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Hepsiburada sektörünün Türkiye’deki ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

23.05.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin Hepsiburadası, “Sürdürülebilir Yarınlar Burada Başlar” mottosuyla hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Raporda, Hepsiburada Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 17 başlığından 12’sine yaptığı doğrudan ve dolaylı katkıları paydaşlarına sunuyor.

Hepsiburada sektörünün Türkiye’deki ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative) GRI onayı da alan raporla Hepsiburada, ticaretin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu ile inovasyon ve girişimcilik ruhuyla 20 yıldır sürdürdüğü yolculukta yarattığı değeri tüm paydaşlarıyla şeffaflıkla paylaşmayı amaçlıyor.

İstanbul, 23 Mayıs 2023: Türkiye’nin Hepsiburadası “Sürdürülebilir Yarınlar Burada Başlar” sloganıyla hazırladığı ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Sektöründe Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan raporda Hepsiburada; e-ticarette yenilikçi, verimli ve doğaya saygılı süreçlerle Çevre, Çalışanlar ve Toplum başlıklarının yanı sıra dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerine odaklanan Yönetişim alanında gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşıyor.

Türkiye’nin, küresel teknoloji borsası Nasdaq’da işlem gören ilk ve tek şirketi olan Hepsiburada, gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlarken, belirlenen öncelikli konular kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile doğrudan ve dolaylı olarak 12 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’na hizmet ediyor.

HEPSİBURADA CEO’SU NİLHAN ONAL GÖKÇETEKİN: “TEKNOLOJİNİN GÜCÜNÜ YAPICI ŞEKİLDE KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İklim değişikliğinin, sosyal, dijital ve ekonomik eşitsizliklerin gündemden hiç düşmediği günümüz koşullarının, ekonomik ve sosyal düzende bazı değişim ve dönüşümlerin kaçınılmaz kıldığına işaret eden Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Gezegenimizin ve toplumların refahı ve sürdürülebilirliği için büyük bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bizler Hepsiburada’da sürdürülebilirliği ve sosyal sorumluluğu iş kültürümüzün temel değerleri olarak görüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, bir yandan ticaretin dijitalleşmesine liderlik ederken bir yandan da paydaşlarımız için değer yaratma ve toplumsal gelişime katkı sağlama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Teknolojik kabiliyetlerimizi bir yandan müşterilerimize sunduğumuz üstün hizmet anlayışımızı iyileştirmek için kullanıyoruz. Bir yandan da on binlerce işletmeyi bir araya getiren pazaryeri modelimizle, Türkiye'nin ve bölgenin en büyüğü olan Akıllı Operasyon Merkezimizle, sektörün çıtasını yükselten teknolojik çalışmalar yürüttüğümüz Ar-Ge Merkezimizle sektörün gelişimine ve dijital dönüşüme liderlik ediyoruz.” dedi.

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Sorumluluk bilinci yüksek bir şirket olarak, teknolojinin gücünü yapıcı şekilde kullanmaya, çevreyi ve sosyal konuları kapsayan küresel çaptaki sorumluluklarını daha da ileriye taşımaya devam edeceklerini aktaran Gökçetekin, “20 yılı aşkın süredir inovasyon ve girişimcilik ruhuyla sürdürdüğümüz yolculukta yarattığımız değeri tüm paydaşlarımızla şeffaflıkla paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda “Sürdürülebilir Yarınlar için Dönüşüm Burada Başlar” sloganıyla yayınladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuzu değerli paydaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

HEPSİBURADA 2022 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUNDA ÖNE ÇIKANLAR

Sürdürülebilirliği çalışma kültürüne entegre ederek, tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Hepsiburada; vizyon, misyon ve kurumsal değerleri çerçevesinde belirlediği sürdürülebilirlik yaklaşımını 4 odak alan temelinde şekillendiriyor.

HEPSİBURADA’NIN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ “EŞİT VE KAPSAYICI KURUM KÜLTÜRÜ”

Dünyada bir kadın girişimci tarafından kurulan ve kadın CEO tarafından yönetilen çok az sayıdaki teknoloji şirketinden biri olan Hepsiburada öncelikli sürdürülebilirlik konuları arasında ilk sırada yer alan ”Kadın Girişimciliği” alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Hepsiburada, 2017 yılında başlattığı “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı ile 41 binden fazla kadın girişimciye destek olurken, HepsiTürkiye’den programı ile 330’dan fazla yerel üreticiyi destekleyerek yerel ürün kullanımını da teşvik etmeyi sürdürüyor.

Kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımıyla sosyal eşitsizliklerin ortadan kalktığı ve her çalışanının adil bir yönetim altında yeteneklerini ortaya çıkardığı bir çalışma ortamı inşa eden Hepsiburada, 2022 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (The Women's Empowerment Principles - WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini sağlayacak şirket politikaları oluşturmaya yönelik yedi ilkeye uyduğunu da taahhüt etti.

HEPSİBURADA, TOPLUMSAL FAYDA ÇALIŞMALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kurulduğu günden bugüne sosyal sorumluluk projelerini iş yapış şeklinin bir parçası olarak gören Hepsiburada kadınlara, çocuklara, dezavantajlı bireylere, hayvanlara, çevreye, bilime, kültüre, eğitime, spora ve sanata verdiği desteği tüm paydaşlarını da katarak artırmayı hedefliyor. Hepsiburada, “Hepsi daha yaşanabilir bir dünya için!” diyerek başlattığı çalışmalardan biri olan “Bir Gülüş Yeter” projesi ile 2022 yılında 202 okuldan 32 bin çocuğa ulaştı. “Hepsigönülden” çatısı altında Hepsiburada çalışanları gönüllülük faaliyetlerini yürütürken 2022 yılı boyunca yüzlerce gönüllü çalışan 400 saatin üzerinde gönüllülük çalışmasına imza attı.

Hepsiburada, “Hepsiyürekten” çatısı altında da platformu kullanan müşterilerini ve iş ortaklarını, STK’larla yaptığı iş birliklerine destek olmaya davet ediyor.

ETİK VE ŞEFFAF YÖNETİŞİM ANLAYIŞI

Türkiye’nin Nasdaq’ta işlem gören ilk ve tek şirketi olarak Hepsiburada, küresel standartlara uygun bir yönetişim yapısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunda Hepsiburada’nın öncelikli konuları arasında yer alan “Etik İş Yapış” başlığı altında ise şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensipleri doğrultusunda şirketin tüm iş yapış süreçlerinde ön plana çıkan en yüksek etik standartları aktarılıyor.

HEPSİBURADA’DAN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERLE ÇEVREYE DUYARLI OPERASYONLAR

Dünyamızın sınırlı doğal kaynaklarını korumaya odaklanan ve bu kapsamda “Sürdürülebilir Ürünler ve Ambalaj” konusunu önceliklendiren Hepsiburada “Eskiyi Yenile” projesi ile eski elektronik ürünleri değerlendiriyor ve sorumlu paketleme ile ambalaj uygulamalarıyla malzeme kullanımını optimize eden çözümler üretiyor. Ayrıca mevcut kaynakların yönetiminde daha verimli ve yenilikçi hale getirdiği faaliyetleri ile çevresel etkisini azaltıyor.

Hepsiburada önceliklendirdiği “Döngüsellik ve Atık Yönetimi” başlığı altında operasyonlarının atık kaynaklı çevresel etkisini azaltmak amacıyla kaynak kullanımını azaltmak, oluşan atıkları kaynağında ayrıştırarak tekrar kullanım ve geri dönüşüm yoluyla ekonomiye geri kazandırılması için çalışmalarını bilinçli bir atık yönetimi çerçevesinde gerçekleştiriyor.

Geniş lojistik, dağıtım ve teslimat ağının çevre üzerindeki etkileri konusunda sorumlu bir yaklaşım benimseyen Hepsiburada, “Sürdürülebilir Lojistik” öncelikli alanı kapsamında teknolojisinin gücünden faydalanırken, yenilikçi yaklaşımları ile operasyonel verimliliğini artırarak çevresel etkisini azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda kargo siparişlerinin teslimatında verimliliği artıran HepsiJET'in yeni "Çok Araçlı Rota Optimizasyonu" teknolojisi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Hepsiburada çevresel etkisini anlamak ve bu doğrultuda aksiyon planlarını ortaya koyabilmek için atılması gereken ilk adımın, faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını doğru ölçümlemek olduğu bilinciyle raporlama döneminde karbon ayak izi hesaplama çalışması da gerçekleştirdi. Hepsiburada bu ölçüm sayesinde karbon bazında çevresel etkisini ortaya koymayı hedefliyor.

Hepsiburada Sürdürülebilirlik Raporu’na https://kurumsal.hepsiburada.com/tr/surdurulebilir-yarinlar-icin-donusum-burada-baslar adresinden ulaşılabilir.

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