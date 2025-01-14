Doğum ödemesinde 1 Ocak 2025 şartına dikkat! Çocuk yardımı için detaylar belli oldu: İşte başvuru koşulları

2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün bu kapsamda yapılacak yardımlara değinmişti. Bunlardan biri ailelere verecek çocuk yardımı. Doğum yardımı için merak edilenler belli oldu. Yardım tutarları annelerin hesabına yatırılacak. Doğum yardımı başvurusu için ise e-Devlet kapısının tutulması gerekiyor.

Doğum Yardımı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Çocuk yardımlarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Yardımların sadece yeni doğan çocuklar için yapılması yeterli. Yardım şartlarının daha esnek olması gerekli. Aile ve Gençlik Fonu'na ek destekler sunulmalı.

ÇOCUK YARDIMI ÖDEMESİ NE KADAR?

Bu kapsamda "Aile Yılı"na özel yeni düzenlemelere ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle:

1 - Doğum yardımı kapsamında 1 Ocak 2025 ve sonrası ilk çocuğuna sahip olan anneye ne kadar ödeme yapılacak?



Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

DOĞUM YARDIMINDA '1 OCAK' ŞARTINA DİKKKAT

2 - Ailelere, 1 Ocak 2025'ten önce doğan çocukları için yardım yapılacak mı?



Hayır, yapılmayacak. Yeni düzenleme sadece 1 Ocak 2025 günü ve sonrasında doğan çocukları kapsayacak.

İKİNCİ ÇOCUK İÇİN DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

3 - 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan bir annenin hesabına aylık ne kadar yatırılacak?



Düzenlemenin hayata geçirildiği 1 Ocak 2025'ten sonra ikinci çocuğuna sahip olan annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak.

4 - İlk ve ikinci çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren bir anneye üç ve üzeri çocuğu dünyaya geldiğinde aylık ne kadar ödeme yapılacak?



Bu sistem sayesinde uygulamanın başladığı 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira ödeme yapılacak.

5 - 1 Ocak 2025'ten önce iki çocuk sahibi olan, üçüncü çocuğunu 1 Ocak 2025'ten sonra dünyaya getiren annenin hesabına ne kadar ödeme yapılacak?



Uygulama sadece 1 Ocak 2025'ten itibaren doğacak çocukları kapsadığı için annenin hesabına yalnız üçüncü çocuk için aylık 5 bin lira yatırılacak.

ÇOCUK YARDIMI KAÇ YAŞA KADAR DEVAM EDECEK?

6 - Doğum yardımları, çocuklar kaç yaşını tamamlayana kadar verilecek?



Söz konusu doğum yardımları, çocuklar 5 yaşını doldurana kadar verilmeye devam edecek.

DOĞUM YARDIMI KRİTERLERİ NELER?

7 - Yardımlarda herhangi bir kriter gözetilecek mi?



Yardımlar, ailelere herhangi bir kriter gözetilmeksizin verilecek.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU E-DEVLET ÜZERİNDEN

8 - Çiftler, 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvurabilecek?



Evlilik yolundaki genç çiftler, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

9 - Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları nelerdir?



Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2,3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

10 - Kadınlara yönelik ne tür çalışma modelleri hayata geçirilecek ve kreş desteğine yönelik ne gibi yenilikler yapılacak?



Kadınların ev ve işleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri hayata geçirilecek. Halihazırdaki kreşlerin sayısı artırılarak ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak.

BAKAN GÖKTAŞ: SADECE 4 SAAT İÇERİSİNDE 4 BİN 311 SAYISINA ULAŞMIŞTIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da TRT Haber'de katıldığı canlı yayında Aile Yılı'nda yapılacak yeni çalışmalara ilişkin bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında ilan ettiği müjdeleri Nüfus Politikaları Kurulunda karara bağladıklarını ifade eden Göktaş, bu kararlardan birinin, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere yapılacak faizsiz kredi desteğinin 81 ile yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Göktaş, bu çalışmayı ilk olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen 5 ilde başlattıklarını hatırlatarak, "Başvuru süreci Cumhurbaşkanımızın 81 ilde yaygınlaştırılması ilanıyla beraber başladı. e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. Sadece 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaşmıştık." diye konuştu.

2015'te ilk doğan çocuk için 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuk için ise 600 lira tek seferlik doğum yardımı desteği verildiğini anımsatan Göktaş, bu kapsamda doğurganlığı teşvik etmek amacıyla yardımlara yönelik yeni çalışma yaptıklarını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"1 Ocak 2025 itibarıyla ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım vereceğiz. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için 1500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak bir destek. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası için de 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Yardımlarda herhangi kriter gözetmeksizin verdiğimizi vurgulamak istiyorum. Sadece başvuru yapmaları gerekiyor. Çocuk yardımlarımızın, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum."