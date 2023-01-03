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EYT'de son perde! Meclis'e ne zaman gelecek? AK Parti'den açıklama geldi: Sözleşmeli personel...

03.01.2023 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme aylardır gündemdeydi. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT'lilerin beklediği haberi duyurup yaş sınırlaması olmayacağını açıklamıştı. Sırada EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesi kaldı. Merak edilen konuyla ilgili AK Parti'den açıklama geldi. EYT ne zaman Meclis'e gelecek? İşte detaylar...

EYT'de son perde! Meclis'e ne zaman gelecek? AK Parti'den açıklama geldi: Sözleşmeli personel...

Yeni yıla girilmesiyle beraber peş peşe ekonomik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücret, sözleşmeli personelin durumu, EYT, memur ve emeklilerin zamlı maaşları tek tek belli oldu. Son ayların en çok merak edilen konusu EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili ise AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

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SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

AK Parti, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına başladı. Teklifin bu hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

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EYT ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Öte yandan, AK Parti grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, 'Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler' denildi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

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