A101'e Stanley termos modelleri geliyor! 5 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101'e 5 Mart Perşembe günü teknolojiden ev yaşamına kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Teknoloji tarafında Samsung 4K QLED ve Simfer Smart TV modelleri ile iPhone 14, Samsung Galaxy S25 Ultra ve Xiaomi cihazlar satışa sunulurken ulaşım için Revolt ve Apec markalı benzinli motosikletler dikkat çekiyor. Ev işlerini kolaylaştıracak Altus beyaz eşya setleri, Dyson ve Philips dikey süpürgeler ile DeWalt ve Bosch marka profesyonel el aletleri de katalogda yer alıyor. Ayrıca mutfak için Fissler ve Tefal tencere/tava setleri, Stanley termoslar ve Adidas ile New Balance marka spor ayakkabılar da bulunuyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Nordmende 50" 50nm1105 4k whale tv 14,799 TL

Onvo 43" 43vq80f2fa frameless fhd whale os 10 qled tv 10,799 TL

Onvo 32" 32vq80f2ha frameless hd whale os 10 qled tv 6,899 TL

Piranha 7848 kablosuz oyuncu hoparlörü 599 TL

Go mobile kablosuz mouse 99,50 TL

Piranha 2071 bluetooth gaming kulaklık 649 TL

Samsung 65q7f5 4k ultra hd uydu alıcılı smart qled tv 47,999 TL

Simfer 43sfsv4n fhd vidaa smart led tv 9,199 TL

iPhone 14 512 gb cep telefonu 52,499 TL

Samsung Galaxy s25 ultra 12/512 gb cep telefonu 81,499 TL

Samsung Galaxy s25 12/256 gb cep telefonu 49,999 TL

Samsung Galaxy s24 fe 8/256 gb cep telefonu 28,999 TL

Samsung Galaxy a17 8/256 gb 5g cep telefonu 13,499 TL

Samsung Galaxy a36 8/128 gb 5g cep telefonu 17,999 TL

Samsung Galaxy a36 8/128 gb cep telefonu 16,499 TL

Tecno spark 40 8/256 gb cep telefonu 12,999 TL

Tecno spark 30 pro 8/256 gb cep telefonu 10,999 TL

Tecno spark go 2 4/128 gb cep telefonu 7,999 TL

Xiaomi 15t 12/256 gb cep telefonu 33,299 TL

Xiaomi redmi note 14 8/128 gb cep telefonu 12,199 TL

Oppo a6 pro 8/256 gb cep telefonu 15,999 TL

Vivo y04 6/256 gb cep telefonu 8,499 TL

Realme c65 8/128 gb dual cep telefonu 7,999 TL

Omix x400 4/128 gb cep telefonu 6,499 TL

Kiwi kwp-8555 gizli damacana ve 3 musluklu su sebili 7,999 TL

Kiwi kc-8217 doğrayıcı 599 TL

Akel af380 midi fırın 38 l 2,299 TL

Pierre cardin elektrikli çay makinesi 1,199 TL

Aprilla ahs 2013 saç düzleştirici 329 TL

Piranha pvc-4005 araç tipi el süpürgesi 499 TL

Sinbo katı meyve sıkacağı / blender seti 1,799 TL

Singer 14sh654 overlok makinesi 8,499 TL

Kiwi kcc 4322 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,199 TL

Fantom carbon dc500 dikey süpürge 1,849 TL

Altus al cm 101254 d çamaşır makinesi 20,799 TL

Altus al cm 91050 d çamaşır makinesi 19,499 TL

Altus al 93 yb çamaşır kurutma makinesi 15,499 TL

Altus ala 189 dw doğalgazlı ankastre ocak 7,799 TL

Altus 570 w ala eğimli davlumbaz 7,299 TL

Altus 322 w ala fırın 11,499 TL

Altus al 380 xe buzdolabı 30,499 TL

Altus al 511 m derin dondurucu 15,499 TL

Altus al 434p bulaşık makinesi 12,499 TL

Altus al 1127 su sebili 5,799 TL

Delonghi magnifica evo ecam290.21.b tam otomatik espresso makinesi 19,999 TL

Altus al 799 türk kahvesi makinesi 4,999 TL

Tefal pro express protect gv9230 buhar kazanlı ütü 10,499 TL

Russell Hobbs elegance 23370-56 filtre kahve makinesi 4,999 TL

Tefal sense tt693110 ekmek kızartma makinesi 1,799 TL

Delonghi brillante ctj2103.w ekmek kızartma makinesi 3,799 TL

Boum dbd150 buzdolabı 6,799 TL

Tefal ko261810 kettle 1,499 TL

Tefal ty6983tr x-pert 3.60 kablosuz şarjlı dikey süpürge 5,999 TL

Electrolux ultraflex eufc81db toz torbasız süpürge 4,499 TL

Electrolux ultraone euoc94db 850 w toz torbalı elektrikli süpürge 8,299 TL

Philips speedpro max xc7043/01 şarjlı dikey süpürge 13,499 TL

LG as9-ultra cordzero otomatik toz boşaltma özellikli dikey süpürge 29,999 TL

Philips marathon ultimate xb9155/07 toz torbasız elektrikli süpürge 13,699 TL

Philips marathon ultimate xb9125/07 toz torbasız elektrikli süpürge 11,999 TL

Philips marathon ultimate xb9185/07 toz torbasız süpürge + azur 7000 serisi dst7040/80 buharli ütü seti 20,749 TL

Revolt rsx6 125 cc benzinli motosiklet 59,990 TL

Apec 125 cc benzinli motosiklet 39,990 TL

Apec 49,4 cc benzinli moped 39,990 TL

Weigo pelüş koala 499 TL

Oyuncak fincanlı çay vakti seti 319 TL

Pilsan oyuncak eğlenceli uçaklar 429 TL

Oyuncak sevimli puset 199 TL

Oyuncak çift konteynırlı tır 179 TL

Oyuncak almira banyolu yatak odası 189 TL

Oyuncak funny baby hamburger 399 TL

Oyuncak ksilofonlu bultak araba 279 TL

Oyuncak doktor çantası 129 TL

Birlikte oynayalım kitapları 35 TL

Tetra tower tetris denge oyunu 129 TL

Kutu oyunu buz kırma 149 TL

Oyun hamuru ve çiftlik şekilleri seti 99,50 TL

Çocuk akademi 7'den 70'e türkiye atlası 379 TL

Paşabahçe harvest kavanoz 149 TL

Paşabahçe bistro sürahi 149 TL

Paşabahçe invitation oval tabak 69,50 TL

Borcam cam kapaklı kare borcam 219 TL

Paşabahçe rain kase 4'lü 149 TL

Lav tokyo saklama kabı 600 cc 74,50 TL

Lav tokyo saklama kabı 880 cc 99,50 TL

Lav tokyo saklama kabı 1500 cc 129 TL

Lav tokyo saklama kabı 2600 cc 189 TL

Borosilikat mantar şekilli bardak 4'lü 199 TL

Borosilikat fincan 6'lı 149 TL

Figürlü matara 199 TL

Borosilikat popcorn kabı 219 TL

Borosilikat kase 3'lü 139 TL

Bambu tabaklı borosilikat 4 parça kupa seti 159 TL

Topkapı 12 parça porselen fincan takımı 469 TL

Kare saklama kabı 3,6 l 89,50 TL

Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 115 TL

Desenli sunum tepsisi 29,50 TL

Ahşap kek fanusu 199 TL

Vip ahmet saklama kabı 500 ml 22,50 TL

Deco trend saklama kabı 3x2,2 l 99,50 TL

Saklama kabı seti 8'li 99,50 TL

Ayran sürahisi 119 TL

Kapaklı mikser kabı 99,50 TL

Kase 4 l 69,50 TL

7 parça saklama kabı 135 TL

2'si 1 arada kapaklı termos bardak 449 TL

Tutmalı termos bardak 900 ml 399 TL

Pipetli figürlü bardak 99,50 TL

Beslenme kabı 24,50 TL

Süzgeç 3'lü 189 TL

Nehir süzgeçli maşa 139 TL

Bulaşıklık 119 TL

Sürgülü erzak kabı 109 TL

Metal matara 149 TL

Hobi kutusu 40 TL

2 katlı organizer 139 TL

Plastik askı 5'li 69,50 TL

Plastik çocuk elbise askısı 6'lı 49,50 TL

Erkek ayakkabı saklama kutusu 64,50 TL

Kadın ayakkabı saklama kutusu 54,50 TL

Yapay gül buketi 199 TL

Plastik organizerler 25 TL

Fissler servis tavalı 9 parça tencere seti 17,999 TL

Fissler cenit induction tava seti 2'li 5,499 TL

Fissler san francisco 5 parça tencere seti 8,499 TL

Fissler original profi collection 6 parça tencere seti 26,999 TL

Fissler san francisco 4 parça tencere seti 7,599 TL

Tefal Jamie Oliver seri krep tavası 1,299 TL

Tefal titanium family dağ tava 799 TL

Tefal titanium 6x excellence tava 1,999 TL

Tefal black stone yapışmaz tava 1,299 TL

Tefal alle herdarten 2x yemek ve ızgara tavası 1,999 TL

Korkmaz a2989 nora jr. 6 parça tencere seti 3,499 TL

Wmf perfect plus düdüklü tencere 6,5 l 9,499 TL

Wmf perfect düdüklü tencere 4,5 l 6,999 TL

Tefal virtuoso 7 parça tencere seti 5,399 TL

Tefal 6737sd 13 parça mutfak seti 5,999 TL

Wmf function 5 parça tencere seti 17,499 TL

5 kapaklı fırın bölmeli çok amaçlı dolap 2,999 TL

Puflu aynalı makyaj masası 4,999 TL

Metal ayaklı 3'lü zigon sehpa 999 TL

Homedius palace full ortopedik lüks paket yatak 5,999 TL

Homedius mocca tek kişilik katlanır yatak 4,999 TL

Homedius flexi bonel yaylı ortopedik çift kişilik yatak 4,499 TL

Homedius voyage full ortopedik sünger tek kişilik yatak 2,199 TL

Wood'n Love hestia 4 kapaklı metal ayaklı çok amaçlı dolap konsol 4,399 TL

Wood'n Love lina desenli metal ayaklı dolaplı vitrin - konsol 3,399 TL

Wood'n Love vega premium geniş dolaplı metal ayaklı tv ünitesi 3,699 TL

Wood'n Love mia metal ayaklı tv ünitesi 3,699 TL

Sezeray dicle çok amaçlı raflı kahve köşesi 5,999 TL

Sezeray serni 4 katlı sepetli oyuncak dolabı 899 TL

Side 3 kapaklı raflı konsol 3,999 TL

Sevgi raflı oyun aktivite masası 1,799 TL

Dijital baskılı salon halısı 4 m² 1,149 TL

Dijital baskılı halı 120x180 cm 699 TL

Dijital baskılı yolluk 80x300 cm 749 TL

Dijital baskılı yolluk 80x150 cm 399 TL

Yastık alezi 2'li 249 TL

Silikon yastık 219 TL

Pierre cardin çift kişilik alez 579 TL

Pierre cardin tek kişilik alez 479 TL

Kadın/erkek yarım konç tenis çorabı 3'lü 59,50 TL

Para çantası 229 TL

Paketli perma ve lastik toka 34,50 TL

Saç tokası 2'li 89 TL

Taş saksı kaktüs/sukulent 59,50 TL

Canlı çiçek kalanchoe 119 TL

Canlı çiçek büyük boy sümbül 129 TL

Askılı balkon saksısı 57,50 TL

Balkon saksısı 6 l 52,50 TL

Yuvarlak saksı 9,5 l 67,50 TL

Yuvarlak saksı 3,75 l 32,50 TL

Felix kedi maması çeşitleri 85 g 19,50 TL

Felix sığır etli & tavuklu kedi maması 4x85 g 69,50 TL

Enjoy multi color tavuklu yetişkin kedi maması 10 kg 849 TL

Gourmet gold kedi maması çeşitleri 85 g 39,50 TL

Ton balıklı/tavuklu/havuçlu ödül maması 79,50 TL

Sıvı ödül maması 64,50 TL

King konserve kedi maması 400 g 39,50 TL

Friskies yetişkin kümes hayvanlı kuru mama 300 g 59,50 TL

Friskies tavuklu yaş kedi maması 85 g 17,50 TL

Dondurularak kurutulmuş tavuklu kedi otlu ödül maması 20 g 99,50 TL

Tavuk, ördek & mezgitli yaş kedi maması 85 g 32,50 TL

Kedi kanat figürlü göğüs tasması ve gezdirme seti 149 TL

Kiwi kppc-10830 evcil hayvan tarama fırçası 169 TL

Evcil hayvan tarağı 179 TL

Proline marsilya sabunlu kedi kumu 10 l 199 TL

Kiwi evcil hayvan su çeşmesi 799 TL

Kiwi kplb 10771 kendini temizleyen kedi tuvaleti 12,999 TL

Bosch gho 6500 profesyonel planya 4,999 TL

Black+Decker bepw1300h-qs yatay basınçlı yıkama makinesi 4,499 TL

Black+Decker asi200xj hava kompresörü 2,199 TL

Black+Decker 12 v akülü vidalama cihazı 1,599 TL

Black+Decker bcd383d2xk 18v çift akülü vidalama cihazı 4,499 TL

Bosch gsr 180-li + gdr 18v-160 2x2.0ah akülü vidalama 9,599 TL

DeWalt dcd701d2-qw 12v çift akülü vidalama cihazı 8,499 TL

DeWalt dcd710d2-qw şarjlı vidalama 5,499 TL

DeWalt dcd778s2t-qw şarjlı matkap 8,499 TL

DeWalt dcd100yd2t-qw çift akülü darbeli matkap 8,499 TL

DeWalt dcd796d2-qw darbeli matkap 9,999 TL

Xiaomi precision tornavida seti 24'lü 999 TL

Stanley fatmax 1/4" mini lokma ve bits 1,399 TL

Stanley maestro plastik takım çantası 199 TL

Adidas handball spezial db3021 kadın/erkek ayakkabı 4,499 TL

Adidas handball spezial if6562 kadın ayakkabı 4,599 TL

Adidas samba og b75807 kadın/erkek ayakkabı 4,399 TL

Adidas sambae w ji1349 kadın ayakkabı 4,599 TL

Adidas samba b75806 kadın/erkek ayakkabı 4,799 TL

Alexander McQueen 553770-9061 kadın ayakkabı 19,999 TL

Skechers skech-air dynamight kadın ayakkabı 3,499 TL

New Balance u1906rcn kadın ayakkabı 7,899 TL

On Running cloudhorizon erkek ayakkabı 9,199 TL

On Running cloudhorizon kadın ayakkabı 9,499 TL

On Running cloudnova form 2 kadın ayakkabı 7,599 TL

Premiata bonnied 6766 kadın ayakkabı 8,699 TL

Premiata bond 7357 kadın ayakkabı 8,699 TL

Ugg classic ultra mini kadın bot 7,999 TL

Ugg tasman ii kadın bot 7,499 TL

Stanley quencher protour pipetli termos 1,2 l 2,299 TL

Stanley quencher pipetli termos 1,18 l 1,999 TL

Stanley quencher tumbler pipetli termos 1,18 l 1,899 TL

Stanley quencher flowstate tumbler pipetli termos 0,89 l 1,799 TL

Stanley adventure to-go termos 1 l 1,749 TL

Stanley vakumlu yemek termos 0,94 l 1,799 TL

Stanley iceflow soğuk su termosu 0,70 l 1,499 TL

Stanley iceflow pipetli termos 0,70 l 1,499 TL

Stanley aerolight iceflow termos 0,60 l 1,299 TL

Stanley cafe to-go mug 0,35 l 1,299 TL

