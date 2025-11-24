FİNANS

İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu

İş arayanlar dikkat! Milyonları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Türkiye'nin tüm açık iş ilanlarını tek noktada toplayacak olan 'İş Kapısı Platformu'nun 1 Ocak'ta hizmete gireceği öğrenildi. Söz konusu platform ile beraber iş arayanların ücretsiz erişim ile uygun ilanlara hızla ulaşabileceği ve şirketlerin duyurduğu açık iş pozisyonlarının tek çatı altında toplanacağı kaydedildi. İşte ayrıntılar...

İş arayanlar için yeni dönem başlıyor! Tarih belli oldu
Hande Dağ

İş arayanları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Türkiye’deki açık iş ilanları tek bir platformda toplanacak. Peki, uygulama ne zaman başlıyor? İş arayanlar platformu nasıl kullanacak? İşte detaylar...

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İŞKUR aracılığıyla Türkiye'nin 81 ilinde açılan tüm açık iş pozisyonları tek bir platformda toplanacak. Bu sayede vatandaşlar, kendilerine uygun olan işleri ücret ödemeden tek bir noktadan görebilecek ve iş sahibi olabilecek. Platformun 1 Ocak itibarıyla kullanılmaya başlanabileceği öğrenildi.

HEM İŞ ARAYAN HEM İŞVEREN İÇİN FAYDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın devreye alacağı 'Türkiye'nin İş Kapısı Platformu'nun iş arayanlar için süreci kolaylaştıracağı aktarıldı. İstihdam süreçlerinin dijitalleştirilmesiyle platform, iş arayanların ilanlara tek bir noktadan erişebilmesine imkan tanıyacak. Diğer yandan platformun, işverenler için de işçi bulma sürecini kolaylaştıracağı kaydedildi. Platform sayesinde, uygun aday bulma süresi azaltılacak ve işverenlerin ilanlarının daha çok kişiye ulaşması sağlanacak.

TÜM İLANLAR TEK PLATFORMA GELİYOR

Söz konusu platform ile hem İŞKUR'da açılan iş ilanları hem de pek çok farklı internet sitesinde yayınlanan iş ilanlarına tek platform üzerinden iş arayanlar ulaşabilecek. Platformun çalışmalarında son aşamaya gelindiği öğrenilirken özel istihdam büroları ve internet sitelerinden görüşler alınıp platformun daha işlevsel hale getirilmesinin sağlanacağı kaydedildi. Özel istihdam bürolarının iş arayanlara, açık iş ilanlarına, işe yerleştirme sözleşmelerine ilişkin tüm bilgileri İŞKUR'un belirlediği süre ve formatta elektronik ortamda iletmek zorunda olacağı da belirtildi.

BİLDİRMEYENE CEZA VAR

Öte yandan açık iş pozisyonlarının özel istihdam bürolarına bildirilmemesi halinde ceza uygulanacağı da aktarıldı. Bildirim yapmayan büroların önce ihtar edileceği, uyarıya rağmen 7 gün içinde yükümlülüğü yerine getirmeyenlere de 136 bin 190 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ayrıca, aynı ihlalin bir yıl içerisinde tekrarlanması durumunda cezanın 272 bin 380 T'ye çıkacağı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
İŞKUR İşçi ilan işveren
