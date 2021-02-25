Gram altında 425 TL tahmini: Altın fiyatları dolarla birlikte yükselir mi? İşte uzmanların altın yorumları!

ABD'de 10 yıllık tahvillerin yükselişe geçmesiyle birlikte altına olan ilgi azaldı. Altın 2021 yılının ikinci ayına da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcılar "altın daha da yükselir mi, altın fiyatları düşer mi" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı ABD Kongresi’ndeki ikinci sunumunda, fiyat artışına dair işaretlerin istikrarlı ve yüksek bir enflasyona neden olmayabileceği belirterek ekonomik toparlanma için daha çok uzun bir yol olduğunu açıkladı. Bu süreçte teşvik paketlerinin önümüzdeki haftalarda işleme alınmasına dair çalışmaların hızlandırılacağı düşünülüyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerinin salı günü 8 baz puan artış gösterdikten sonra 3 baz puan gerileyerek yüzde 1,39 seviyesine gelmesiyle, ons altın 25 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra bir miktar toparladı. Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Dolar/TL'deki yükseliş altın fiyatlarını yükseltir mi?

GRAM ALTINDA 425 TL BEKLENTİSİ Altın, 2021 yılının ilk ayını ikinci ayı da benzer bir kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. "Gram altın ne kadar olacak, yükselecek mi" sorusu, altının geçtiğimiz ayı küresel piyasalarda yüzde 2,67 kayıpla kapattıktan sonra tekrar kayıpla kapatmaya yönelmesinden dolayı gündem oldu. Son 7 ayın 6’sını kayıpla kapatan altın, 2013 yılından sonraki en kötü yıl başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Gram altın ne olur sorusunu soran yatırımcılara bir cevapta Hürriyet'e değerlendirmede bulunan, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'dan geldi. Erkan açıklamasında, ons altının ana direncinin 1860 seviyesi olduğunu belirterek, "Gram ise, dolarTL’den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye." dedi. Analistten dikkat çeken altın yorumu: 2021'de altın rekor kırabilir, ons altın 2200 doları görebilir! "HAFTAYA GRAM ALTIN ARTABİLİR" Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki yükselişten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, dolardan destek alan gram altının yükselişe devam edebileceğini belirterek, "Gram altındaki yükseliş dolar kurundaki yükseliş nedeniyle oluyor. Artık gram altın dolardan destek alıyor. Ons altın fiyatı da haftaya artmaya başlayınca gram altın daha da artacaktır." dedi.