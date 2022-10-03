Halkbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları neler? Halkbank'tan 2022 Ekim kampanyası: 750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

Halkbank promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Halkbank emekli promosyon ödemesi ne kadar? Halkbank emekli promosyon ödemesi şartları neler?

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Halkbank'ta 1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Emekli maaşını Halkbank aracılığıyla alan veya maaşını bankaya transfer edecek tüm SGK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığı ile alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesinden faydalanabileceklerdir.



