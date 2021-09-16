Çalışanlar dikkat! Bu durumlarda hem tazminat hem de işe dönüş hakkı veriliyor!

İşçi ile işveren arasındaki önemli uyuşmazlıklardan birisi de çalışma şartlarında yapılan değişiklikler yer alıyor.

Mevzuata ilk defa 4 bin 857 sayılı İş Kanunu ile 'çalışma şartlarında esaslı değişiklik' kavramı da eklendi. Bu şekilde çalışanının ihbar tazminatını vermeden çıkarmak isteyen iyi niyetli olmayan işverenlerin de önüne geçilmiş oldu.

Burada değişikliğin işçinin aleyhine ve durumunun ağırlaştırılmış olup olmamasına bakılıyor.

Aleyhte değişikliğin işçinin ücret ve benzeri haklarında, statüsünde, mesleğinde gerçekleşmesi gerekiyor.

İş tanımında olmayan bir işin yaptırılması, maaşta sözleşmeye aykırı indirim, bu kavramı içine alıyor.

İşçilerin uzak bir şubede çalıştırılmaya zorlanması da bunun içinde yer alıyor.

Yemek hizmetinin kaldırılması, dinlenme sürelerinin düşürülmesi gibi olaylar da değişiklik kavramında yer alırken, işçiye tazminat hakkı tanınıyor. Bu hâllerin ortaya çıkması durumunda işçilere tazminat ve işe dönüş hakkını kullanabilir.



