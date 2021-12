Bir hafta geçmeden iki farklı açıklama! Ete zam gelecek mi yoksa gelmeyecek mi?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarına zam konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek, "Şu anda bir şey yok. Biz 2 yıldır zam yapmıyorduk. Bir anda bir zam oldu. Büyük zam değil. Ette ve tavukta bir fırsatçılık olmadı” ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz hafta yapılan bu açıklamanın üstünden altı gün geçtikten sonra Türkiye Kasaplar Federasyonundan farklı bir yorum geldi.

"ET KRİZİ YAŞANACAK"

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kesilen hayvanların yerine hayvan koyulamayacağını ve et kirizi yaşanacağını belirterek, " Türkiye'de neyin fiyatına zam gelmiyor ki, etin fiyatına zam gelmesin’’ dedi.

ALTI GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMA: BİR KİLO ET 70 TL ÇOK BÜYÜK BİR PARA DEĞİL

İHA'da yer alan habere göre, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Yardımcı, et fiyatlarının ucuz olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Bugün yemin çuvalı 60 lira iken, şu anda 180 TL. Yemin fiyatı üç katına çıkınca etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye’nin ekonomisini et belirlemiyor. Sütün para ettiği yerde hayvancılık dirilir. Eskiden bir köy evinde evin altında ahır vardı. O ahırda en az 8-10 tane inek, 8-10 tane dana vardı. İneğin sütü hem ineği hem danayı hem de aileyi besliyordu. Bugün süt sudan ucuz. 1 kilo tatlı 150 TL, 1 kilo et ise 70 TL. Çok büyük para değil. Devletin hem yeme hem de hayvancılığa destek vermesi lazım” demişti.