TL
  • Ton balıklı/tavuklu/havuçlu ödül maması 79,50 TL
  • Sıvı ödül maması 64,50 TL
  • King konserve kedi maması 400 g 39,50 TL
  • Friskies yetişkin kümes hayvanlı kuru mama 300 g 59,50 TL
  • Friskies tavuklu yaş kedi maması 85 g 17,50 TL
  • Dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL
  • Tavuk, ördek & mezgitli yaş kedi maması 85 g 32,50 TL
  • Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 149 TL
  • Kiwi kppc-10830 evcil hayvan tarama fırçası 169 TL
  • Evcil hayvan tarağı 179 TL
  • Proline marsilya sabunlu kedi kumu 10 l 199 TL
  • Kiwi evcil hayvan su çeşmesi 799 TL
  • Kiwi kplb 10771 kendini temizleyen kedi tuvaleti 12,999 TL

Evcil hayvan ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bosch gho 6500 profesyonel planya 4,999 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 17

  • Bosch gho 6500 profesyonel planya 4,999 TL
  • Black+Decker bepw1300h-qs yatay basınçlı yıkama makinesi 4,499 TL
  • Black+Decker asi200xj hava kompresörü 2,199 TL
  • Black+Decker 12 v akülü vidalama cihazı 1,599 TL
  • Black+Decker bcd383d2xk 18v çift akülü vidalama cihazı 4,499 TL
  • Bosch gsr 180-li + gdr 18v-160 2x2.0ah akülü vidalama 9,599 TL
  • DeWalt dcd701d2-qw 12v çift akülü vidalama cihazı 8,499 TL
  • DeWalt dcd710d2-qw şarjlı vidalama 5,499 TL
  • DeWalt dcd778s2t-qw şarjlı matkap 8,499 TL
  • DeWalt dcd100yd2t-qw çift akülü darbeli matkap 8,499 TL
  • DeWalt dcd796d2-qw darbeli matkap 9,999 TL
  • Xiaomi precision tornavida seti 24'lü 999 TL
  • Stanley fatmax 1/4" mini lokma ve bits 1,399 TL
  • Stanley maestro plastik takım çantası 199 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Adidas handball spezial db3021 kadın/erkek ayakkabı 4,499 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 18

  • Adidas handball spezial db3021 kadın/erkek ayakkabı 4,499 TL
  • Adidas handball spezial if6562 kadın ayakkabı 4,599 TL
  • Adidas samba og b75807 kadın/erkek ayakkabı 4,399 TL
  • Adidas sambae w ji1349 kadın ayakkabı 4,599 TL
  • Adidas samba b75806 kadın/erkek ayakkabı 4,799 TL
  • Alexander McQueen 553770-9061 kadın ayakkabı 19,999 TL
  • Skechers skech-air dynamight kadın ayakkabı 3,499 TL
  • New Balance u1906rcn kadın ayakkabı 7,899 TL
  • On Running cloudhorizon erkek ayakkabı 9,199 TL
  • On Running cloudhorizon kadın ayakkabı 9,499 TL
  • On Running cloudnova form 2 kadın ayakkabı 7,599 TL
  • Premiata bonnied 6766 kadın ayakkabı 8,699 TL
  • Premiata bond 7357 kadın ayakkabı 8,699 TL
  • Ugg classic ultra mini kadın bot 7,999 TL
  • Ugg tasman ii kadın bot 7,499 TL

Spor ayakkabılarda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Sizin için indirimli Adidas ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Stanley quencher protour pipetli termos 1,2 l 2,299 TL

A101 e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı! 19

  • Stanley quencher protour pipetli termos 1,2 l 2,299 TL
  • Stanley quencher pipetli termos 1,18 l 1,999 TL
  • Stanley quencher tumbler pipetli termos 1,18 l 1,899 TL
  • Stanley quencher flowstate tumbler pipetli termos 0,89 l 1,799 TL
  • Stanley adventure to-go termos 1 l 1,749 TL
  • Stanley vakumlu yemek termos 0,94 l 1,799 TL
  • Stanley iceflow soğuk su termosu 0,70 l 1,499 TL
  • Stanley iceflow pipetli termos 0,70 l 1,499 TL
  • Stanley aerolight iceflow termos 0,60 l 1,299 TL
  • Stanley cafe to-go mug 0,35 l 1,299 TL

Sizin için indirimli Stanley ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 5 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
a101 a101 aktüel a101 aktüel katalog a101 aktuel urunler a101 aktüel ürünler katalogu a101 bim aktüel ürünler kataloğu a101 bu hafta a101 bugün a101 alışveriş a101 aktüel kataloğu A101 bu perşembe
