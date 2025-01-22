Bu ne para hırsı! Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışıyorlar: Kartalkaya'da gözü yaşlı ailelerden skandal talep

Oteli küle çeviren alevler 76 kişinin canını almakla kalmadı, Türkiye'nin de yüreğini yaktı. Yaşamını yitirenler arasında çok sayıda çocuk olduğunun ortaya çıkması acıları katladı. Ancak kimileri var ki kimsenin gözünün yaşına bakmayıp kafaya kendi cebini doldurmayı koydu.

76 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 9 GÖZALTI

Dün gece yarısı sularında başlayan yangın kısa sürede oteli baştan sona esir aldı. Otelin konumu ve çeşitli ihmaller facianın büyümesine yol açtı. Şimdiye dek 76 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi, 51 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. AFAD ekipleri bugün otelde son kez tarama yapacak.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ, BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından Kartalkaya'daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, güneşin batışına kadar gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.

FIRSATÇILARDAN SKANDAL: AİLELERİNİN ACISINA ALDIRMADILAR

Türkiye yasa boğulurken Kartalkaya'da dışarıdan gelen kimi özel cenaze nakil araçlarının, yakınlarını kaybedenlerin ailelerinden fahiş fiyatlar talep ettiğinin ortaya çıkması infial yarattı. HaberTürk'te yer alan habere göre istenen rakamlar 100 bin TL'ye kadar yükseldi.

FAHİŞ RAKAM İSTEDİLER

Skandal olay vatandaşların şikayetiyle ortaya çıktı. Söz konusu özel cenaze nakil araçlarının ailelerden Ankara ve İstanbul'a gidecek cenazeler için 100 bin TL'ye yakın rakamlar talep ettiği öğrenildi.

BELEDİYE CENAZE NAKİLLERİNİ ÜCRETSİZ KARŞILIYOR

Bolu Belediyesi yetkilileri ise belediyenin ücretsiz olarak cenaze nakillerini karşıladığını belirtti. Bolu Belediyesi'nin 6 cenaze nakil aracına sahip olduğunu ve hayatını kaybedenlerin fazla olmasından dolayı çevre illerin belediyelerinden istedikleri 14 araçla birlikte hizmet verdiklerini kaydeden yetkililer, belediyenin nakil işlemleri için ücret almadığını söyledi.

Adli Tıp'taki cenazelerin nakillerinin gerçekleştiğini kaydeden belediye yetkilileri, dışarıdan gelen özel nakil araçlarıyla ilgili ise bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.