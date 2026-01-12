FİNANS

En düşük emekli aylığı için kritik tarih açıklandı!

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Ezgi Sivritepe

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten düzenleme teklifi, 15 Ocak Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınacak. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren teklifin görüşmelerinin ardından Genel Kurul sürecine geçilmesi bekleniyor.

BÜTÇEYE NE KADAR ETKİSİ OLACAK?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltildiğini açıkladıktan sonra, "Bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından bazı kalemlerde uygulama yapılmak suretiyle aradaki fark Hazine’den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69.5 milyar TL’dir" demişti.
4 MİLYON 917 BİN KİŞİ FAYDALANACAK!

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, 20 bin TL taban aylıktan yararlanacak emekli sayısının 4 milyon 917 bine yükselecek.
ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre kademeli şekilde gerçekleştiriliyor.

  • SSK emeklileri: Ayın 17’si ile 26’sı arasında
  • Bağ-Kur emeklileri: Ayın 25’i ile 28’i arasında

Düzenlemenin ayın 17’sine kadar yasalaşmaması durumunda, maaş ödemesini bu tarihte alan emekliler zamlı tutar yerine 16 bin 881 TL almaya devam edecek. Bu nedenle teklifin komisyondan ve Genel Kurul’dan geçme takvimi yakından izleniyor.

