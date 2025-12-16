FİNANS

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark

Emekli olmak için gün sayanlar bu yıl da 2025 yılında mı yoksa 2026 yılında mı başvurmanın maaş açısından daha avantajlı olacağını merak ediyor. Bir yandan da kıdem tazminatı için de iki yıl arasında bazı farklar bulunuyor. Emeklilik planlayanlar için bu iki kritik konu özelinde kritik detaylar belli oldu.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark
Hande Dağ

2026 yılına yaklaşılmasıyla beraber emekli olmak için bekleyenleri ilgilendiren önemli detaylar var. Gün sayan, başvuru hazırlığında olan pek çok kişi var. Başvurunun 2025 yılı bitmeden yapılması halinde daha yüksek emekli maaşı alınabileceği belirtiliyor. Diğer yandan kıdem tazminatı hesabı yapanlarda da 2026'nın daha avantajlı olacağı aktarılıyor. İşte çok sayıda kişiyi ilgilendiren ayrıntılar...

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 1

2025'TE EMEKLİ OLMAKLA 2026'DA EMEKLİ OLMAK ARASINDAKİ FARKLAR

ATV Haber'de yer alan habere göre; ekonomi gazetecisi Faruk Erdem "2025'te emekli olmakla 2026'da emekli olmak arasında yüzde 6, 7, 8 gibi tahmini bir fark oluşacak" dedi.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 2

Prim gün sayısını doldurup emeklilik için gün sayanlar dikkat! Dilekçenin verileceği tarih alınacak maaşı doğrudan etkiliyor. Erdem "Emekli maaşı hesaplanırken bir katsayı ile çarpılıyor. Yani üç dönem hesaplanıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası" ifadelerini kullandı.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 3

Emekli maaşı hesaplamalarında aylık bağlama oranları, önceki yılın güncelleme katsayısı, büyüme oranı ve enflasyon oranlarının etkili olduğu belirtiliyor. Yani 31 Aralık 2025'e kadar dilekçesini veren birinin aylığının, 2024 yılının enflasyon ve büyüme oranıyla, 1 Ocak 2026'dan itibaren dilekçe veren birinin aylığının ise 2025 yılının enflasyon ve büyüme oranıyla çarpılarak bulunacağı aktarıldı.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 4

2024 enflasyonu 2025 enflasyonuna göre yüksek olduğu için bu yıl içinde emekli olanların daha yüksek maaş alacağı belirtildi.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 5

Örnek olarak ise; 30 bin TL emekli aylığı hesaplanan birinin 2025 yılı bitmeden emeklilik dilekçesini vermesi halinde emekli maaşının 43 bin 611 TL olacağı verildi. Dilekçesini 2026'da verdiğinde de tahmini 39 bin 342 TL maaş alacağı kaydedildi. Yani arada ortalama 4000 TL fark oluştuğu belirtildi.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 6

"HEM KATSAYI FARKI HEM DE BİR MAAŞ FAZLA ALMA ŞANSI OLACAK"

Erdem "Aralıkta başvuranın maaşı Ocak'ta belirlenecek. Ocakta başvuranın Şubat'ta. Dolayısıyla aralıkta başvuranlar açısından hem katsayı farkı hem de bir maaş fazla alma şansı olacak" dedi.

KIDEM TAZMİNATINDA YENİ HESAP

Kıdem tazminatı hesabı yapanlar içinse 2026'da emekli olmanın daha avantajlı olduğu belirtildi. Erdem bununla ilgili "Niye? Ocakta hem asgari ücret artacak hem belki sizin maaşınız artacak hem de kıdem tazminatı tavanı artacak" ifadelerini kullandı.

Daha yüksek emekli maaşı için formül: Birinde 110 bin TL, birinde 4 bin TL fark 7

Örnek olarak; 10 yıl çalışan bir işçinin 2025'te emekli olması halinde 539 bin 190 TL, 2026'da emekli olması halinde 649 bin 780 TL kıdem tazminatı alacağı verildi. '110 bin 590 liralık kıdem tazminatından kaynaklı bu fark mı yoksa ömür boyu alınacak emekli maaşında oluşacak 4.000 liralık fark mı' konusunda emekli olacak kişinin bu iki hesabı iyi yaparak ona göre karar vermesi gerektiği kaydedildi.

