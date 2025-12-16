FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026'da maaşlar ne kadar olacak?

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Maaşlar için geri sayım başladı. Hem asgari ücretli hem de memur ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. Asgari ücret görüşmeleri geçtiğimiz hafta başlarken memur ve emekli de artık Aralık enflasyonunu bekliyor. Piyasa Katılımcılar Anketi'ne göre ise milyonlarca memur ve emekli için 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. İşte en güncel maaş tablosu...

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026'da maaşlar ne kadar olacak?
Ezgi Sivritepe

SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi... Milyonlarca memur ve emeklinin gözü sadece TÜİK'in açıklayacağı Aralık enflasyonunda. 5 aylık enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından milyonlarca çalışan ve emekli yeni yılda ne kadar zam alacağını tahmin etmeye başladı.

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 1

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLMUŞTU!

Kasım enflasyonu beklenenlerin çok altında gelmesinin ardından maaşlar için de beklentiler azalmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 5 aylık enflasyon farkına göre 11,21 zammı hak ederken; memur ve memur emeklisi için yüzde 17,56 olarak gerçekleşti.

Mynet Anket 2026'da Memur ve Emekli Maaş Zamları Yeterli Mi?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Memur ve emekli için maaş zammı yeterli değil.
Memur ve emekli için maaş zammı yeterli.
Kararsızım.
Bu anket 11 saat 34 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcılar Anketi'nde ise Aralık enflasyonu beklentisi açıklandı. 65 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette Aralık için enflasyon beklentisi yüzde 1,08 oldu. Yıl sonu enfasyon beklentisi ise yüzde 31,17 olarak açıklandı.

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 2

Kesin olmayan Aralık enflasyonuna göre ise maaşlar hesaplandı. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,41 oranında zammı hak ederken; memur ve memur emeklisi ise yüzde 18,83 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklisi aynı zamanda 1000 TL'lik seyyanen zam da alacak.

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 3

ARALIK ENFLASYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekli Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon oranlarına göre zam alıyor. Buna göre, memur ve emeklinin kesin zam oranları 5 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde belli olacak.

İlginizi Çekebilir

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! İşte zamlı maaş tablosu

 Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

 'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

 'Geçen seneden daha güçlü' O asgari ücret senaryosuna dikkat çekti

'Geçen seneden daha güçlü' O asgari ücret senaryosuna dikkat çekti

 16 gün sonra zam gelecek, elinizi çabuk tutun!

16 gün sonra zam gelecek, elinizi çabuk tutun!

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 4

EN GÜNCEL ZAM TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

Peki, Merkez Bankası'nın anketine göre memur ve emeklinin en güncel maaş tablosunun şu şekilde olması bekleniyor...

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 5

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 6

Memur ve emekli için en güncel zam tablosu! 2026 da maaşlar ne kadar olacak? 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TCMB duyurdu: Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verileri belli olduTCMB duyurdu: Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi verileri belli oldu
CANLI BORSA | Borsada son durumCANLI BORSA | Borsada son durum

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Memur Zam maaş bağkur emekli ssk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.