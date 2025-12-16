Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026'da maaşlar ne kadar olacak?

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Milyonlarca memur ve emeklinin gözü sadece TÜİK'in açıklayacağı Aralık enflasyonunda. 5 aylık enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını tahmin etmeye başladı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLMUŞTU!

Kasım enflasyonu beklenenlerin çok altında gelmesinin ardından maaşlar için de beklentiler azalmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık enflasyon farkına göre 11,21 zammı hak ederken; memur ve memur emeklisi için yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise Aralık enflasyonu beklentisi açıklandı. 65 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette Aralık için enflasyon beklentisi yüzde 1,08 oldu. Yıl sonu enfasyon beklentisi ise yüzde 31,17 olarak açıklandı.

Kesin olmayan Aralık enflasyonuna göre ise maaşlar hesaplandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,41 oranında zammı hak ederken; memur ve memur emeklisi ise yüzde 18,83 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisi aynı zamanda 1000 TL'lik seyyanen zam da alacak.

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve emeklinin kesin zam oranları 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde belli olacak.

EN GÜNCEL ZAM TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

Peki, Merkez Bankası'nın anketine göre memur ve emeklinin en güncel maaş tablosunun şu şekilde olması bekleniyor...