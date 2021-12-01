FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bir hafta geçmeden iki farklı açıklama! Ete zam gelecek mi yoksa gelmeyecek mi?

Bir hafta geçmeden iki farklı açıklama! Ete zam gelecek mi yoksa gelmeyecek mi?

01.12.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, kırmızı ete zam konusunun gündemlerinde olmadıklarını belirtmişti. Açıklamanın üstünden bir hafta geçmeden Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ'dan et kirizi olacağına ilişkin yorum geldi. Karadağ, " Türkiye'de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin’’ dedi.

Bir hafta geçmeden iki farklı açıklama! Ete zam gelecek mi yoksa gelmeyecek mi?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarına zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek, "Şu anda bir şey yok. Biz 2 yıldır zam yapmıyorduk. Bir anda bir zam oldu. Büyük zam değil. Ette ve tavukta bir fırsatçılık olmadı” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan bu açıklamanın üstünden altı gün geçtikten sonra Türkiye Kasaplar Federasyonundan farklı bir yorum geldi.

"ET KRİZİ YAŞANACAK"

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kesilen hayvanların yerine hayvan koyulamayacağını ve et kirizi yaşanacağını belirterek, " Türkiye'de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin’’ dedi.

Zincir marketlerden poşete yüzde 100 zam talebiZincir marketlerden poşete yüzde 100 zam talebi

ALTI GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMA: BİR KİLO ET 70 TL ÇOK BÜYÜK BİR PARA DEĞİL

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, et fiyatlarının ucuz olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Bugün yemin çuvalı 60 lira iken, şu anda 180 TL. Yemin fiyatı üç katına çıkınca etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye’nin ekonomisini et belirlemiyor. Sütün para ettiği yerde hayvancılık dirilir. Eskiden bir köy evinde evin altında ahır vardı. O ahırda en az 8-10 tane inek, 8-10 tane dana vardı. İneğin sütü hem ineği hem danayı hem de aileyi besliyordu. Bugün süt sudan ucuz. 1 kilo tatlı 150 TL, 1 kilo et ise 70 TL. Çok büyük para değil. Devletin hem yeme hem de hayvancılığa destek vermesi lazım” demişti.

Kırmızı ete zam gelecek mi? Açıklama geldiKırmızı ete zam gelecek mi? Açıklama geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Aralık geldi, cezası da başladı!Aralık geldi, cezası da başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Değişimiyle şaşkına çevirdi!

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Bir kötü haber daha! Yüzde 300 zam bekleniyor

Asgari ücrette kritik gün!

Asgari ücrette kritik gün!

Aradaki fark 9 kata ulaştı!

Aradaki fark 9 kata ulaştı!

Altın fiyatları yükselişte!

Altın fiyatları yükselişte!

İzmir'de suya zam!

İzmir'de suya zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru açıklaması

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Uzman isimden gram altın öngörüsü!

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Kavcıoğlu'ndan kritik toplantı sonrası açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.