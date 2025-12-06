Ev almayı düşünenler buraya! Başakşehir'de 3 milyon TL altına rezidans fırsatı

İstanbul’un en planlı gelişen bölgelerinden biri olan Başakşehir, yeni bir yaşam projesine ev sahipliği yapıyor. Modern mimarisi, güvenli site konsepti ve zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken Fuzul Residence Başakşehir, büyük lansman ile satışa sunuluyor. Hem oturum hem de yatırım amaçlı düşünenler için kurgulanan proje, lansman dönemine özel açıkladığı rekabetçi fiyatlarla bölgedeki diğer seçenekler arasında öne çıkıyor. İşte detaylar...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

2+1 dairelerde dikkat çeken fiyat avantajı

Projenin en çarpıcı detayı, lansmana özel olarak duyurulan fiyat politikası oldu. Bölgedeki benzer projelere kıyasla oldukça cazip bir giriş seviyesi sunan Fuzul Residence'ta, 2+1 residence dairelerin toprak payı 2.990.000 TL olarak belirlendi.

Sınırlı sayıdaki daire için geçerli olan bu fiyat, modern şehir hayatına uygun planlanmış geniş yaşam alanlarına erişimi kolaylaştırıyor. Merkezi konum ve ulaşım akslarına yakınlık gibi artılarla birleşen bu toprak payı fırsatı, erken davranan yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Başakşehir’in gelişen altyapısı ve ulaşım projelerinin merkezinde yer alan proje, sadece bir konut değil, aynı zamanda güçlü bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Projenin öne çıkan diğer özellikleri şunlar:

Stratejik Konum: Şehir merkezine erişimi kolaylaştıran ulaşım ağlarına yakınlık.

Sosyal Donatılar: Modern yaşamın gerektirdiği konfor ve güvenli site hayatı.

Gelecek Potansiyeli: Bölgedeki kamu ve özel sektör yatırımlarıyla artan değer grafiği.

Sadece 13-14 Aralık’ta geçerli sınırlı fırsat

Fuzul Residence, bu özel fiyat avantajını oldukça kısıtlı bir zaman dilimi için sunuyor. Kampanya koşulları yalnızca 13 ve 14 Aralık tarihlerinde geçerli olacak. Bu kısa süreli fırsat penceresi, projeden yer sahibi olmak isteyenlerin hızlı karar vermesi gerektiğini gösteriyor. Lansman günlerinde erken seçim yapanlar, hem en iyi konumdaki bağımsız bölümleri seçme şansına hem de fiyat avantajına sahip olacak.

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.