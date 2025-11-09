FİNANS

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat

Yeni konut projesine başvurular için geri sayım başladı. Projeyle dar gelirli vatandaşlar vadeli ve düşük peşinatlı ödeme koşullarıyla kira öder gibi ev sahibi olacak. "Yüzyılın Konut Projesi" başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başvurular yarın (10 Kasım) başlayacak, bu noktada T.C. kimlik numarası önem taşıyor. Peki 500 bin sosyal konut projesi için e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılır? Başvuru ücreti ne kadar, konut ve kira fiyatları ne kadar? İşte tüm detaylar...

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat

TOKİ eliyle inşa edilecek 500 bin konut projesi için ilk adım yarın atılıyor. Proje kapsamında 81 ilde 500 bin konut inşa edilecek. En çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'ya konut inşa edilecek. Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde olacak. 'Konut projesi için başvuru koşulları neler', 'Kimler 500 bin konut projesine başvurabilecek' gibi sorular gelen açıklamalarla yanıt buldu. Evlerin içten ve dıştan nasıl görüneceği de belli oldu! "Yüzyılın Konut Projesi" için merak edilen tüm detaylar şöyle...

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 1

KİRA FİYATLARININ DENGELENMESİ HEDEFLENİYOR

Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunulacak. Türkiye genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 2

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular yarın başlayacak ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 3

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 4

BAŞVURU AŞAMASINDA ÖNEMLİ DETAY

Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.

Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

Ayrıca başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru için 5 bin TL ödeme yapılacak. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

BU KESİMLER BAŞVURU ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

KONUTLAR NASIL İNŞA EDİLECEK?

Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 5

KİRA FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul’da:

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 950 bin TL, taksit 7 bin 313 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 450 bin TL, taksit 9 bin 188 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 950 bin TL, taksit 11 bin 63 TL

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 6

Anadolu illerinde:

  • 55 metrekare 1+1 evin fiyatı 1 milyon 800 bin TL, taksit 6 bin 750 TL
  • 65 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 200 bin TL, taksit 8 bin 250 TL
  • 80 metrekare 2+1 evin fiyatı 2 milyon 650 bin TL, taksit 9 bin 938 TL

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 7

İLK TESLİMAT MART 2027'DE

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 8

TAKSİTLE ÖDEMEDE 'İSTANBUL' DETAYI

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 9

İLK TESLİMAT NE ZAMAN?

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 10

EN ÇOK KONUT BU İL VE İLÇELERDE İNŞA EDİLECEK

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 11

En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 12

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 13

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 5

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

Projeye ilişkin il ve ilçe bazında inşa edilecek konut sayılarına, "https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/" adresinden ulaşılabiliyor.

İŞTE EVLERİN İÇİNDEN ÖRNEK FOTOĞRAFLAR

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 15

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 16

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 17

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 18

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 19

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 20

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 21

Evler içine kadar görüntülendi! "Yüzyılın Konut Projesi" için geri sayım başladı: Saatler sonra başvuracaklar bu detaya dikkat 22Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

