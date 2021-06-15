Emekli sandığı emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli sandığı emekli maaşı zammı hesaplama

Aralık 2020 yılında açıklanan enflasyon rakamları ile ocak ayı itibarıyla emekli ve memura zam yapılmıştı. 2021 yılı ilk yarısını bu ay tamamlarken, temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. 5 Temmuz gibi açıklanması planlanan enflasyon rakamlarının ardından emekli maaş zamları da belli olacak. Emekli maaşını şimdiden hesaplamak isteyenler için formül haberimizde.
5 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen enflasyon rakamları ile birlikte emekli sandığına bağlı emeklilere de zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 zam verilmişti. Haziran ayında enflasyon yüzde 1 oranında artarsa 6 aylık enflasyon yüzde 7.45'e çıkacak ve memurla emeklilerin enflasyon farkı alacağı yüzde 4.45'e yükselecek. Temmuzda memura sadece yüzde 3 oranında 6 aylık zam yapılacağı için farkla birlikte toplam zam yüzde 7.45'te kalacak.
Örneğin, yılbaşında en düşük memur maaşı zamlarla 4 bin 98 liraya çıkmıştı. Mayıs sonunda reel maaşı 246 lira kayıpla 3 bin 852 liraya düştü. Temmuz zammıyla da emekliler en fazla 4 bin 3 lira olacak.
En düşük memur emeklisi 5 ayda 2 bin 920 liralık maaşından 175 lira kaybetti. Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7.5 zamla maaşı yaklaşık 3 bin 137 lirayı görecek.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Emeklilerin aylıklarına ocak ayında geçmiş enflasyon farkı yansıtıldı ancak ilk 6 ay için reel zam verilmedi. Ocakta bin 500 Türk Liras olan en düşük işçi emeklisinin temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 7.5 olursa aylığı bin 612 lirada kalacak.
Net rakamları hesaplamak için Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamlarını beklemek gerekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum