Faiz kararı sonrası mevduat ve kredi faizi merak ediliyor 'Yakın zamanda...' diyerek açıkladı

Mevduat faizi düşer mi? Kredi faizleri düşer mi, ne zaman düşecek? Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından herkes bu soruların yanıtını araştırıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekmişti. PPK, 11 Aralık 2025'te bir toplantı daha gerçekleştirecek ve Merkez Bankası yılın son toplantısında bir faiz kararı daha açıklayacak. Bu çerçevede, mevduat faizleri düşecek mi sorusuna yanıt aranırken bir yandan da kredi kullanmayı düşünenler kredi faiz oranları düşecek mi sorunun yanıtını merak ediyor. Uzman isimden konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Muhammed Kutub Bağırgan, Merkez Bankası'nın faiz kararı ve mevduat faizi, kredilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yıl sonuna kadar tek bir toplantı kaldı. Bu toplantıdan beklenti ne olacak? Yine bir indirim beklentisi var mı önümüzdeki süreç için?" sorusu üzerine Bağırgan, "Ekim ayı enflasyonu ve Kasım ayı enflasyonunun raporuna bakmak gerekiyor. Ve Fed tarafından da aynı şekilde bir faiz indirimi gelir mi, 29 Ekim'de de bunların toplantısı var. Bu tamamen bu gibi verilere bakarak buna cevap vermek gerekiyor. Ancak medyana baktığımız zaman bu 100 baz puanlık indirimle beraber yılın sonundaki son toplantıda yine aynı şekilde 100 baz puanlık bir indirim ihtimali çok daha kuvvetli. Yani yüzde 38,5'luk bir politika faiz oranına bindiririz diye tahmin ediyorum ben" ifadelerini kullandı.

MEVDUAT FAİZLERİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Bağırgan "Faiz indirimine gidildiği takdirde bunun piyasa üzerindeki etkisini hemen görmemiz mümkün değil ki burada özellikle enflasyon ataleti de var olduğunu politika metninde de görüyoruz, para politikasının enflasyon metninde. Ancak 100 baz puanlık bir indirimin herhangi bir şekilde TL varlıkları üzerinde bir etkisi olmadı. Olması da beklenemez zaten. Bu bir sembolik bir indirim demiştim. Halihazırda 26 trilyon TL civarına çıkmış bir mevduat toplamından bahsediyoruz. Ve şu anda mevduat faizleri için 1 ila 3 aylık ortalama vadede yüzde 50 - 52 bandında da bir faiz oranı veriliyor bankalar nezdinde. Dolayısıyla bizim yakın zamanda mevduat faizi yani bir yatırım aracı olarak kullanılan mevduat faizlerinde bir düşüş beklentisi yani bu politika faiziyle beraber indirimiyle beraber düşüş beklentisi ortaya çıkmayacak. Bu ne demek aynı zamanda, ticari kredilerde ve bireysel kredilerde, tüketici kredilerinde de bir düşüş bekleme ihtimalimiz yakın zamanda bulunmuyor" şeklinde konuştu.