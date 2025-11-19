'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

Emekli, memur, memur emeklisi... Milyonlar 2026 yılında maaşlarına alacakları zamma kilitlenmiş durumda. Enflasyon rakamlarına göre maaş zammı hesapları yapılırken bir yandan da enflasyon tahminleri doğrultusunda maaş zamları şekilleniyor. Emekli, memur ve memur emeklisinin bir diğer merak ettiği konu ise ekstra bir iyileştirme olup olmayacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş milyonların merakla beklediği konularla ilgili çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Emekli olacaklar dikkat! 44 gün sonra o şans bitecek

"BU DÖNEM TAM TERSİ OLACAK"

TGRT Haber canlı yayınında emekli, memur ve memur emeklisi maaş zamlarını değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Emeklileri ikiye ayırıyoruz. SSK Bağkur emeklileri, bir de memur ve memur emeklileri. Şimdi ilginçtir memur ve memur emeklileri 3 dönem SSK Bağkur emeklilerinin altında maaş alıyordu. Bu dönem tam tersi olacak. Yani memur ve memur emeklisi Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerinden 5 - 6 puan hatta 7 puan gibi bir fark olacak. Şimdi ilk başta bu çok güzel gibi görünüyor. Ancak 2026 Temmuz'dan itibaren yine 3 dönem boyunca benim kanaatimce memur ve memur emeklisi yine enflasyonun altında kalacak. Çünkü niye? Toplu sözleşmeye bakıyoruz. Peki zamlar ne kadar olacak diye baktığımız zaman bu rakamlarda bir artış oldu artık. Çünkü biz ne diyorduk? Hükümetin ekonomi programının temel bir varsayımı vardı. Enflasyon bu sene ne olursa olsun yüzde 30'un altında olması gerekiyor gibi çok ısrarcıydı. Ancak şunu gördük; artık Merkez Bankası da son hedefi nedir? Yüzde 31 ile yüzde 33 oranında açıkladı. Geriye kalan 2 ayı da göz önünde bulundurduğumuz zaman Ekim ayı enflasyonu evet beklentilerin altında ama yüksek geldi. Yüzde 2.55. Bu durumda yüzde 30'un bir tık üstünde olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün analizler de bu yönde.

"MEMUR EMEKLİLERİ HEM MEMURLARDAN HEM SSK BAĞ-KUR EMEKLİLERİNDEN BİRAZ DAHA FAZLA ZAM ALACAK"

Peki bu zamlar ne kadar olacak diye baktığımız zaman... SSK ve Bağkur emeklileri ile ilgili ben bir analiz yaptım. Şu anda tam aklımda değil ama gazetede yazdım. Şunu söyleyeyim; yüzde 12'nin üzerinde olacağını söyleyebiliriz SSK Bağ-Kur emeklilerinin. Memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 18 ile yüzde 20 arasında bir zamdan bahsediyoruz. Bir de şöyle bir durum var; ilk defa olacak olan bir durum, 1.000 TL'lik taban zammı var toplu sözleşmeden kaynaklı. Bu 1.000 TL'lik tabandan kaynaklı olan fark memur emeklilerine memurlardan daha fazla yansıyacak ve dolayısıyla 2026 yılında zam şampiyonu memur emeklileri olacak diyebiliriz. Elbette ki memur emeklilerinin mağduriyetini gidermeyecek. Çünkü neden? Seyyanen zam hakları verilmedi. Elbette ki son derece mağdurlar. Sadece ben rakamlar bazında konuşacak olursak, 2026 Ocak ayında memur emeklileri hem memurlardan hem SSK Bağkur emeklilerinden minik de olsa biraz daha fazla zam alacak.

Maaş zamları beklentileri karşılayacak mı? SEN DE KATIL Karşılayacak Karşılamayacak Bazılarının beklentisini karşılayacak bazılarının karşılamayacak Kararsızım Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"BİR KURUŞ DAHA FAZLA VERİLMEYECEĞİNİ NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEYEBİLİRİM"

Aslında zam söylüyorum. Zam da yanlış. Neden yanlış? Ya biz burada enflasyon oranındaki kayıpları telafi etme, güncelleme diyelim. Zam değil güncelleme diyelim. Zam olması için şu anda Ankara'da bizim takip ettiğimiz en önemli husus nedir? Bir, iyileştirme paketi olacak mı? Benim konuştuğum oransal zamlardı. Hükümet Ocak ayına geldiğimiz zaman SSK Bağ-Kur emeklilerine bir refah payı verecek mi? Evet, milli gelirimiz artıyor, çok zenginleşiyoruz ama emekli diyor ki; benim cebime ne giriyor, bu refahtan bana bir pay var mı? Dolayısıyla bunu görmüş olacağız. Şu anda Ankara'daki durumu soracak olursanız maalesef yani memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşme haricinde bir kuruş daha fazla verilmeyeceğini net bir şekilde söyleyebilirim.

"EŞİTLEME DİLLENDİRİLMEYE BAŞLANDI"

Ama SSK Bağ-Kur emeklilerinin eşitleme gibi bir talepleri gittikçe dillendirilmeye başlandı. Eğer önceki yıllarda olduğu gibi bir eşitleme olursa bu bir refah olarak yansımış olacak ve dolayısıyla SSK Bağ-Kur emeklilerinin durumu daha iyi olacak. Neden? Çünkü önceki dönemlerde memur emeklilerine refah yapılmamıştı ama SSK Bağkur emeklilerine yapılmıştı. Bu dönem de böyle bir durum olabilir. Şu anda onu izliyoruz, takip ediyoruz"