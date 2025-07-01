İhtiyaçlarınızı ertelemeyin! Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 85.000 TL

Bazen acil bir ödeme çıkar bazen de uzun zamandır istediğiniz bir şeyi almak için fırsat kollarsınız. Kredi kartına yüklenmeden, ek masraf çıkmadan işinizi kolayca halletmek istersiniz. İşte böyle zamanlarda, sıfır faizli ve taksitli nakit imkanı sizin için harika bir çıkış yolu olabilir. Eğer siz de nakit ihtiyacınızı masrafsız şekilde çözmek istiyorsanız Akbank, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel 85.000 TL'ye varan nakit fırsatı sunuyor. Kampanya 16 Temmuz'a kadar geçerli...

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Faizsiz ve taksitli 85.000 TL nasıl alınır?

Günlük harcamalar, beklenmedik masraflar ya da ertelediğiniz ihtiyaçlar için sıfır faizli bir destek kulağa nasıl geliyor? Akbank, mobil uygulama üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel 85.000 TL’ye varan faizsiz nakit fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans kullanılabiliyor. Peki nasıl?

Öncelikle kampanyadan sadece ilk defa Akbanklı olan bireyler yararlanabiliyor. Şubeye gitmenize gerek yok; tüm işlemleri mobil cihazınızdan kolayca tamamlanabiliyor. Eğer kurye ile müşteri oluyorsanız belgelerinizin 16 Temmuz'a kadar bankaya ulaşması gerekiyor. Belgeler ulaştıktan sonra Akbank Mobil'e giriş yaparak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İlk adım, buraya tıklayarak Akbank Mobil’i indirmek. İsterseniz cep telefonunuzu ve güvenlik kodunu yazarak indirme linkini SMS ile alabilir, ya da QR kodu okutarak uygulamayı kolayca yükleyebilirsiniz. Akbank Mobil’e girdikten sonra “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın. Kimlik bilgilerinizi ve telefonunuza gelen onay şifresini girerek uzaktan müşteri olma sürecini başlatın. 08.00 – 01.00 saatleri arasında bu işlemi şubeye gitmeden, dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz. Akbanklı olduktan sonra, 15 gün içinde hayat sigortalı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvurunuzun kampanyaya dahil olabilmesi için “hayat sigortalı” seçeneğini tercih etmeniz şart. Banka, başvurunuzu kendi kredi politikalarına ve risk analizine göre değerlendiriyor. Uygun görülürse, kredi tutarı hesabınıza aktarılıyor.

İşte 85.000 TL'ye varan faizsiz kredi kampanyası koşulları

Kampanyadan yalnızca 1 Temmuz 2025 – 16 Temmuz 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı Olmak İstiyorum” adımından ilerleyerek ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecini tamamlayan kişiler faydalanabilir.

Kampanya, sadece ilk kez mobil uygulama üzerinden Akbanklı olan bireyler içindir. Daha önce mobilden müşteri olmuş ya da başka faizsiz kredi kampanyalarından yararlanmış kişiler bu kampanyaya katılamaz.

Kampanya kapsamında müşterilere, 3 ay vadeli %0 faizli 60.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25.000 TL’ye kadar taksitli avans olmak üzere toplamda 85.000 TL’ye varan faizsiz nakit fırsatı sunulmaktadır.

Akbanklı olma süreci, Akbank Mobil uygulamasında “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklanması, kişisel bilgilerin doldurulması ve cep telefonuna gelen onay şifresinin başarılı bir şekilde girilmesiyle başlar.

Bu süreci tamamlayan kullanıcıların kampanya hakkı, tanımlandığı tarihten itibaren 15 gün boyunca geçerli olur.

Süreci mobilde başlatıp herhangi bir nedenle hata alan kullanıcılar, işlemi Akbank şubelerinden tamamlayarak yine kampanyadan faydalanabilir.

Kredi başvurusu, Akbank Mobil üzerinden yalnızca hayat sigortalı ihtiyaç kredisi seçilerek yapılabilir. Hayat sigortası tercih edilmediği durumda %0 faiz avantajı geçerli olmaz.

Kampanya sadece bireysel tüketici (gerçek kişi) müşteriler için geçerlidir. Her müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilir.

Sigortalı kredilerde müşterinin yaşı ile kredi vadesinin toplamı 65’i geçemez.

Kurye süreciyle müşteri olacak kişilerin, belge işlemlerini 16 Temmuz 2025 tarihine kadar tamamlaması ve evrakların bankaya ulaşması gerekmektedir. Belgeler ulaştıktan sonra Akbank Mobil üzerinden kredi başvurusu yapılabilir.

Başvurular Akbank’ın kredi politikalarına ve risk analizine göre değerlendirilir. Banka, müşterinin kredi geçmişi, borçluluk durumu, düzenli ödeme alışkanlığı gibi faktörleri göz önünde bulundurur.

Onaylanan kredi tutarı Akbank Mobil, Akbank İnternet, Müşteri İletişim Merkezi veya şubeler aracılığıyla kullanılabilir.

Akbank, kampanyayı durdurma, koşulları değiştirme veya ek belge talep etme hakkını saklı tutar.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye ve başvuru adımlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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