'e-Devlet'ten bedava, başvurun, para cebinizde kalsın' Uzmanında plan yapanlara uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

Doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, askerlik borçlanması ne kadar, ne kadar olacak? Çok sayıda kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. 2025 yılındaki durum ve 2026 yılında ne kadar olacağına dair araştırmalar devam ederken ekonomi gazetecisi vatandaşları bu konuda uyardı. Peki, borçlanma yeni yılda artacak mı, n kadar artacak? İşte tüm detaylar...

"HER HALÜKARDA BORÇLANMA YENİ YILDA ARTACAK! ERKEN DAVRANMAKTA FAYDA VAR"

A Para yayınında konuşan Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Borçlanma meselesi şu; biz her sene bunu aslında Ekim, Kasım ayları geldiğinde konuşuyoruz. Niye? Çünkü Ocak ayında asgari ücret artıyor ve artacağı için de bu borçlanmalar yani borçlanma dediğimiz şey prim satın almalar da yükseliyor. Yani tahminen hadi yüzde 30 enflasyon kadar artış olsa dedik asgari ücrette, dolayısıyla bu borçlanmalar da yüzde 30 artacak her halükarda. Yani sıfır olmayacağına göre asgari ücret artışı her halükarda borçlanma yeni yılda artacak. Bir kere o yüzden bunun için erken davranmakta fayda var.

"ŞİMDİ BORÇLANAN ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE KAZANÇLI ÇIKACAK"

İkincisi mecliste bir torba yasa var. Torba yasada bu borçlanma oranlarının brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden yüzde 45'e çıkartılması söz konusu. Bu da ikinci bir çarpan etkisi yapacak borçlanmaların artması için. Dolayısıyla şimdi borçlanan çok ciddi şekilde kazançlı çıkacak. Bu yüzde 45 oranı doğum borçlanmasında olmayacak ama diğer borçlanmalarda olacak.

ASKERLİK BORÇLANMASI

Mesela burada bir askerlik borçlanması ile ilgili bir örneğimiz var. Ne kadar insanların cebinde para kalacak önce ona bakalım. Sonra ne yapacağız ona anlatalım. Şu anda borçlanan birisi 18 aylık bir askerlik için 149.791 TL veriyor. 2 yıllık bir borçlanma yaparsa da 199.722 TL veriyor. Yeni yasa %45'e çıkartıyor ya. Dolayısıyla bu borçlanma yeni yasa da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. 1 Ocak'a bırakılırsa sadece yeni yasayla 210.644 liraya çıkacak. Yani orada baktığın zaman 60.000 liralık bir fark oluşuyor. 2 yıllıkta 280.000 liraya çıkıyor. 100.000 liraya yakın bir fark oluşuyor. Yeni yasa artı %28,5'luk bir asgari ücret artışı olduğunu düşünelim. Yeni yasa %45'e çıkartıyor. Artı %28,5 da asgari ücret artacak diyelim. Hani enflasyon beklentisi oranında. Bu sefer aynı 18 aylık deme 270.000 liraya çıkıyor. 2 yıllık ödeme de 360.000 liraya çıkıyor. 18 ayda 121.000 fazla para veriyorsun, 2 yıllıkta 161.000 TL fazla para veriyorsun. Şimdi 160.000 TL fazla para vermek mi? Daha az para vermek mi? Aklın yolu bir. Daha az para vermek.

BAĞ-KUR İHYA BORÇLANMASI

Gelelim diğer borçlanmaya. Bağkur ihyaya. Bağkur ihyada da %45'e çıkıyor. Yurt dışı borçlanmada zaten %45. Burada da bir yıllığa bakalım. Şu anda bir yıllık bir ihya yaparsa yani eski Bağkur günlerini satın alırsa bir esnaf 108.000 TL ödüyor. Yeni yasayla bu 140.000 liraya çıkacak. Artı asgari ücretin artmasıyla 1 Ocak'tan itibaren 180.000 liraya çıkacak. 72.000 TL fazla verecek 1 yılda, 2 yılda 140.000 TL, 3 yılda 210.000 TL böyle gidecek.

DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanmasına bakalım. Hani doğum borçlanması değişmiyor dedim ya ben. Doğum borçlanması evet değişmiyor. %32 kalacak ama asgari ücret artacak. Orada da bir değişiklik olacak. Şu anda bir çocuk için 199.000 TL ödeniyor 2 yıllık prim satın almak için. Bu asgari ücret %28,5 artarsa 256.000 liraya çıkacak. Daha çok artarsa daha çok çıkacak. Dolayısıyla burada da 57.000 TL civarında bir para cepte kalacak.

YURT DIŞI BORÇLANMASI

Şimdi yurt dışında zaten %45. Burada da yine asgari ücret artışı etkili olacak. Şu anda 2 yıllık bir yurt dışı borçlanma yapan bir gurbetçi 280.000 TL ödüyor. Asgari ücret artışıyla 360.000 liraya çıkacak. Aradaki fark 80.000 lirayı bulacak. Asgari ücret daha çok artarsa bu fark daha da artacak.

"E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPMAK BEDAVA! BAŞVURUN, ŞU PARALAR CEBİNİZDE KALSIN"

Peki, ben ne yapacağım? Yani tamam bu paralar cebimde kalsın da ben ne yapacağım? Şu anda benim atıyorum 280.000 liram yok, 170.000 liram yok zaten ödeyemiyorum diyorsanız, şu anda ödeme yapmıyorsunuz zaten. Bu borçlanma için başvurduğunuz tarih önemli. Yani siz şimdi bu tarihte yani 1 Ocak gelmeden başvurursanız mevcut rakamlardan hesaplama yapılacak. 1 Ocak'tan sonra başvurursanız yeni rakamlardan hesaplama yapacak. Şimdi başvurdunuz mesela atıyorum bir askerlik borçlanması için başvurdun. İnceleniyor ve sana bir ay sonra deniliyor ki tamam senin hakkın var işte bir yıllık askerlik borçlanması yapacaksın ve bunu 2 ay içinde ödeyebilirsin. Yani nedir? Kasım ayındayız. Başvurdun. Aralık ayında sana bir belge geldi. En hızlısını söylüyorum. Ve dedi ki Ocak Şubat'a kadar ödeyebilirsin. Yani 3 ay zamanın var. Şu anda başvurdun. Şubat geldi. Yine paran yok. Ödeyemiyorsun. Artık yapacak bir şey yok. Başvurun iptal oluyor. Yeniden başvurabilirsin. O yüzden şu anda e-Devlet'ten başvuru yapmak bedava. Başvurun. Şu paralar cebinizde kalsın. Erkenden kastım şu: Ocak'tan önce başvurmak, 31 Aralık'a kadar başvurmak. e- Devlet'ten başvurun ve paralar cebinizde kalsın diyeyim"