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e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2020 20:31 | Son Güncelleme

Tüm dünya olarak iş yapış şeklimizin kısa sürede büyük değişime uğradığı bu dönemde dijitalleşme artık çok daha farklı bir yere oturdu ve şirketlerin rekabetçi olmalarının da ötesinde işlerini yürütebilmek için dijital dönüşümünü içselleştirmenin gerekliliğini bize kanıtladı. Bankacılık sektöründe de hızla değişime ihtiyaç olduğunu gösteren bu dönemde öncelikle şirketlerin dijitalleşme yolunda önündeki engelleri ortadan kaldırmanın yolunu arayan kurumlardan bir tanesi de QNB Finansbank.

e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!

2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunduğu ürünleri internet sitesi ve çağrı merkezinden sunmanın yanı sıra şubeye gitmeye gerek kalmadan, müşteri olma sürecini atlatarak erişme ve kullanma imkanı sağlanan Dijital Köprü’yü sizin için inceledik.

Nedir Bu Dijital Köprü Projesi?

QNB Finansbank’ın 2019 yılında ücretsiz e-Dönüşüm Paketi ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına çözümler sunma yolunda başladığı Dijital Köprü projesi, bir yıldan kısa bir sürede bir proje olmaktan çıkarak müşterilerine bankacılığın ötesinde hizmet sunan dijital bir platform haline geldi.

Birçok fintech’in sisteme dahil olmasıyla; müşterilerin e-Ticaret’ten İK’ya, Ön Muhasebeden Satış Ekibi Yönetimi’ne kadar tüm ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir kanal haline gelen Dijital Köprü’de, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlıca çözüm bulabilmeleri için sadece bu konuya özel Dijital Köprü Müşteri Hizmetleri Merkezi de bulunuyor.

QNB Finansbank Dijital Köprü’nün sağladığı avantajlar neler?

QNB Finansbank Dijital Köprü’nün e-Dönüşüm ürünlerinde sağladığı avantajlara bakarsak; bildiğiniz gibi e-SMM’ye geçiş 30 Haziran’a kadar esnetildi fakat 30 Haziran’dan sonra zorunluluk.

Aynı zamanda e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan, 2018 ve izleyen yıllarda cirosu 25 milyon TL ve üzerindeki tüm firmaların 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri de zorunluluk haline geldi.

1 Temmuz’a kadar Gelir İdare Başkanlığı (GİB)’in tebliği doğrultusunda yıllık cirosu 5 milyon TL’nin üzerinde olan her kurum e-Fatura’ya geçmek zorunda ve e-Fatura mükellefi şirketinlerin e-Arşiv Faturası da göndermeleri gerekiyor. Fatura kesemeyen mükelleflerin ise e-SMM’ye (elektronik Serbest Meslek Makbuzu) geçmeleri gerekmekte. e-SMM’ye son geçiş tarihi ise 30 Haziran.

QNB Finansbank Dijital Köprü tüm bu e-Dönüşüm ürünlerini 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunuyor. Öte yandan, Dijital Köprü Portalı üzerinden e-SMM (elektronik Serbest Meslek Makbuzu), e-irsaliye, e-imza gibi fatura kesme işlemine kadar olan veya fatura kesme işleminden sonra ihtiyaç olan tüm ticari işler kolayca, tek ekran üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

e-Dönüşüm ürünlerinin yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Mutabakat İşlemleri hizmetleri ve QNB Finansbank’ın yeni ürünü NeoVade de Dijital Köprü ile ücretsiz olarak sunduğumuz ürünler arasında yerini buldu. Dijital Köprü çözüm ortağı olarak bu platformun içinde yer almak isteyen birçok firma var yeni iş ortakları ile platformun sürekli olarak zenginleştirilmesi planlanıyor.

QNB Finansbank Dijital Köprü, e-Dönüşüm ürünlerinde inovasyonları ile öncü olmayı sürdürüyor!

Müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz ve kaliteli bir hizmet sunma anlayışı ile hayatına devam eden QNB Finansbank, e-Dönüşüm ürünlerini QNB eFinans aracılığı ile sunuyor. e-Dönüşüm ürünleri ticari hayata yeni giren ürünler olduğundan dolayı müşterilerine farklı kanallardan destek sunma ihtiyacından hareketle QNB eFinans’ın anlık çalışan alt yapısı ve akıllı chat botları sayesinde Web Chat ve WhatsApp Chat üzerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına canlı destek alabiliyor.

Yepyeni bir ürün NeoVade!

Dijital ortamda vade/fiyat değişikliği mutabakatı sunan NeoVade ile alıcı ve satıcı şirketler arasında alternatif finansman kaynağı sağlayan NeoVade, QNB Finansbank’ın yeni ürünü. Alacaklısı ya da borçlusu olunan e-Faturalar için, bu faturaların vadesinden önce ya da sonra ödenmesine yönelik teklifler oluşturulabilen bu platform da Dijital Köprü ile 2022 yılına kadar ücretsiz olarak sunuluyor.

İlk aşamada QNB eFinans aracılığıyla e-Fatura kullanan müşterilerin faydalanabileceği NeoVade’den, kısa bir süre sonra tüm e-Fatura mükellefleri, QNB Finansbank ya da QNB eFinans müşterisi şartı aranmaksızın faydalanabilecek. .

Bu dönemin bize en büyük öğretisi e-Dönüşüm’ün her alandaki önemi oldu. Altyapısı ve yeni geliştirdiği hizmetleri ile QNB Finansbank ‘yeni normal’e hazır. Peki siz ve sizin şirketiniz hazır mı?

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