Faiz kararı sonrası yeni asgari ücret tahmini: Enflasyonun üzerinde artış, refah payıyla yükselecek

Merkez Bankası'nın politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e yükseltmesiyle enflasyona yansıması da merak ediliyor. '2024 yılı asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu da yanıtını bulmaya bir adım daha yaklaştı. Merkez Bankası'nın kararının ardından yeni asgari ücret rakamı için tahminler geldi.

ÜÇ KESİME TEK ORAN

2023 yılı için geçerli olan 11 bin 402 lira 32 kuruşluk net asgari ücretin artışında enflasyon oranları belirleyici olacak. Enflasyon ayrıca memur ve emeklilerin zammını da etkileyecek. Milliyet'in haberine göre; memur, memur emeklisi, asgari ücret ve emeklilere yıl sonunda ortak bir rakamla yüzde 50 oranında zam bekleniyor.

'REFAH PAYI' AYARI

Yeni yılda asgari ücret için de enflasyonun üzerinde bir artış öngörülüyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 42-43 civarında bir enflasyon beklentisinin üzerine 6-7 puanlık bir refah payı ilavesiyle yüzde 50 artış söz konusu.

2024 YILI ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ AÇIKLANDI

Böylelikle yeni asgari ücret oranının 17 bin 100 TL civarında olması bekleniyor. Bu tutarın işveren ve işçiler tarafından kabul görmesi yönünde değerlendirmeler bulunuyor.





