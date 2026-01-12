En düşük emekli aylığı için kritik tarih açıklandı!

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklifin görüşmelerinin ardından Genel Kurul sürecine geçilmesi bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladıktan sonra, "Bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından bazı kalemlerde uygulama yapılmak suretiyle aradaki fark Hazine’den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69.5 milyar TL’dir" demişti.
Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, 20 bin TL taban aylıktan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bine yükselecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre kademeli şekilde gerçekleştiriliyor.
Düzenlemenin ayın 17’sine kadar yasalaşmaması durumunda, maaş ödemesini bu tarihte alan emekliler zamlı tutar yerine 16 bin 881 TL almaya devam edecek. Bu nedenle teklifin komisyondan ve Genel Kurul’dan geçme takvimi yakından izleniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum