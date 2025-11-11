FİNANS

Ziraat, Vakıfbank, Akbank, Garanti, QNB... Emekli promosyon Kasım 2025! Banka ödemeleri belli oldu

Emekli promosyon son dakika! Banka emekli promosyonu kampanyaları ve güncellenen tutarlar emeklilerin en çok merak ettiği konulardan. Emekliler için önemli bir gelir kalemi olan promosyonda bankalar arası yarış sürüyor. Peki, banka promosyonları ne kadar oldu? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Emekli promosyon en yüksek ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank, banka banka son durum...

Hande Dağ
Hande Dağ

Emekli promosyonu ne kadar oldu? Emekli promosyon Kasım 2025 ne kadar? Banka promosyonları ne kadar oldu? Banka promosyon ücretleri emekliler için maaş zammından sonra en çok araştırılan konulardan. Bankaların farklı şartlara bağlı olarak sunduğu promosyon ödemeleri takip ediliyor. İşte banka promosyonları, emekli promosyon 2025 son durum ve Vakıfbank, Ziraat, Yapı Kredi, ING, Akbank, Garanti, QNB, İş Bankası, Halkbank, Albaraka, Denizbank promosyon ödemeleri...

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ?

Bankalar dönem dönem emekli promosyonu tutarlarında değişikliğe gidebiliyor. Birden fazla banka promosyonda 30 bin TL bandını gördü. Bu promosyonlar nakit ödemenin yanı sıra farklı şartlara bağlı olarak sağlanan ödülleri içeriyor. Dolayısıyla banka promosyon ödemeleri bankadan bankaya göre değişmekle birlikte emeklinin maaşını taşıması halinde alabileceği emekli promosyon tutarı da sağlanan şartlara göre değişebiliyor.

Bu nedenle emeklilerin banka seçimi konusunda kampanyaları dikkatli biçimde incelemesi gerekiyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Bu nedenle emeklilerin banka seçimi konusunda kampanyaları dikkatli biçimde incelemesi gerekiyor. Peki, bankalar ne kadar promosyon veriyor?

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025 NE KADAR?

BANKA EMEKLİ PROMOSYON 2025 NE KADAR?

İşte bankaların güncellenen Kasım 2025 emekli promosyon tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül imkanı, 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

4 Kasım- 30 Kasım 2025 tarihleri arasında emekli maaşını taşıyanlara 15.600 TL'ye varan promosyon ve 9.400 TL’ ye varan ödül kazanma imkanı ile toplamda 25.000 TL'ye varan ödül sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine 30 bin TL'ye varan ödeme sunuluyor. Maaşını taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; kredi kartı ile 9 ay boyunca yapacakları alışverişler için toplamda 18.000 TL'ye varan ek kazanım fırsatı sunulacağı belirtildi. Kampanya bitiş tarihi 31 Ocak 2026 olarak belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka promosyonları emekli promosyon Emekli promosyonu
En Çok Aranan Haberler

