Emekli maaşları arttı şimdi gözler Bayram ikramiyesinde! AK Parti’den açıklama geldi… Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilerin maaş zammı belli oldu. Gözler şimdi emeklilere verilen bayram ikramiyesine çevrildi. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen iki ikramiye var. O ikramiyenin bedeli 1100 TL ama sokaktaki beklenti ikramiye tutarının daha da arttırılması yönünde.

Olası zam EYT düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Eğer maaşlara uygulanan yüzde 30’luk bir zam yapılırsa emeklinin bayram ikramiyesi de 1430 TL’ye yükselecek.

Sokakta Kanal D Haber’in mikrofon uzattığı emekliler bayram ikramiyesi ile ilgili “Artsın tabi, artmasını istememek olur mu? En azından 2 bin TL olması lazım” talebinde bulundu.

YÜZDE YÜZ ZAM İDDİASI DA GÜNDEMDE

Ancak sokağın beklentisi 2 bin ile 2 bin 500 TL arasında. Dolayısıyla kulislerde iki bayram için ikramiyelere yüzde 100 yapılabileceği de konuşuluyor.

AK PARTİ’DEN EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

AK Parti milletvekili Hüseyin Yayman bayram ikramiyeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yayman açıklamasında ‘Bayram ikramiyelerin durumu ne olacak?’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımızın kendisine milletimizden yönelen bu talebe karşı da olumlu bir tavır gösterecek. Ben bu çağrıları cumhurbaşkanımızın duyacağına inanıyorum. İnşallah bu konuda da milletimize mahcup olmayacak bir zam oranı yapılacaktır.”

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da dün Meclis’te yaptığı açıklamada ikramiyelerle ilgili ‘O yürütme organın işi’ diyerek Bakanlar Kurulu’nun işaret ederken “Yürütme organı bu şekilde bir talepte bulunursa TBMM gereğini yerine getirir” ifadelerini kullandı.