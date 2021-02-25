Gram altında 425 TL tahmini: Altın fiyatları dolarla birlikte yükselir mi? İşte uzmanların altın yorumları!

ABD'de 10 yıllık tahvillerin yükselişe geçmesiyle birlikte altına olan ilgi azaldı. Altın 2021 yılının ikinci ayına da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcılar "altın daha da yükselir mi, altın fiyatları düşer mi" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam yaptığı ABD Kongresi’ndeki ikinci sunumunda, fiyat artışına dair işaretlerin istikrarlı ve yüksek bir enflasyona neden olmayabileceği belirterek ekonomik toparlanma için daha çok uzun bir yol olduğunu açıkladı. Bu süreçte teşvik paketlerinin önümüzdeki haftalarda işleme alınmasına dair çalışmaların hızlandırılacağı düşünülüyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizlerinin salı günü 8 baz puan artış gösterdikten sonra 3 baz puan gerileyerek yüzde 1,39 seviyesine gelmesiyle, ons altın 25 dolara yakın düşüş kaydettikten sonra bir miktar toparladı. Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Dolar/TL'deki yükseliş altın fiyatlarını yükseltir mi?
Altın, 2021 yılının ilk ayını ikinci ayı da benzer bir kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. "Gram altın ne kadar olacak, yükselecek mi" sorusu, altının geçtiğimiz ayı küresel piyasalarda yüzde 2,67 kayıpla kapattıktan sonra tekrar kayıpla kapatmaya yönelmesinden dolayı gündem oldu. Son 7 ayın 6’sını kayıpla kapatan altın, 2013 yılından sonraki en kötü yıl başlangıçlarından birini gerçekleştirdi. Gram altın ne olur sorusunu soran yatırımcılara bir cevapta Hürriyet'e değerlendirmede bulunan, Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan'dan geldi. Erkan açıklamasında, ons altının ana direncinin 1860 seviyesi olduğunu belirterek, "Gram ise, dolarTL’den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye." dedi.
Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki yükselişten etkilendiğini açıklıyor. Stratejist Tunç Şatıroğlu güncel altın yorumuna ilişkin yaptığı açıklamada, dolardan destek alan gram altının yükselişe devam edebileceğini belirterek, "Gram altındaki yükseliş dolar kurundaki yükseliş nedeniyle oluyor. Artık gram altın dolardan destek alıyor. Ons altın fiyatı da haftaya artmaya başlayınca gram altın daha da artacaktır." dedi.
İşte Stratejist Tunç Şatıroğlu'nun 25 Şubat 2021 tarihli gram altın grafiği...
Ziraat Yatırım günlük altın yorumunda ons altın düşüş ve yükselişlerde direnç ve destek noktalarını belirleyerek şu açıklamayı yaptı:
"ABD 10 yıllık tahvil faizindeki yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi değerli madenin 1.800 seviyesinin altına sarkmasına yol açmış gözüküyor. Bunun yanı sıra Johnson&Johnson ilaç şirketinin koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun bildirilmesi yani aşı ve ilaç haberlerinin pandemiye yönelik endişelerin azaltması da güvenli madene olan talep açısından olumsuz bir etkiye sahip. Teknik olarak da göstergeler zayıf bir görüntü çizerlerken, değerli madende baskı sürebilir ki olası düşüşlerde 1.784 ara desteğinin altında 1.770 hedef olarak izlenebilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.807 ve 1.814 sıralı dirençler olarak izlenebilir."
Şeker Yatırım günlük altın yorumunda altın satışlarının artması durumunda 1785-1775 seviyelerini göstererek şu yorumu yaptı:
"Teknik olarak incelendiğinde, değerli metalde satışların yoğunlaşması durumunda 1785 ve 1775 seviyeleri destek oluşturabilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1811 ve 1825 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir."
ALB Forex'ın hazırladığı günlük altın yorumunda gram altın için 417.55 seviyesi direnç olarak değerlendirilerek şu açıklama yapıldı:
"Gram altın şubat ayı başından gelen düşüş trendinin kırılmasıyla, yükselen kanal görünümü oluşturmuş durumda. 415.95 seviyesini test eden fiyat, direnci kırdığı takdirde 417.55 seviyesi bir sonraki direnç olarak izlenebilir. Fiyatta satış baskısı oluştuğu takdirde 412.90 seviyesi destek olarak takip edilebilir. MACD'de güç kaybı görülüyor.
Dirençler: 415.95 / 417.55 / 420.20
Destekler: 412.90 / 411.45 / 409.65"
Sert düşüşe rağmen hafta başına göre artıda olan ons altın, TSİ 08:01’de yüzde 0,43 düşüşle 1.798 dolar civarından işlem görüyor. Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk 25 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiğinde yaptığı yorumda, ons altının teknik görünümünde haftalardır değişen bir şeyin olmadığını belirterek tekrar zayıf bölgede olduğunu vurguladı.
İşte Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün 25 Şubat 2021 tarihli güncel altın grafiği...
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