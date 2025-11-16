e-Devlet'ten kontrol edin uyarısı! Çalışanları ilgilendiriyor, hesapta 'büyük şok'

Uzmanlardan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Çalışanlara "SGK dökümünüzde yer alan meslek kodunuzu biliyor musunuz?" sorusu soruldu ancak çalışanların büyük çoğunluğunun yanıtı "hayır" oldu. Oysa yanlış girilen kodlardan dolayı planlanan tarihte emekli olunamayabileceği belirtildi. İşte detaylar...

"KODLAR FARKLI GİRİLMİŞ OLABİLİYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; çoğu çalışan meslek kodunu bilmiyor. Oysa o kodların emeklilik için hayati önem taşıdığı aktarıldı. SGK Uzmanı Melis Elmen "Bazı dönemlerde kodlar farklı girilmiş olabiliyor. Yıpranma payı olan meslekler, örneğin basın, gemi, madencilik, bunlar için yıpranma çok önemlidir. Örneğin siz normalde bir satış müdürüyseniz sizi çaycı olarak gösteriyorlarsa bu bir problemdir" dedi.

SGK'NIN HESAPLAMASIYLA BİRBİRİNİ TUTMAYABİLİYOR

Çalışanların meslek kodunun yaptığı işe uygun olması gerektiği, aksi takdirde birçok sorun yaşanabildiği belirtildi. Çalışanların en büyük şoku da emeklilik hesabı yaparken yaşadığı kaydedildi. Çünkü çalışanların prim hesaplamasıyla SGK'nın hesaplamasının birbirini tutmadığı aktarıldı.

"EN ÇOK ŞİKAYET EMEKLİLİK MÜRACAATINDA"

Melis Elmen "En çok şikayetler aslında emeklilik müracaatında geliyor. Birey çünkü yıpranması olduğunu biliyor, emekliliğe bu şekilde müracaat ediyor ama emekliliği red oluyor" ifadelerini kullandı.

"MUTLAKA KOLLARINI KONTROL ETMELERİ GEREKİYOR"

Meslek kodunu incelemek için yapılması gereken ilk işlemin de e-devlet hesabına girip SGK hizmet dökümünü kontrol etmek olduğu belirtildi. Elmen "Sonra işverene uyarı. İşverinin uyarısında eğer kaale almaz ise Alo 170 ve Cimer üzerinden şikayet. Bu da uygun olmuyorsa arabulucu ve sonrası davaya geçmemiz gerekiyor. Özellikle gemi, maden, sağlık sektörü, kolluk kuvvetleri gibi birçok bölümde yıpranmaya sahip bireyler olduğu için mutlaka kollarını kontrol etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu. O yüzden de uzmanlar 'meslek kodunuzu mutlaka kontrol edin' uyarısında bulunuyor.