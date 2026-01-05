Emekli zammı netleşti! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli, memur ve memur emeklisi TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisine kilitlenmişti. TÜİK 5 Ocak 2026 saat 10.00’da milyonların merakla beklediği enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; memur, memur emeklisi ve emekli maaş zammı netleşti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlar doğrultusunda 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Buna göre; emekli maaşlarına yapılacak zammı belirleyen 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu. Şimdi milyonlarca emekli mevcut maaşları üzerinden zamlı maaş hesabı yapmaya başlarken bir yandan da en düşük emekli maaşı yeni rakamının ne olacağı merak ediliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük emekli maaşı yeni rakamı için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı için yapılacak açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Ancak mevcutta 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına emekli zam oranı olan yüzde 12,19 doğrultusunda bir zam yapılması halinde yeni rakamın 18.938 TL olabileceği tahmin ediliyor. Fakat yeni rakam ve zam için yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.