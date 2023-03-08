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Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lu EYT’lileri ilgilendiriyor: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

08.03.2023 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının EYT'li sayılmadığına ilişkin iddialara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık iddiaların doğru olmadığını ve o kişilerin de EYT'li sayıldığını belirtti.

Çalışma Bakanlığı’ndan EYT açıklaması: Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lu EYT’lileri ilgilendiriyor: ‘Onlar da kapsama dahiller…’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerlere ilişkin bir açıklama yaptı.

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Bakanlık duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Resmi Gazete’de 03/03/2023 tarihinde 7438 sayılı Kanunla yayımlanan; 08/09/1999 (dahil) tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşullarından sigortalılık süresi ve/veya prim ödeme süresi/hizmet yılı koşulu korunarak, 23/05/2002 tarihindeki hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Banka Sandıklarına tabi olarak çalışmaya başlayan) bakımından emeklilik yaş koşulu kaldırılmıştır. Bu nedenle, kamuoyunda “EYT Düzenlemesi” olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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EYT

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