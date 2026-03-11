Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislerde konuşuluyor

Milyonlarca emekli, emekli bayram ikramiyesi ile ilgili gelişmelere kilitlenmiş durumda. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ne kadar ve ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sunmuştu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den de "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" açıklaması gelmişti.

'EMEKLİ İKRAMİYESİ' AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Emekli bayram ikramiyesi mevcutta 4000 TL olarak uygulanıyor. Bu yıl için 5000 TL rakamı konuşuluyordu. Ancak Güler yaptığı açıklamada "Bu sene SGK bütçesine Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere 4'er bin liralık ikramiye için yaklaşık 150 milyar liralık kaynak aktarılacak arkadaşlar. Yani bu sene için 150 milyar TL'lik özel bir kaynak bütçeden SGK'ya ikramiye bedelleri olarak 17 milyon 700 bin civarında olan emeklimize ödenmek üzere bu kaynaklar aktarılıyor. Tabii şu anda halihazırda kanun teklifimizde buna yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor" şeklinde konuşmuştu. Güler, emekli ikramiyelerinin ödenmesiyle ilgili olarak, "Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Bakın bu yaklaşık dediğim gibi hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin lira ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz. Bu ikramiye ödenebilmesi için özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Yani şu anda bölgesel anlamda savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları doğal gaz fiyat artışları birçok diğer malum maalesef tedarik zincirinden kaynaklı birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim orta vadeli programa uygun olarak bütçemizi bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor" demişti.

Bu açıklamalardan sonra emekli bayram ikramiyesi ile ilgili bir gelişme yaşanmazken ikramiye artışı beklentileri de düşmüştü.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2026?

Şimdi milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağını araştırıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 20 Mart 2026 Cuma – 22 Mart 2026 Pazar günlerine denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri önceki yıllarda bir hafta önceden hesaplara yatırılmıştı. Bayram ikramiyesinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

ATV Haber'de yer alan habere göre; tarih açıklanmadı ancak Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında, yani bu hafta yatabileceği belirtilirken bir artış olması durumunun da söz konusu olduğu, bunun için de yasal düzenleme gerektiği ve Meclis süreci olacağı için de 16-19 Mart arasına kalabileceğinin de kulislerde konuşulduğu aktarıldı.

4'er bin liralık ikramiyelerin bu hafta bitmeden hesaplara yatmasının beklendiği ancak ikramiyede artış yapılması durumunda tarihin bir hafta kayabileceği belirtildi. Çünkü artış için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerektiği, o durumda da emeklilerin ikramiyeleri 16, 17, 18 Mart tarihlerinde hesaplarında görebileceği kaydedildi. Emeklilerin Kurban Bayramı'nda da ikramiye alacağı, böylece iki bayramda toplam 8.000 TL hesaplara geçmiş olacağı aktarıldı.