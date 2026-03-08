FİNANS

Emekli promosyonunda 100 bin TL rakamı: Bankalar arası yarış kızıştı

Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Bazı bankaların emekliye promosyonda 100 bin TL'ye varan rakam sunduğu öğrenildi. Ancak bunun için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar var. İşte emekli promosyonunda son durum ve emekli banka promosyonu için dikkat edilmesi gerekenler...

Hande Dağ

Son günlerde bankaların promosyon yarışı bir kez daha hareketlendi. Emeklinin dikkatini çekmek isteyen bazı bankaların promosyonda rakamı 100 bin liraya kadar çıkardığı öğrenildi. İşte emekli promosyonunda son durum, şartlar ve dikkat edilmesi gerekenler...

EMEKLİ PROMOSYONUNDA SON DURUM

Show Haber'de yer alan habere göre; bankalar yine yarışa başladı, promosyonda kesenin ağzı açıldı ve yeni teklif 100 bin liraya dayandı. Geçtiğimiz aylarda bir kamu bankası 12 ay 40.000 TL faizsiz kredi verdiğini duyurmuştu. Hatta ücretsiz HGS etiketi gibi ek hizmetler de verilmeye başlanmıştı. Yani aslında promosyon yarışı hız kazanmıştı.

Özel bir bankanın promosyon ödemesine ek faizsiz kredi ve çeşitli imkanlarla emekliye 100 bin TL'ye varan kampanya sunduğu belirtildi. Mart ayında maaşını o bankaya taşıyan emekliye 20.000 liraya varan nakit promosyon, ek olarak 6 ay vadeli faizsiz 50.000 liraya kadar kredi sunulduğu, fatura ödeme talimatı, emekli bir tanıdığı getirme de işin içine girince promosyon miktarının 100 bin liraya çıktığı belirtildi. Her bankanın sunduğu çeşitli kampanyalar emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

"KAMU BANKALARI HER ZAMAN İÇİN LOKOMOTİF OLMUŞTUR"

ATV Haber'de yer alan habere göre ise, yeni yılla birlikte bankalardaki promosyon tutarları 25 bin ve 31 bin TL arası değişkenlik gösteriyor ancak bir banka bu tutarı bir hayli yukarıya çıkardı. Çünkü müşterilerine promosyonda 100 bin TL'ye varan bir rakam sunduğu kaydedildi. Daha önce bir kamu bankası emekliler için kapsamlı bir kampanya başlatmıştı. 12 ay vadeli 40.000 TL faizsiz kredi, otomatik fatura talimatlarına 6.000 TL iade ve çeşitli imkanlarla birlikte emekliye toplamda 90 bin TL'ye ulaşan birçok imkan sunulmuştu.

Haberde konuşan SGK / Vergi Uzmanı Murat Bal, "Kamu bankaları her zaman için lokomotif olmuştur. Kamu bankalarındaki bu yükselişle birlikte bir tane özel banka da buna karşılık verdi ve rekabet yarışına girdi" dedi.

Yeni kampanyaya göre 1 - 31 Mart tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20 bin liraya varan nakit promosyon verildiği, ayrıca 6 ay vadeli 50 bin liraya kadar kredi imkanı da sunulduğu kaydedildi. Fatura ödeme talimatlarına ek ödemeler, kredi kartı harcamalarına getirilen imkanlar ve mobil uygulama üzerinden yapılan işlemlerle birlikte bazı bankalarda promosyon rakamının 100 bin liraya çıktığı aktarıldı. Ancak bu noktada iki önemli unsur olduğu vurgulandı. Bunun da emekli maaşlarının seviyesi ve bankalar arasındaki rekabet olduğu belirtildi. Temmuz ayında maaşlara yapılması beklenen yeni zamla birlikte bankaların miktarı daha da yükseltmesinin beklendiği aktarıldı. Emeklilerin promosyon alabilmek için bankaya 3 yıl taahhüt vermek zorunda olduğu kaydedilirken fakat süre dolmadan banka değiştirmenin de mümkün olduğu belirtildi. Kalan süreye denk gelen promosyon tutarının bankaya iade edilerek başka bir bankaya geçiş yapılabildiği aktarıldı. SGK / Vergi Uzmanı Murat Bal, "Vatandaşlarımızın promosyon seçimlerini yaparken iyi incelemeleri gerekiyor ve doğru tercihi yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

