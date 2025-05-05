FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret zammında net konuştu, Özgür Erdursun kalem kalem beklentisini açıkladı

Enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur için 4 aylık enflasyon farkı da netleşti. Bu doğrultuda emekli ve memur maaş zammı için hesaplamalara başladı. Peki, temmuz ayında emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, milyonların merakla beklediği rakamlarla ilgili konuştu.

En düşük emekli maaşı için rakam verdi! Asgari ücret zammında net konuştu, Özgür Erdursun kalem kalem beklentisini açıkladı
Hande Dağ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE’deki değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 48,73 artış olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi 4 aylık enflasyon farkının ardından yüzde 13,36 zammı hak etmiş oldu. Şimdi mayıs ve haziran ayı verileri bekleniyor. Peki, emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücrete zam olacak mı?

iStock-1928002609

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

Ekol TV yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun şu ifadeleri kullandı:

"İlk 4 ay enflasyon verileri netleşti. Bundan sonra mayıs ve haziran ayının enflasyonu açıklandığında 3 Temmuz'da SSK Bağkur emeklileri, memur ve memur emeklilerinin alacağı farklar netleşecek. Biz şu anda 4 ayı biliyoruz, 4 ayda yüzde 13,36. Şunu da biliyoruz; bundan sonra mayıs ve özellikle haziran ayında, geçmiş dönemlerde haziran ayında enflasyon yüzde 1 - 1,5'lar civarında enflasyon açıklanıyor TÜİK tarafından, bunları da göz önüne aldığımızda benim beklentim yüzde 17 - yüzde 18 arasında bir enflasyon farkı çıkacak.

ö1

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı 17 bin lira ile 17 bin 250 lira arasında olur temmuz ayında. Mesela 15 bin lira emekli aylığı olan birisinin 17 bin 700 lira civarında olur, 18 bin lira emekli aylığı alan birisinin emekli aylığı 21 bin 250 lira, 20 bin lira şu anda emekli aylığı olan birisinin 23 bin 600 lira, 25 bin 29 bin 500, 30 bin lira 35 bin 400, 35 bin lira 41 bin 300, 45 bin lira 53 bin 100, 50 bin lira 59 bin. Yani yüzde 18 oranında bir artış olur diye düşünüyorum SSK ve Bağkurlularda.

iStock-2160487699

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI

Memur ve memur emeklilerinde bu fark yüzde 16 civarında olur. Çünkü memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sonrasındaki fark verildiği için onlar da bir 2 puanlık daha düşük olur diye düşünüyoruz.

iStock-2166353554

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Bu oranlarla beraber kıdem tazminatının tavanı da devlet memurlarına yapılacak artış oranında olacağı için şu anda 46 bin 655 lira olan kıdem tazminatının tavanı da yaklaşık 54 bin 100 lira olur diye düşünüyorum.

iStock-2170672903 (1)

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücrete ben bir artış olacağını temmuz ayında düşünmüyorum.

Enflasyon farkı memur ve memur emeklilerine, diğer emeklilere, memur olarak çalışanlara veriliyor. Tabii enflasyondan herkes etkileniyor ama geçen söylemiştim; şu anda yüzde 37 gibi bir enflasyon açıkladı yıllık bazda. Zaten düşmeye devam ediyor diyor. Yani şu anda biz 4. ayın enflasyonunu açıkladık, enflasyon yüzde 37, mayıs ayını açıkladığımda biraz daha düşecek diyor, haziran ayını açıkladığımda biraz daha düşecek, bunlar düşmeye devam edecek diyor, enflasyon düşmeye devam edecek, yıl sonunda da yüzde 20 gibi enflasyon çıkacak zaten diyor, ben size baştan yüzde 30'u zaten vermiştim, bu nedenle de hatta ben devlet olarak sizden alacaklıyım diyor, size daha fazlasını verdim diyecek yüzde 20 gibi bir enflasyon çıkarsa. Ben size enflasyon yüzde 20 çıkıyor, size yüzde 30 artış yapıyoruz, daha da fazlasını yapmışız diyecekler"

iStock-2192229553

İlginizi Çekebilir

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

 Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

 Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat

Kira artış oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 'İhtimali oldukça yüksek görüyoruz'Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı! 'İhtimali oldukça yüksek görüyoruz'
Yaşlı bakım sigortası için o tarih işaret edildiYaşlı bakım sigortası için o tarih işaret edildi

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaş zammı emekli zammı en düşük emekli maaşı memur maaş zammı Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nisan enflasyonu belli oldu!

Nisan enflasyonu belli oldu!

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

4 aylık enflasyon farkına göre yeni maaş tablosu…

Mourinho sonrası adaylar belli oldu! F.Bahçe'de o isim geri dönebilir...

Mourinho sonrası adaylar belli oldu! F.Bahçe'de o isim geri dönebilir...

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Emniyet araştırmayı derinleştirdi: Banka hesapları inceleniyor!

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

Tüm sürücülerin bilmesi gereken yeni düzenleme! Kazaya karışmasalar da hapis cezası alacaklar

İngiliz devi o akaryakıt şirketini gözüne kestirdi

İngiliz devi o akaryakıt şirketini gözüne kestirdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.