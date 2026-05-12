Özgür Erdursun'dan emeklilik başvurusu çıkışı 'EYT'yi işaret etti

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilik başvuruları ile ilgili dikkat çeken bir tabloyu açıkladı.

"12 BİNE KADAR GERİLEDİ"

Paylaşımında "EYT yasası çıkmadan önce aylık ortalama 35-40 bin kişi emekli oluyordu" diyen Erdursun, "Bugün emeklilik için müracaat edenlerin sayısı yaklaşık 12 bine kadar geriledi" ifadelerini kullandı.

"EYT ETKİSİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI"

Devamında ise Erdursun "Yani EYT etkisi büyük ölçüde tamamlandı ve emeklilik başvuruları hızlı şekilde düşmeye devam edecek" dedi.