EYT’de bu tuzağa dikkat! 500 TL ile 5 bin TL arasında para istiyorlar! SGK, ALO 170 ve e-Devlet uyarısı geldi…

EYT’den emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaşı başı şimdi de EYT dolandırıcıları ile derde girdi. EYT henüz çıkmadı ama dolandırıcısı çıktı. Gözleri maaş hesaplaması, evrak toplama ve danışmanlık yalanıyla birçok emekli olacak vatandaşın cebinde. Dolandırıcılar 'EYT danışmanlığı verilir, EYT belgeleri toplanır, SGK’dan hızlı randevu alınır' başlığı altında verdikleri ilanlarla hizmet adı altında 500 TL ile 5 bin TL arasında emekli olacak vatandaşları bedel talebinde bulunuyor.

SGK uzmanı görünümlü dolandırıcıların hedefinde bütün EYT’liler olduğu gibi EYT’yi çok kısa bir süre ile kaybedenler de var. Çünkü özellikle o grup daha önce yapılan hesaplamalarda bir yanlışlık bir eksiklik olduğunu düşünerek yeniden hesap yapılmasını istiyor. Yaşanan bu durum da dolandırıcıların işini kolaylaştırıyor.

SGK’YA GİDİN YA DA ALO 170’İ ARAYIN!

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da konu ile ilgili yaptığı açıklamasında önemli uyarılarda bulundu. Ağaoğlu açıklamasında ‘Vatandaşlar dolandırıcılara karşı dikkatli olup tuzağa düşmesinler. SGK konusunda uzmanım diyen herkes bu işin uzmanı değil. Zaten SGK, ALO 170 hattını aradığınızda istediğiniz bütün bilgiler size veriliyor. Bunun dışında SGK’nın birimlerine bizzat giderek başvurmak suretiyle de gerekli desteği alabilirsiniz’ ifadelerini kullandı.

SGK’YA MÜRACAAT ETMENİZ YETER

Emekli olan bir vatandaş nasıl emekli olduğunu Kanal D Haber’e anlatırken ‘Gün sayımız tamamdı ve SGK’ya müracaat etmemiz yetiyordu’ ifadelerini kullandı. Yani bir danışmana veya aracıya ihtiyaç yok. SGK’ya gitmek yeterli.

Vatandaşlar da EYT dolandırıcıları ile tepkisini dile getirirken şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda para verme zamanı değil, para alma zamanı ama günümüz eksik olduğu için emekli olamıyoruz. Dolandırıcı her yerde dolandırıcı. Ben direkt SGK merkezine gittim. 2 ayla kaybetmeseydim ben de EYT’den faydalanabilecektim.”



